- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu s-a calificat in semifinalele probei de simplu la turneul ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, precum si in finala de dublu, alaturi de compatrioata sa Elena Bogdan. La simplu, Cadantu (28 ani, 251 WTA) a trecut in sferturi…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si cel olandez Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 691.415 dolari, dupa o victorie cu 7-5, 6-1 in fata cuplului britanic Joe Salisbury/Neal…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 6, s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, cu premii totale de 5,6 milioane de dolari.Tecau si Rojer au trecut in turul doi de perechea americana Sam Querrey/Rajeev Ram, scor…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. SAMBATA, 21 IULIE 2018 Simplu, semifinale ora 15:10 Petra MARTIC (CRO) – Mihaela BUZARNESCU 6-4, 6-4 Anastasija SEVASTOVA (LAT) – Polona HERCOG (SLO) Dublu, semifinale ora 12:30 Irina…

- Perechea Irina Begu/Andreea Mitu a castigat duelul romancelor din semifinale cu Jaqueline Cristian si Elena-Gabriela Ruse, scor 6-4, 3-6, 10-6, si s-a calificat in ultimul act al probei de dublu din cadrul...

- Perechea formata din Irina Begu (27 de ani / 29 WTA la dublu) și Mihaela Buzarnescu (30 de ani / 35 WTA la dublu) s-a calificat in optimile de finala de la Wimbledon. Cele doua romance au invins cuplul format din Ana Bogdan (Romania) și Christian Kaitlyn (SUA), scor 6-2, 6-2. Begu și Buzarnescu vor…