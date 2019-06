Ioana Ignat lanseaza single-ul „Langa ea” Ioana Ignat incepe vara cu dreptul. A pornit intr-o calatorie reconfortanta spre munte, iar drumul ezoteric este insotit de o coloana sonora magnifica, noul single „Langa ea”. Dupa ce a cucerit publicul cu hitul „In palma ta” (alaturi de Edward Sanda), ce a ocupat primul loc in topurile muzicale saptamani la rand, Ioana se intrece pe sine si aduce o melodie care are toate ingredientele sa stea „langa ea, langa inima mea”. Un jurnal de calatorie ce reitereaza momente artistice, cu accent pe un fragment din viata unor muzicieni, videoclipul regizat de catre Daragiu, completeaza perfect mesajul piesei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

