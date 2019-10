Stiri pe aceeasi tema

- Kylie Jenner (22 de ani) s-a facut cunoscuta atat prin familia sa celebra, cat si prin sfera larga a carierelor in care activeaza: femeie de afaceri, vedeta de televiziune, model si antreprenor. Vedeta isi poate extinde oricand si mai mult cariera, avand o voce extraordinara

- Ioana Grama se bucura de un real succes pe plan profesional, dar și pe plan sentimental. Vedeta va deveni in curand mamica, iar acum traiește cele mai frumoase momente din viața ei. In ciuda faptului ca soțul sau este pilot, vedeta are o mare frica de zborul cu avionul.

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, ca este posibil sa nu convoace niciun jucator de la echipele FCSB si Dinamo, in urma evolutiilor slabe ale acestora. In urma cu cațiva ani, o astfel de situație era absolut de neinchipuit, Steaua și Dinamo fiind echipele care dadeau buna parte dintre…

- Luna septembrie va aduce in fața melomanilor un album discografic realizat in Jimbolia, de proiectul The Hidden Jester. Proiectul muzical a luat nastere la mijlocul anului trecut, la inițiativa lui Cristian Tuca, cunoscut melomanilor datorita activitații sale in formații ca AIM sau Overtone. „Profitand…

- A venit ziua cea mare pentru Anca Serea. Vedeta naste cel de-al 6 lea copil. In urma cu putin timp, Anca Serea si Adi Sina au ajuns la maternitate dupa ce mamica eroina a showbizului romanesc a anuntat ca s-ar putea sa i se fi rupt apa. Paparazzii au surprins primele imagini de la spital si vor ramane…

- Iranul a prezentat sambata ceea ce autoritatile au numit un sistem de aparare antiracheta modernizat la nivel local cu o raza de actiune de 400 de kilometri si capabil sa asigure apararea impotriva rachetelor de croaziera si balistice si a dronelor, informeaza Reuters.Anuntul survine pe fondul…

- Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 5 AUGUST 2019; incepe una din cele mai benefice saptamani ale anului 2019, din punct de vedere astrologic. Pregateste-te sa o traiesti cum se cuvine, sa vezi oportunitatile, sa intuiesti sansele si sa fii recunoscator pentru orice.

Ziarul Unirea Guvernul PSD condus de Dancila pregatește noi taieri de la investițiile publice. ALDE a dezvaluit planul executivului pentru rectificarea bugetara