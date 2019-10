Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a fost rapita ieri, in jurul orei 17.00, de pe o strada din oraș, de soțul ei cu care se afla in proces de divorț. Femeia a fost bagata cu forța intr-o mașina de soțul ei, a informat presasm.ro. Cand mașina a ajuns pe strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul…

- Elena Ionescu a oferit primele declaratii clare despre divort. Ea si sotul ei au decis sa se desparta, iar acum artista vorbeste despre ceea ce s-a intamplat intre ei si cum de s-a ajuns la divort.

- Arbitrul de scaun Carlos Ramos nu va fi delegat la meciurile surorilor Williams de la actuala ediție a US Open. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astazi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spaniolul Ramos și Serena Williams au avut un conflict deschis in finala ediției trecute a Marelui…

- Gabriela Szabo, directorul general al CSM București, i-a anunțat azi pe managerii secțiilor de rugby și volei ca nu mai poate susține financiar echipele, iar jucatorii pot pleca. La sediul CSM București, clubul patronat de Primaria Capitalei, a fost azi fierbere mare. Rugbyștii au mers in corpore sa…

- Este știrea momentului din televiziune: Simona Gherghe nu se mai intoarce la carma emisiunii „Acces direct” de la Antena 1, pe care o prezinta din 2010. In urma cu o saptamana, Simona Gherghe a anunțat in platoul emisiunii ”Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, ca nu știe cand se va intorce și in ce formula.…

- Boeing a avertizat ca ar trebui sa opreasca producția avionului 737 Max daca acesta va mai fi meținut la sol, in condițiile in care compania a suferit cele mai mari pierderi trimestriale inregistrate vreodata, de 3,4 miliarde dolari. In cazul in care autoritațile de reglementare din lume vor…

- In urma cu cateva luni, s-a zvonit ca Celia si sotul ei sunt la un pas de divort! De-a lungul timpului artista a fost discreta privind acest subiect, dar acum a spus lucrurilor pe nume, la Antena Stars. E adevarat sau nu?