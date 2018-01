Stiri pe aceeasi tema

- Scene tragi-comice în comuna ieseana Costuleni! Un fost preot a fost surprins beat la volan de catre politisti. Barbatul, care, desi a fost raspopit, nu vrea sa renunte la sutana, a fost tras pe dreapta, dupa o urmarire ca în filme.

- Imaginea este esentiala in comertul online si asta pentru ca este elementul care creeaza o legatura puternica intre clienti si produse. Fotografiile de produs de inalta calitate au un impact mare asupra utilizatorilor din mediul online ceea ce duce la rate de conversie mai mari. Iata cateva sfaturi…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul respectiv,…

- Vincenzo Montella il va inlocui pe Eduardo Berizzo la Sevilla, cele doua parți vor semna un contract valabil pana in vara lui 2019. Fostul antrenor al lui AC Milan este la prima aventura, in calitate de manager, in afara țarii sale natale. ...

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicind ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe. Utilizarea…

- Rosario Internullo, unul din cei mai populari DJ din tara noastra, revine in Timisoara la sfarsitul acestei saptamani pentru o petrecere care poarta numele de de Sentimente Colorate. „Timisoara este un oras care imi place pentru ca are un public frumos. Am multi prieteni in Timisoara si am avut multe…

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala, prima sedinta avand loc marti, la sediul MAI, si a fost condusa de secretarul de stat Raed Arafat. Potrivit MAI, scopul platformei este acela de a reduce daunele si numarul oamenilor afectati de dezastre. …

- Ministerul Educatiei premiaza cele mai bune zece activitati derulate in cadrul programului „Scoala altfel", anul scolar 2016 - 2017, printre castigatori din acest an numarandu-se si doua proiecte demarate de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava, respectiv Colegiul Tehnic ...

- Suntem prost conduși și ne merge rau și pentru ca actualul Palat al Parlamentului a dat greș cu energiile Feng Shui, spune Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat internațional. Casa Poporului - continua ea -, in loc sa fie protejata de acel deal, e așezata fix pe el și este…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Consilierul judetean iesean Liviu Bratescu (PNL) i-a cerut, marti, presedintelui Consiliului Judetean (CJ), Maricel Popa (PSD), sa isi asume esecul programului Centenar care ar fi trebuit sa se desfasoare la Iasi. "La inceputul lunii octombrie am atras atentia asupra improvizatiei de la ceea ce s-a…

- Trencadis, Tremend, APSISWARE si Qualitance sunt cele patru firme de IT din Romania prezente in clasamentul Deloitte’s Technology Fast 500 pe Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) din acest an, in total regiunea Europei Centrale fiind reprezentata cu 62 de companii. Integratorul de…

- SMARTERS, prima agentie de growth hacking & online marketing din Romania, ne propune un mod simplu de a vedea situatia antreprenoriatului in Romania. Acestia au creat o harta interactiva care arata, in cifre, care este situatia afacerilor in judetele Romaniei. „Ideea acestei harti a pornit in primul…

- BERBEC: Luați o decizie inspirata și reușiți sa rezolvați o problema financiara importanta. Sunteți hotarat sa terminați o lucrare inceputa mai demult.TAUR: Dimineața s-ar putea sa aveți o schimbare de program, care va da toate planurile peste cap.

- Politistul sucevean lovit cu sabian in cap, in timpul unei perchezitii, a ajuns in stare grava la spital, cu leziuni la maini si la cap. Starea lui este in continuare grava. Dan Ciprian Sfichi castiga in jur de 3.500 de lei pe luna, iar sotia lui, de doua ori mai putin decat el.

- Este responsabil de activitatea a peste 15 firme cu activitati in domenii variate, de la auto si imobiliar pana la servicii financiare, property management sau energie, cu afaceri de sute de milioane de euro.

- Din luna mai, Mirela Pop este directorul general al grupului TeraPlast, unul dintre cei mai mari producatori de materiale pentru piața construcțiilor și instalațiilor. A ajuns aici datorita bogatei experiențe profesionale, dar și pentru ca a deprins o solida filosofie de business.

- 50.000 de romani au protestat din nou, duminica, in intreaga tara, impotriva reformei planificate a sistemului judiciar. Numai o societate civila puternica poate salva independenta justitiei.

- În urma cu câteva zile, Ion Ranga, la doar 25 de ani a devenit șeful cabinetului vicepreședintelui Iurie Leanca. Dupa terminarea studiilor la Cluj, tânarul s-a facut remarcat prin implicarea sa în mai multe proiecte internaționale atât sociale cât și politice.…

- Primarul comunei Florești-Stoenești din județul Giurgiu Marius Nițescu a reușit sa atraga pentru comuna pe care o conduce fonduri de peste 130 de miliarde de lei prin programul PNDL 2. Primarul Marius Nițescu a semnat saptamana aceasta contractul de finanțare prin care Primaria Florești Stoenești primește…

- Laura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scrie Euronews. Sefa luptei impotriva corutiei in Romania denunta ceea ce numeste ”atacuri de necrezut” vizand incercari de a scapa tara de coruptie,…

- Echipa de tenis a Belgiei o conduce pe cea a Franței cu 1-0 in finala Cupei Davis, in orașul francez Lille, dupa ce David Goffin l-a invins vineri pe Lucas Pouille in primul meci de simplu, cu 7-5, 6-3, 6-1. David Goffin este locul 7 ATP, iar Lucas Pouille este pe poziția a 18-a în…

- PISTON Effect, turbulator incorporat, din cauza caruia se obtin clase ErP imbunatatite si eliminarea pierderilor de caldura, controlul aparatelor de la distanta, o aplicatie mobila ce sporeste libertatea de control si monitorizare a casei.

- Uber va cumpara 24.000 de masini de la Volvo, compania americana urmand sa puna pe ele tehnologie care sa le transforme in masini autonome. Este cea mai mare comanda pentru Volvo, iar Uber va ajunge sa detina o flota auto mare, scrie Reuters. Uber si Volvo testeaza masini XC90 cu un grad ridicat de…

- Seful biroului de presa al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca soferul a fost amendat cu 1.450 de lei si i s-a retinut permisul pentru 30 de zile. De asemenea, el a fost sanctionat cu atentionare si i-a fost retras dreptul de a mai conduce autovehicule…

- Diana Zamfirescu, directorul de PR al Antenei Group (Antena 1, Antena Stars, Happy Channel și ZU Tv), va conduce o agenție de talent management și comunicare. „Talent District" va dezvolta și va...

- Salariul mediu brut trebuie crescut cu 19,9% pentru a pastra neschimbata valoarea salariului net, a anuntat miercuri firma de consultanta si audit Deloitte Romania. Totodata, programatorii IT și persoanele cu grad de handicap vor suporta o micșorare a salariului net, chiar daca angajatorii le vor majora…

- Institutiile de credit din Romania considera ca noua directiva privind serviciile de plata PSD 2 (Payment Services Directive), care va intra in vigoare anul viitor, va schimba regulile jocului in urmatorii doi-trei ani, bancile locale fiind insa cu un pas in urma celor din Vestul Europei si in urma…

- Ferrari, cea mai titrata echipa din Formula 1, ar putea parasi "Marele Circ" dupa 2020, anunța Bernie Ecclestone, fostul proprietar al celei mai importante competiții din motorsport, scrie gsp.ro. "Daca vor realiza ca nu pot câstiga, cei de la Ferrari vor propune noi reglementari.…

- In 2015, s-a scris un articol despre un ex-membru al Illuminatilor care a vorbit despre practicile surprinzatoare ale acestora. Illuminatii apartin unui grup de elite care vor sa controleze lumea. Acesti oameni si-au vandut sufletul Satanei si cred ca Satana este conducatorul acestei lumi.

- Calculele arata ca dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat salariul mediu brut trebuie crescut cu 16,6% pentru a pastra neschimbata valoarea salariului net, a anuntat miercuri firma de consultanta si audit Deloitte Romania.

- Bernie Ecclestone, fostul proprietar al Formulei 1, a declarat ca amenintarile companiei Ferrari privind posibila parasire a competitiei auto dupa anul 2020 sunt reale, scrie The Independent. "Daca vor realiza ca nu pot castiga, cei de la Ferrari vor propune noi reglementari. Daca noile reguli vor conduce…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- Romanii care iși petrec zilele libere pe Valea Prahovei știu ca iți trebuie nervi de oțel pentru a face fața blocajelor din trafic. Dupa o intalnire cu premierul Mihai Tudose, Banca Mondiala a fost de acord sa susțina construirea unei [...] citește mai mult Post-ul Vicepremierul Marcel Ciolacu va conduce…

- Dupa aproape un deceniu in care a condus Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara, comisarul sef Liviu Gabriel Dumitru s-a eliberat din functie. A fost numit directoral Scolii de Agenti de Politie din Cluj Napoca.

- Primarul general a tinut sa faca publice toate urarile pentru seful PSD. Gabi Firea ii doreste lui Liviu Dragnea sa aiba colegi si prieteni sinceri. "La multi ani, Dl. Presedinte Liviu Dragnea! Sa aveti un an bun! Cu sanatate, putere de munca, vesti bune, colegi si prieteni sinceri!", a scris…

- Simona Halep isi joaca in aceste momente calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor si sansa de a ramane numarul 1 mondial. Romanca o confrunta pe Elina Svitolina in ultima etapa din Grupa Rosie la Singapore. Dupa victoria inregistrata de Caroline Garcia in confruntarea cu daneza Caroline…

- Prin insași denumirea pe care o poarta, planul roșu de intervenție denota un eveniment grav, similar codului roșu de la unitațile de primire a urgențelor, cand tot personalul se concentreaza pe cazul pentru care nu exista timp de așteptare. Planul roșu a fost gandit pentru catastrofe naturale, accidente…

- DIN CUPRINS Cum a ajuns din ziarist impresar Aventurile lui Ousmane N'Doye in Romania Cum a colaborat Stanciu cu Miha Stoica "Cand eram ziarist... Ca agent, mi-am facut relații datorita lui Giovanni... Eu am creat ASA Targu Mureș, pacat ca n-am reușit și la Dinamo". ...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, în fața parlamentarilor, ca proiectul legislativ pentru reforma Justiției nu a fost ideea lui, ci a avut o prima varianta elaborata la Ministerul Justiției în anul 2016, când ministru era Florin Iordache. Ministrul…

- Angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) din Moldova, in cadrul programului TAIEX, studiaza noile practici ale UE in domeniul analizei riscurilor fiscale, informeaza NOI.md. Potrivit unui comunicat al SFS, un grup de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, in frunte cu directorul-adjunct al SFS Iurie…

- Londra a introdus, luni, o taxa de zece lire sterline pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a îmbunatati calitatea aerului în capitala Marii Britanii, a declarat primarul orasului, Sadiq Khan, potrivit Reuters, citata de Mediafax.

- Majoritatea ticurilor, fie ca sunt motorii sau verbale, au cauze emotionale. Specialistii atrag atentia asupra faptului ca ticurile netratate pot duce la agravarea problemelor emotionale sau dobandirea unor boli.

- Eliminarea impozitului pe dividende si reducerea cotei standard de TVA de la 19% la 18%, masuri cuprinse in programul de guvernare cu aplicarea de la 1 ianuarie 2018, probabil vor ramane doar in stadiu declarativ, avand in vedere problemele cu care se confrunta statul la incasarea impozitelor. Pe…

- Schimbarile datorate tehnologiei au implicatii fiscale importante pentru companii, inclusiv la nivelul costurilor operationale sau administrative si al conformarii cu obligatiile fiscale, iar transformarea modelelor de business atrage si modificari ale cadrului legislativ fiscal care tin seama de…

- Bogatii lumii nu inceteaza sa uimeasca, iar cand vine vorba despre masinile pe care le conduc, trei dintre cei mai cunoscuti miliardari demonstreaza ca banii pe care ii au nu ii determina sa isi cumpere masini scumpe, scrie Gandul. Fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, conduce o Acura TSX,…