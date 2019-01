Ioana Filimon, Miss România 2016, concurentă în emisiunea „Ferma”: „Nu sunt doar fata care e miss” Ioana Filimon, ce a fost incoronata Miss Romania in anul 2016 va participa anul acesta in emisiunea „Ferma”, de pe Pro TV. Tanara in varsta de 27 ani este pregatita pentru provocarile Fermei și spune ca nu vrea sa se dea in laturi de la nimic. Ioana susține ca aparențele inșeala și ca nu este doar o fata care a caștigat un concurs de miss și se descrie a fi o persoana altruista și pregatita pentru orice provocare. „Unii oameni ma percep ca pe o fata care nu știe sa faca nimic. Daca am caștigat concursuri de Miss, cred ca doar aparențele conteaza. Am fost judecata ca am buze mari și unii spun ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

