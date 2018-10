Ioana Filimon, locul 1 la Miss Global Model of the World!

Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu tatuajul secret pe care Misha și l-a facut pe spate, in august. Acesta este un „dreamcatcher”, care, in cultura indiana, ține visele urate la distanța. Are, oare, artista coșmaruri dupa divorț? (Super oferta de angajare) …

- Daniel Radu, cunoscut in lumea interlopa drept “Briceag”, s-a stins din viața in urma unui accident de mașina, pe care l-a provocat chiar el, din cauza neatenției la volan. Aflat intr-un Porsche Cayenne, barbatul ținea un live pe contul personal de socializare in timp ce conducea cu viteza mare. CANCAN.RO,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.369 locuri de munca, in data de 13 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.976,…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, reușind sa se mențina in top mulți ani la rand. Cantarețul a facut un anunț pe Internet, unde iși anunța fanii despre o noua piesa, pe care vrea sa o lanseze cat mai curand și a ținut sa impartașeasca asta cu cei care il urmaresc […] The…

- Darius Valcov, consilierul premierului, a postat duminica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fișa medicala a unui protestatar, Sandu Matei, numindu-l „sandilau”. A ieșit un adevarat scandal, Valcov fiind acuzat din toate parțile. Darius Valcov nu a ramas nepasator și a reacționat prin intermediul…

- Actorul Rudy Rosenfeld s-a stins din viața la varsta de 77 de ani, iar colegul sau, Florin Calinescu, a ținut sa transmita un mesaj celui care a jucat in ”Tanti Florica”, la Pro TV. Lumea teatrului din Romania a pierdut un actor valoros. Rudy Rosenfeld a murit la varsta de 77 de ani. Regretatul artist…

- Insoțita de o prietena, Bianca Dragușanu a facut spectacol la LOFT, unde a oferit un dans innebunitor, care a aprins fanteziile tuturor masculilor prezenți in selectul club de pe litoral. (Cele mai bune oferte laptopuri) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini de…

- Simona Halep a petrecut cateva zile in Romania, dupa care s-a dus intr-un loc exotic, de vis, pentru a se relaxa, pana sa inceapa pregatirea pentru turneele din SUA. Pe contul personal de Instagram, liderul WTA a postat și cateva fotografii din paradisul unde și-a reincarcat bateriile sportiva noastra.…