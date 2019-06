Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in județul Bistrița-Nasaud, dupa ce sambata pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud a fost distribuit un mesaj electoral al președintelui PSD Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, in care locuitorii județului erau indemnați sa voteze candidații socia-democrați. Postarea…

- Maria Grapini si Rares Bogdan, invitati, joi seara, in emisiunea lui Silviu Manastire, la B1TV, au avut un schimb dur de replici. Maria Grapini - aflata in studio si Rares Bogdan - in transmisie de la Bistrita s-au contrat de mai multe ori, iar spre finalul emisiunii dialogul s-a transformat in scandal.…

- Prognozarea, finanțarea și forța de aplicare sunt principalii factori care intarzie demararea proiectelor in domeniul infrastructurii de transport, iar constructorii romani „nu au putut umple un gol aparut in piața de construcții romaneasca”, susține Alin Șerbanescu, purtator de cuvant al CNAIR,…

- Prezenți in emisiunea lui Silviu Manastire, capul de lista al PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, și secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, și-au aruncat cuvinte grele, potrivit evz.ro.In platoul emisiunii moderate de Silviu Manastire, de la B1 TV, s-a iscat un mare…

- Jurnalistul Silviu Manastire a fost nevoit sa taie lavaliera lui Rareș Bogdan, care se afla in platoul B1 TV. De asemenea, a fost taiat sunetul și in cazul lui Codrin Ștefanescu. ”E un isteric care nu și-a luat pastilele!”, a zis Codrin Ștefanescu despre Rareș Bogdan. ”Nu-mi face placere…

- PSD-istii din Timis ii acuza pe omologii lor din Arad ca blocheaza, prin intermediul DRDP Timisoara, proiectele importante pentru judetul nostru. Si asta dupa ce liderul PSD Timis, Calin Dobra, s-a facut de ras, nestiind ca a fost emis acordul de mediu pentru soseaua de racord la Autostrada A1 de la…

- Scandal legat de difuzarea noului clip de promovare a României. În cursul zilei de joi, difuzarea acestuia a fost blocata pe platforma youtube.com, pentru încalcarea drepturilor de autor, potrivit Realitatea TV.