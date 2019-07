Ioana Ene Dogioiu: Glonțul de argint al lui Iohannis Pentru presedintele Iohannis este un dublu esec. Pe de-o parte unul tactic pentru ca nu se mai justifica sub nicio forma inca un referendum, cat timp toate modificarile ramase in picioare in urma referendumului pot fi adoptate prin lege. Iar dl Iohannis probabil miza pe un referendum odata cu prezidentialele pentru a-l folosi ca argument electoral forte. Pe de alta parte, presedintele vadeste o superficialitate greu de acceptat. Repet, verdictul vine inclusiv din partea unei judecatoare care a stat mereu in opinie separata, chiar singura, atunci cand a considerat ca majoritatea greseste. Ca… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

