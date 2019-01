Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Munteanu avea 55 de ani și a sosit in Italia cu speranța și visul unei vieți mai bune, traita cu demnitate, dar pe aceste meleaguri straine conaționalul nostru și-a gasit doar sfarșitul. Un sfarșit dramatic, care pentru mulți dintre noi este greu de imaginat, scrie Rotalianul.com. Munteanu a…

- Un roman a murit la volan, conducand pe o autostrada din Germania. Tragedia a avut loc joi dimineața, 3 ianuarie, pe autostrada germana A7, in zona localitații Kalefeld. Barbatul este din Sighetu Marmatiei. Ceilalți participanți la trafic au observat ca furgoneta Sprinter condusa de roman a inceput…

- Vantul carierei l-a dus pe Ovidiu Hategan, cel mai valoros central roman, la meciul serii din Nations League, in Gelsenkirchen, la Germania - Olanda 2-2. In cel mai nepotrivit moment al anului pentru doctorul din Arad, scrie in editorial sau Andru Nenciu, dupa drama lui Ovidiu Hategan.

- Momente grele pentru Ovidiu Hațegan! Dupa ce a arbitrat derby-ul Germania – Olanda (2-2) din Liga Națiunilor, aradeanul a început sa plânga în hohte chiar pe teren. La pauza meciului, Hațegan a aflat ca și-a pierdut mama.

- Disputat in Liga Natiunilor, meciul dintre Germania si Olanda, scor 2-2, a fost marcat de un moment sfasietor. La finalul intalnirii de la Gelsenkirchen, „centralul” Ovidiu Hategan a izbucnit in lacrimi. In pauza partidei, arbitrul roman aflase ca mama sa a murit.

- Un barbat in varsta de 32 de ani din comuna salajeana Hereclean a fost implicat intr-un groaznic accident, in care si-a pierdut viata, scriu jurnalistii de la Sportulsalajean.ro Tragedia a avut loc marti (13 noiembrie) dupa-amiaza pe o autostrada, intre Sinsheim-Steinsfurt și Bad Rappenau (landul Baden-Wurttemberg)…

- Un sofer roman a murit in conditii cumplite, dupa un accident pe o autostrada din Germania. Cabina camionului sau a fost strivita, dupa ce a intrat in semiremorca unui TIR si un autoturism pe care-l transporta pe platforma a cazut pe ea.

- Tragedie in familia unui barbat de 32 de ani din Salaj. Un groaznic accident de circulație a avut loc miercuri, la orele amiezii, in Germania, pe autostrada A6 in apropiere de Stuttgart, capitala landului Baden-Wurttemberg. Accidentul a avut loc, mai exact, pe o porțiune de autostrada cuprinsa intre…