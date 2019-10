Stiri pe aceeasi tema

- Andy Constantin, cea mai iubita ispita de la „Insula Iubirii”, a venit in platoul Observator pentru a ne vorbi despre viața lui personala. Ce concursuri sportive a mai caștigat și ce afacere și-a deschis.

- Spune ca nu e milionar, ci... miliardar! Dupa o lunga perioada in care nu a mai aparut pe micile ecrane, Mugur Mihaescu, celebrul lider Vacanta Mare, a dezvaluit la Acces Direct toate secretele, dar si pasiunile lui. Actorul recunoaste, cu zambetul pe buze, ca și-a buzunarit bunicul, dar si ca a incasat…

- Guvernul vrea sa inchida programul "Prima Casa", lansat in urma cu 10 ani, si sa aduca in locul sau "O familie, o casa", program pe care il considera "mai bine orientat spre caracterul social". Mai exact, vor putea achizitiona o locuinta doar persoanele ale caror venituri lunare nete nu depasesc,…

- Corina Cretu a condus comisariatul pentru Politici Regionale, unul dintre cele mai importante, in ceea ce priveste evaluarea si adoptarea proiectelor depuse de statele membre ale UE. "Sunt bucuroasa ca, odata cu podul suspendat de la Braila și rețele de apa din județele Cluj și Salaj, toate…

- Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon, este incantat de tragerea la sorti a grupelor Ligii Europa si se gandeste mai mult la revansa cu CFR Cluj, decat la partidele cu celelalte formatii din grupa, Lazio si Rennes.

- CFR Cluj l-ar putea pierde pe jucatorul care a marcat de sase ori in meciurile din preliminariile Ligii Campionilor. Atacantul francez, Bilel Omrani, le-a atras atentia scotienilor de la Celtic, care vor sa plateasca 3,3 milioane de euro in schimbul fotbalistului din Gruia.. Campioana Scotiei a fost…

- Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofițerii de poliție judicare din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures și Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- SLAVIA PRAGA-CFR CLUJ LIVE VIDEO DIGI SPORT. Pașcanu va fi cumparat definitiv de CFR Cluj, ardelenii urmand sa plateasca 600.000 de euro celor de la Leicester. In lupta pentru semnatura fundașului a fost și FCSB, dar Pașcanu a acceptat in cele din urma oferta campioanei, o echipa care ofera in aceste…