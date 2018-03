Stiri pe aceeasi tema

- "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus, ca si mine, juramantul, dar pana acum nu au votat bugetul localitatii. Nu au motive concrete, doar minciuni pentru spatiul public. Eu am muncit pentru proiecte pentru comuna, de…

- La Mateești persista tupeul pesediștilor din Consiliul Local care iși bat joc de populația datorita careia au ajuns sa ocupe posturile de consilieri. Primarul Alexie a intrat in greva foamei și va ramane așa pana cand bugetul local pentru anul 2018 va fi votat. Marul discordiei ar fi un aviz sau mai…

- Primarul liberal al comunei Mateesti a ales sa intre in greva foamei, dupa ce grupul consilierilor locali PSD ar fi boicotat sedintele Consiliului Local, facand din comuna valceana singura din tara care nu are buget aprobat pe anul 2018."Ma simt obligat sa va informez ca la aceasta ora comuna…

- (update 17:35) Primarul interimar Silvia Radu a promis salariu dublu intreprinderilor municipale care se ocupa de deszapezire din Chișinau. Primarul interimar Silvia Radu a convocat o ședința de lucru ce prevede lucrarile de deszapezire din Chișinau.

- Consilierii locali sunt convocati marti, 13 martie, ora 16.30, in sedinta extraordinara, avand pe ordinea de zi un singur poriect de hotarare. Este vorba despre rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2018.

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca maine ii va convoca pe alesii locali intr-o sedinta de indata pentru a lamuri situatia achizitiei Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul este scos la vanzare de anul trecut de catre o firma de lichidare judiciara.Pretul este de…

- "Trebuie sa-mi aleg foarte atent cuvintele cand ma refer la derapajele ingrozitoare ale PNL/Ludovic Orban. Am incercat mereu sa ințeleg mesajele politice, sa le gasesc explicații, dar ce face dl Orban este de netolerat intr-o societate normala. „Vreau sa vad fiecare lider judetean cum da cu…

- Zece mineri au ajuns la limita rabdarii si au intrat miercuri in greva foamei chiar in fata sediului Complexului Energetic Oltenia. Ortacii erau nemultumiti ca salariile lor nu au mai crescut de zece ani, iar banii pentru armonizarea lefu...

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in 26 februarie 2018 luni ora 15,30, ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local. Ordinea de zi este compusa din urmatoarele puncte: 1. Proiect de hotarare…

- Consilierii locali sunt convocați pentru ziua de joi, 22 februarie, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse”. Ordinea de zi a ședinței de maine poate fi citita aici: https://www.satmareanul.net/2018/02/15/ce-hotarari-au-de-luat-consilierii-municipali-in-sedinta-de-saptamana-viitoare-4

- Bugetul municipiului Iasi a fost aprobat de alesii Consiliului Local in unanimitate de voturi • Sedinta a fost, insa una presarata cu scantei si cu un circ ieftin • Consilierii opozitiei au votat proiectul de buget, dupa ce au fost purtati cu vorba de catre restul alesilor din Consiliul Local • Amendamentele…

- Bugetul Radauților pe anul 2018 a fost avizat pozitiv ieri dupa pranz intr-o ședința extraordinara convocata de indata, dupa ce anterior proiectul acestuia nu reușise sa intruneasca majoritatea voturilor aleșilor locali in ședința ordinara a deliberativului local convocata dimineața, la ora 10.00. ...

- Bugetul Iasului pe anul in curs a fost votat, astazi, in unanimitate de reprezentantii tuturor partidelor din Consiliul Local. Valoarea acestuia este de 188 de milioane de euro, dar a pierdut 12 milioane in urma introducerii noului Cod Fiscal de catre Guvern. Primarul Mihai Chirica a precizat ca in…

- In acest weekend, a avut loc la Palatul Parlamentului, Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, la care au participat alaturi de Biroul Executiv al OFL si presedintii de organizatii judetene.Organizatia Femeilor Liberale l a avut ca invitat pe presedintele partidului, Ludovic Orban,…

- Se convoaca, in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, pentru ziua de luni, 19.02.2018, ora 13.00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Palatului Cultural ,,IONEL FLOASIU” Campia Turzii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Read More...

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, aleșii locali din Vadu Pașii sunt convocați, pentru ziua de 16.02.2018, de la ora 16.30, in ședința ordinara a Consiliului Local al comunei…

- Bazandu-se pe 248.193,57 mii lei venituri si 330.466,57 mii lei cheltuieli, deci cu un deficit de 82.273 mii lei, bugetul pe 2018 al municipiului Pitesti a fost votat de majoritatea social democrata a legislativului, mai putin de alesii liberali si de consilierul PMP, Ilie Barbulescu, adica cei patru…

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal, alaturi de consilierul Costel Barsan, au convocat astazi o ședința extraordinara de Consiliu Local, dupa ce in ședința din 29 ianuarie 2018 a Consiliului Județean s-a transmis o solicitare cu privire la terenul pe care s-a anunțat intenția de construire…

- Jurnal CS a scris in luna ianuarie despre solicitarea lui Romeo Dunca adresata Consiliului Local Turnu Ruieni. In ședința de luna trecuta, aleșii comunei de la poalele Muntelui Mic au luat in discuție aceasta solicitare, concluzia fiind cat se poate de clara: consilierii locali sunt de acord…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, convoaca Consiliul Local Cumpana in sedinta ordinara, care va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 14.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Printre proiectele care vor fi supuse atentiei consilierilor locali se numara: bilantul contabil si contul de executie…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 15 februarie 2018, ora 12.00, in sala "Remus OpreanuPrime; a Consiliului Judetean Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; initiator: primar Decebal Fagadau…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10.00. La intrunirea aleșilor, care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala…

- Așa cum a anunțat ieri Ioan Munteanu (vezi aici ), astazi, 8 februarie, plenul Consiliului Județean s-a intrunit intr-o extraordinara ca sa desemneze cine va prelua atribuțiile președintelui CJ, data fiind suspendarea lui Ionel Arsene. La fel de previzibil, cei de la PSD-ALDE, care au convocat ședința,…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava. Alba24 a anuntat inca de ieri ca politistii…

- Consilierii locali din Targu Jiu se vor intalni pe 12 februaire pentru a vta bugetul orasului. Potrivit lui Marcel Romanescu, edilul din Targu Jiu exista fonduri prevazute pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale orasului. Este vorba de situatia cainilor fara stapan. Astfel, conform lui…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca in memorandumul Guvernului este cuprinsa construcția unui „spital regional” si pentru Brasov, pentru ca este „absoluta nevoie” de acesta. Deocamdata lucrurile sunt demarate pentru spitalele regionale din Iasi, Craiova si Cluj, deoarece „sunt proiecte…

- Singuri in prezidiu: Ion Asaftei și Daniela Soroceanu Scena de teatrul absurdului astazi la Consiliul Județean Neamț. Ședința ordinara care avea cateva proiecte pe ordinea de zi nu s-a ținut pentru ca a fost boicotata de catre consilieii PSD și apoi de catre cei din PNL, PMP și un consilier ALDE. Ion…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni maine dupa-amiaza, de la ora 16, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi se afla trei proiecte de hotarare. Cele trei proiecte de hotarare aflate pe masa aleșilor locali sunt: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Consilierii locali au respins, luni, un proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, si consilierii liberali, care prevedea, printre altele permiterea contactului fizic cu operele sculptorului Constantin Brancusi, dupa ce acest lucru a fost interzis anul trecut.…

- „Consilierii PSD au votat impotriva bugetelor, la comanda politica, fara sa poata sa iși justifice votul. Nu a fost suficient ca prin decizia Guvernului PSD și a parlamentarilor acestui partid Aradul a pierdut 45 de milioane de euro, reprezentanții acestui partid au incercat sa blocheze și procedural…

- Repartitia locuintelor sociale disponibile din municipiul Baia Mare va fi hotarata in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, a Consiliului Local. Proiectul de hotarare pe aceasta tema ce va fi supus votului alesilor locali arata in felul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea repartitiilor…

- Consilierii județeni sunt convocați in prima ședința ordinara din acest an. Intrunirea este programata miercuri, 31 ianuarie, la ora 9, iar pe ordinea de zi se afla doua rapoarte și 20 de proiecte de hotarare. Acestea vizeaza acordarea de stimulente pentru medicii noi angajați in Spitalul Județean,…

- Proiectul de transmitere in direct al tuturor ședințelor ordinare de CL Motru, aflat joi pe ordinea de zi a ședinței de joi, nu a fost discutat deoarece consilierii liberali și primarul Jianu au parasit sala inainte de a se aproba convocatorul. Disputa a pornit de la suplimentarea ordinii de…

- Consilierii municipali sunt convocați in ședința ordinara, ce va avea loc azi, 25 ianurie, de la ora 14.00. Pe ordinea de zi sunt un numar de 29 de proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse”. Iata ordinea de zi: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din…

- Florin OANCEA – Primarul municipiului Deva: Vreau sa va spun, foarte pe scurt, o concluzie a zilei de astazi. Dupa cum știți, am inițiat doua proiecte de hotarari, prin care solicitam votul consilierilor locali pentru schimbarea celor doi viceprimari. In disprețul devenilor care…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2.

- Show ieftin al consilierilor lui Usatîi, care au declarat ieri greva foamei. Deși au promis ca nu vor pune mâna pe mâncare pâna vineri, noaptea, aceștia au primit pungi pline cu produse alimentare, aduse de activiștii Partidului Nostru. Acest lucru rezulta dintr-un video…

- E prima zi de greva foamei la Balți. Consilierii municipal din fracțiunea Partidului „Partidul Nostru" au anunțat ieri greva foamei, acuzand Partidul Democrat de presiuni prin intermediul CNA-ului și Poliției.

- Sedinta extraordinara la Farcasa pentru girarea unor ilegalitati. Pe ordinea de zi a sedintei programata pentru data de luni, 15 ianuarie a fost un singur punct: aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte Consiliul local al comunei Farcasa, culmea, intr-un proces intentat de patru dintre consilierii…

- Fracțiunea consilierilor municipali ai Partidului Politic „Partidul Nostru” din Consiliul Municipal Balți declara ca, incepind cu ziua de astazi, va desfașura greva foamei, informeaza Provincial. Vicepreședintele PN, Elena Grițco, a spus ca decizia data a venit in urma represiunilor la care au fost…

- Ion Boncoi este edilul localitatii Valea Mare Pravat, una care se afla in plina transformare sub conducerea acestuia. Primarul a stat de vorba cu redactorii cotidianului nostru si ne-a vorbit despre principalele realizari ale anului ce tocmai s-a incheiat, dar si despre ce isi doreste de la acest…

- Primarul ales al municipiului Balți a facut un comentariu legat de ședința consiliului municipal care trebuie sa decida asupra desfașurarii unui referendum de demitere a sa. Renato Usatii spune ca de sarbatori, asupra consilierilor au fost facute presiuni din partea regimului.

- Consiliul Local al Municipiului Sebes este convocat joi, 28 decembrie, de la ora 14.00, in sedinta publica ordinara, la sala festiva a Colegiului National „Lucian Blaga”. Consilierii au pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotarare si informari. Proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea…

- Consilierii locali din Sebeș se intrunesc in 28 decembrie, de la ora 14.00, la sala festiva a Colegiului Național ”Lucian Blaga”, in ultima ședința ordinara din acest an. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte: Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor pentru…

- Consilierii locali focșaneni au reușit performanța sa aprobe un proiect de hotarare care poate trimite ENET-ul in faliment prin noile reguli care nu țin cont de prevederile legale referitoare la serviciile publice de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare a fost adoptat…

- 44 de consilieri municipali au votat unanim, in lectura finala, bugetul pentru anul 2018.Alesii locali au aprobat venituri de peste 3,7 miliarde de lei.Potrivit proiectului, cheltuielile planificate sunt in valoare de peste 4 miliarde de lei.

- La ședința Consiliului Local din 22.09.2017, Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a propus prin Hotararea Consiliului Local 354 “Reorganizarea Muzeului Castelului Corvinilor Hunedoara, desființarea Muzeului de arheologie, istorie și etnografie Hunedoara și incorporarea acestuia in cadrul…