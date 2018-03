Ioan Turc (PNL): Lenin, invidios pe PSD!

Stiri pe aceeasi tema

- Busturi ale lui Iosif Vissarionovici Djugasvili apar ca ciupercile dupa ploaie. Un sef al FSB justifica epurarile fostului dictator iar Vladimir Putin denunta o ”diabolizare excesiva” a tiranului. In fiecare an, in ziua de 5 martie, ziua morti lui Stalin, militanti comunisti i-au depus flori pe mormantul…

- DupAƒ cA¢E›iva ani de pauzAƒ, A®n BistriE›a se va deschide o nouAƒ librAƒrie creE™tinAƒ. SA¢mbAƒtAƒ, 10 martie, va avea loc inaugurareaa LibrAƒriei Isaharus, iar cei prezenE›i vor avea parte de surprize.

- Dan Udrea, bistriE›eanul care a decedat A®n urmAƒ cu aproape o lunAƒ A®n Malta, dupAƒ ce peste autoturismul A®n care se afla s-a prAƒbuE™it un copac doborA¢t de vA¢nt, va fi condus mA¢ine pe ultimul drum, acasAƒ, la BistriE›a.

- A vrut sAƒ fenteze poliE›iE™tii suceveni E™i s-a A«refugiatA» A®ntr-o staE›ie de alimentare cu carburanE›i, A®nsAƒ aceE™tia l-au gAƒsit E™i au aflat de ce a fugit de ei. E˜oferul conducea prin Vatra Dornei o maE™inAƒ datAƒ de urmAƒrire de poliE›iE™tii din BistriE›a-NAƒsAƒud - maE™inAƒ A«pierdutAƒA»…

- Schiorii bistriE›eni au profitat de zilele A®n care pA¢rtia CocoE™ a funcE›ionat. Aproape 2700 de persoane au plAƒtit abonamente pentru a schia A®n BistriE›a, pe pA¢rtia din Wonderland.

- Stelian Dolha criticAƒ ceea ce s-a A®ntA¢mplat vineri A®n PSD BistriE›a-NAƒsAƒud, zi A®n care A®n sala de E™edinE›e a PrimAƒriei BistriE›a a fost votatAƒ A®n unanimitate o rezoluE›ie de susE›inere a lui Liviu Dragnea. Liberalul spune cAƒ nici mAƒcar nu li s-a cerut aE™a ceva, ci a fost doar un act prin…

- Bolts & Gears:aEzNu vAƒ fie fricAƒ! De fiecare datAƒ cA¢nd aveE›i o oportunitate care vAƒ surA¢de cA¢t de cA¢t, nu vAƒ fie fricAƒ sAƒ profitaE›i de ea, pentru cAƒ viaE›a e scurtAƒ E™i nu E™tiE›i ce anume vAƒ poate schimba radical destinul!aE, crede Ioana, A®n timp ce DragoE™ ne aminteE™te cAƒ nu conteazAƒ…

- Acuze dure din partea deputatului PNL Timis Pavel Popescu la adresa Ministerul Culturii și Identitații Naționale. Liberalul sustine ca, desi ministerul si-a luat angajamentul de a sustine financiar Proiectul „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2021”, pana acum niciun leu nu a fost alocat pentru…

- Presedintele PNL Baia Mare, Calin Bota, afirma ca avocatul Guvernului PSD-ALDE, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reusit in cadrul audierii Codrutei Kovesi la CSM sa se convinga doar pe sine! Liberalul considera ca intr-o societate normala, Toader nu ar trebui sa plece doar de la Ministerul Justitiei,…

- Din cate se pare nu toata lumea este multumita de banii pe care Primaria Pitesti ii aloca pentru diferitele grupari de sport, asa cum este cazul echipei de baschet sau a celei de fotbal. Narcis Sofianu s-a aratat maimult decat iritat din aceasta pricina. "Primaria Pitesti aloca sume foarte mari pentru…

- „Promisa inca de anul trecut, aceasta majorare vine abia acum, și nici acum la proporțiile pe care oamenii-pe buna dreptate- le așteaptau. In sistemul sanitar, majorarile salariale sunt acordate doar unei parți a personalului medical care iși desfașoara activitatea la stat. Astfel, medicii de familie…

- Ca odinioara la Mausoleul lui Lenin, stau curioșii la coada sa intre in Muzeul Erotismului din Sankt-Petersburg. Tot o mumie ii atrage, dar una mai puțin obișnuita – din orice punct de vedere ai...

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- Deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu, a avut un schimb de replici cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Liberalul a solicitat sa nu mai fie tolerata spunerea de minciuni de la tribuna parlamentului, asa cum a facut ministrul Mu...

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica legea astfel incat cine refuza sa munceasca sa nu mai poata primi ajutor social de la stat. Liberalul vrea sa schimbe articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.…

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…

- Liberalul a declarat ca "vestea buna este ca avem o susținere puternica din partea oficialului". "Astazi am avut privilegiul, intr-o audiența privata, sa discut cu secretarul general al OCDE, Angel Gurria, despre aderarea Romaniei la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economica,…

- In cadrul unei conferințe de presa, liderul liberalilor Ioan Turc a precizat faptul ca telescaunul și partia de schi in general aduc doar cheltuieli, profitul ieșind din discuție. Ce soluție propune liberalul:

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, este de parere ca Tudor Panțiru a demisionat din funcția de președinte al Curții Constituționale din cauza ca „nu s-a putut impaca cu ceea ce se intimpla in țara”, noteaza NOI.md. Liberalul a declarat astazi ca crede in motivele invocate de Panțiru, insa nu exclude ca la mijloc…

- Intrat in vizorul procurorilor DNA Bacau, edilul orasului nemtean va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Bacau, dupa ce dosarul in care este acuzat a fost trimis in instanta. Anchetatorii anticoruptie il acuza pe Dragos Chitic ca, in calitate de viceprimar in Piatra Neamt, ar fi savarsit…

- Presedintele Biroului Politic al PNL Iasi, Marius Bodea, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca il va da in judecata pe primarul Mihai Chirica, pe care il considera responsabil de gradul ridicat de poluare din municipiul Iasi. "Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului,…

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- Liderul PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, considera ca premierul desemnat, Viorica Dancila, reprezinta 'prelungirea mainii' lui Liviu Dragnea in Guvern, cel din urma putand lua astfel decizii 'fara niciun fel de emotie'. "Avem un al treilea guvern Dragnea azi, maine, de aceasta data cu pixul…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila.

- Jurnalistul Val Valcu este de parere ca PNL are o strategie greșita in a cere alegeri anticipate. Un om politic responsabil nu poate cere anticipate, in fiecare luna, sau, cum este cazul președintelui, nu poate sa le aprobe. Daca acest lucru s-ar intampla, s-ar crea haos, instabilitate, țara s-ar…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, intr-un interviu acordat gandul.info. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa…

- „Guverne eșuate” - așa numește președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, ceea ce s-a intamplat in ultimul timp in Romania, de cand PSD e la guvernare. De asemenea, liberalul spune ca singurul scop al PSD e modificarea legilor justiției.

- Ioan Turc a cerut SRI-ului un punct de vedere asupra faptului ca a ascultat in 2017 un numar de 5 mii de bistriteni. Presedintele PNL, Ioan Turc s-a aratat socat de numarul urias de mandate de ascultare semnate de judecatori bistriteni, numai putin de cinci mii de cetateni. „Il intreb deschis pe presedintele…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, il ataca pe Emil Radu Moldovan pentru declarațiile facute saptamana trecuta in cadrul unei conferințe de presa. Liberalul spune ca afirmațiile președintelui Consiliului Județean legate de faptul ca este filat sunt cel puțin ciudate.

- 12 companii din E›arAƒ au fost sancE›ionate cu mai bine de 731.492 de euro de cAƒtre Consiliul ConcurenE›ei. Printre ele se numAƒrAƒ E™i bistriE›enii de la Rombat, care au primit o amendAƒ record:

- Aproape cu un an A®n urmAƒ, A®n ianuarie 2017, ne-au cucerit, la Centrul Cultural Dacia, cu un concert de vis, acompaniind-o pe talentata sopranAƒ Anita Hartig. Au revenit E™i A®n acest an, A®n ianuarie, la BistriE›a, E™i, cu sprijinul unei importante companii din oraE™, au de gA¢nd sAƒ-i cucereascAƒ…

- Strazile din Stei au o forma unica in tara. Sunt foarte lungi si paralele. Se spune ca Steiul a fost proiectat la Moscova. Parte a patrimoniului totalitar sovietic sunt elementele arhitectonice ale Casei de Cultura Miron Pompiliu imprumutate de la Teatrul Balsoi si elemente din Palatul Administrativ,…

- A plecat A®n urmAƒ cu cA¢E›iva ani din NAƒsAƒud pentru a-E™i construi un viitor frumos. ToatAƒ lumea A®l E™tie ca Alex de la Reea Cover Band, A®nsAƒ e chiar mai mult de atA¢t. PoliE›ist A®n cadrul IPJ Cluj, Alexandru IonaE™c a primit titlul de ofiE›erul de poliE›ie al anului din partea inspectoratului.

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, il ironizeaza, intr-o postare pe Facebook, pe premierul Mihai Tudose, spunand ca-l „declara oficial gluma anului 2017”. Liberalul atrage din nou atenția asupra faptului ca PSD va incepe procesul reducerii cheltuielilor publice, „dupa un an de dezmaț pe bani publici”. Parlamentarul…

- OdatAƒ cu A®nceputul noului an, Serviciul de AmbulanE›Aƒ JudeE›ean BistriE›a-NAƒsAƒud e A®n cAƒutare de forE›e proaspete. InstituE›ia organizeazAƒ o nouAƒ campanie de recrutare voluntari.

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Un brad de Craciun cu o inaltime de peste 20 de metri, amplasat in centrul orasului Iujno-Sahalinsk din Rusia, a luat foc in noaptea de Revelion, in prezenta a mii de persoane care sarbatoreau trecerea in noul an. Nu au fost raniti, iar petrecerea a continuat, cu muzica si focuri de artificii, scrie…

- Bradul iluminat, aflat in piata Lenin din cel mai mare oras al insulei Sahalin, a fost distrus de flacari in 10 minute, ramanand intacta doar structura din metal care il sustinea. Pana la sosirea pompierilor, bradul fusese distrus. In ciuda flacarilor care au inspaimantat persoanele prezente la spectacolul…

- Vin de ani de zile, A®n preajma Anului Nou, tocmai din TA¢rgu NeamE› E™i colindAƒ, din zori E™i pA¢nAƒ-n searAƒ, strAƒzile din BistriE›a E™i din A®mprejurimi. aEzNe place la BistriE›a, venim A®n fiecare an, pentru cAƒ oamenii sunt generoE™i, ne aruncAƒ-n cap de toate aE“ bani, vin, mA¢ncare...aE, ne-a…

- AGRO ARDEAL mulE›umeE™te tuturor colaboratorilor, partenerilor, clienE›ilor E™i bistriE›enilor care s-au bucurat pA¢nAƒ acum de produsele tradiE›ionale romA¢neE™ti marca AGRO ARDEAL. La mulE›i ani cu sAƒnAƒtate, cu belE™ug E™i rod A®n toate, A®mpliniri E™i multe bucurii A®n anul 2018...!

- Guvernarea PSD – ALDE, prin forma bugetului pe 2018, jefuiește comunitațile locale de banii necesari investițiilor și le blocheaza șansele la dezvoltare, susține președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Acesta spune ca, in urma respingerii amendamentului formulat de PNL, prin care 100%…

- Liberalul considera ca vor avea de suferit atat universitațile, printr-o scadere a atractivitații programelor masterale, cat și beneficiarii finali, prin accesarea unor cursuri postuniversitare de o calitate indoielnica. Prevedere controversata Articolul din ordonanța asupra caruia…

- Președintele comisiei de aparare din Camera Deputaților, liberalul Ovidiu Raețchi a afirmat, joi, ca daca se dovedește ca prima victima de la metrou a sunat fara rezultate la 112 , atunci vorbim de un dezastru și o rușine pentru cei care conduc sistemul de ordine publica. Liberalul ii cere direct premierului…

- NEMULTUMIRI… Liberalii vasluieni anunta ca laudele celor din PSD, legate de sumele mari care s-au dat la buget pe 2018, sunt mult umflate fata de realitate. “Nu sunt sume atat de mari la primariile din judetul Vaslui, multi primari PNL s-au plans de faptul ca vor fi mari probleme financiare. Problema…