- Ofelia Popii, una dintre cele mai cunoscute și indragite actrițe de teatru și film din Romania, o emblema a prestigiosului teatru sibian, va fi, incepand din anul universitar 2018 – 2019, profesor de an in cadrul Școlii de Teatru și Management Cultural – Departamentul de Arta Teatrala, din cadrul Universitații…

- de pana la 35% la programul WU Executive MBA Bucharest WU Executive Academy, parte a Universitații de Economie și Afaceri din Viena – cea mai mare universitate de business din Europa, urmeaza sa isi incheie sesiunea de burse de studiu de pana la 35% pentru programul Executive MBA Bucharest. Viitorii…

- REZULTATE admitere MEDICINA 2018 CAROL DAVILA. Miercuri, 25 iulie, au fost afisate listele provizorii pe facultati, pe site-ul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti. Listele...

- ”Gigantica”, cea mai mare tabara de arta in aer liber din Romania, a infrant, in sfarșit, capriciile vremii și și-a deschis oficial porțile, vineri seara, in Poiana Mare, din Parcul Mogoșoaia. In fapt, pentru cei care au avut drum prin Mogoșoaia in ultima luna, cele 14 lucrari realizate de studenți…

- ADMITERE MEDICINA 2018. Inscrierile se fac la Secretariatele Facultatilor in perioada 12 - 18.07.2018 intre orele 9.00- 16.00 dupa cum urmeaza: joi 12 iulie, intre orele: 9.00 – 16.00; vineri 13 iulie, intre orele 9.00 – 16.00; sambata 14 iulie, intre orele 9.00 – 16.00; duminica 15 iulie – nu…

- Traseul in lungime de aproximativ 3.100 de kilometri va fi strabatut cu un caiac de dublu. Echipajul va fi format din prof.univ.dr. Marin Chirazi de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care este si coordonator de proiect, si Iulian Andon, student…

- Printre cei opt noi membri corespondenti ai Academiei Romane alesi pe 28 iunie 2018 se numara si un galatean, prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu, de la Departamentul de Inginerie Mecanica al Facultatii de Inginerie, din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati.