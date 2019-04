Ioan Muntean: Am fost bătut îngrozitor, mi s-a pus fierul de călcat pe mâini, n-am mai rezistat ”N-am ajuns la București, pentru ca eu lucram la Balanța, șofer, a venit maiorul, m-a legat și m-a dus la Securitate, acolo, dupa multe discuții, mi-a spus: dom`ne, iți dau drumul, dar ia-ți angajamentul ca nu te duci la București sa semnezi Cartea 77. Mi-am luat angajamentul, mi-a dat drumul. N-a trecut mult timp și am fost dat afara din serviciu pe motiv de restructurari de posturi. Va dați seama, eu lucram șofer, m-am angajat la Metalurgica, acolo, șeful de cadre, prin vocea maiorului și a capitanului, m-a dat afara, tot așa restructurari de posturi și mi-a zis cine a dat ordinul respectiv,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

