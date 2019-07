Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta CJSU a fost convocata de catre prefect, Florentina Horgea, participand primarii celor 24 de unitati administrativ-teritoriale afectate, dar si reprezentanti ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor (ADI - SIGD) Arad, care are competente in rezolvarea…

- In primele 5 luni din 2019, peste 7.000 de persoane au fost angajate in județul Suceava prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca. Potrivit unei situații a ANOFM, cele mai multe persoane, respectiv, 8.729 au fost incadrate in București. Urmeaza Timișul cu 7.733 și Suceava cu 7.261. In…

- Primaria municipiului Bistrita, prin Directia de Servicii Publice a programat pentru aceasta saptamana interventii de dezinsectie exterioara pentru spatile verzi si vegetatia cuprinsa in perimetrele delimitate de strazile: Grigore Pletosu - calea ferata - Lucian Blaga - Calea Moldovei si Colibitei -…

- Zeci de șomeri au venit pe 24 mai la Targul Locurilor de Munca, organizat de Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca, pentru a-și gasi un loc de munca. Ca de obicei, targul a fost gazduit de Colegiul Agroindustrial din Ungheni. La targ au participat șapte intreprinderi din Ungheni, care au venit sa…

- Vineri are loc la Buzau prima bursa a locurilor de munca organizata de Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca pentru un angajator strain dispus sa vina cu fabrica de acasa daca gasește forța de munca de care are nevoie. Și se pare ca a gasit ce cauta, avand in vedere ca a prospectat piața buzoiana…

- Municipalitatea suceveana va aloca suma de 12 milioane de lei pentru amenajarea unui strand in cartierul Itcani, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. Primarul Sucevei a spus ca urmeaza sa se organizeze o licitatie pentru proiectarea si executia noului strand de la Itcani,…

- In primul trimestru din 2019, peste 4.100 de persoane au fost angajate in județul Suceava prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca. Potrivit unei situații a ANOFM, cele mai multe persoane au fost incadrate in București-5.346. Urmeaza Timișul cu 4.933 și Suceava cu 4.139. In primele…