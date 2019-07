Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO, urmand ca ministrul Justitiei, impreuna cu GRECO, sa stabileasca momentul in care va fi publicat documentul, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul Parlament - ICCJ pe completurile…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru anul 2019 cu 3 milioane de lei pentru acordarea burselor pentru elevii etnici romani care studiaza in scoala sau in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana, ca limba…

- Romania nu va mai avea comisar european pana in toamna, cand se incheie mandatului actualei comisii. Dupa ce Corina Cretu a demisionat din functia de comisar pentru politici regionale pentru a-si pastra functia de europarlamentar, portofoliul sau va fi preluat de un al comisar european. Premierul Viorica…

- Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar, iar in 2 iulie are loc prima sedinta a noului legislativ european. Ioan Mircea Pascu a fost europarlamentar si si-a exprimat nemultumirea fata de faptul ca la alegerile…

- „​Este un portofoliu important si Romania trebuie reprezentata. Am venit si cu o propunere: Mircea Pascu", a spus Dancila. Locul Romaniei a ramas vacant in comisia condusa de Jean Claude Juncker, dupa ce Corina Cretu a fost aleasa europarlamentar si a renuntat la mandatul de la Dezvoltare Regionala.…

- Fostul europarlamentar Mircea Pascu este sustinut pentru functia de comisar european interimar, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. "Am considerat ca este un om cu experienta", a spus liderul PSD explicand ca, in prezent, postul de comisar…

- Fostul europarlamentar Mircea Pascu este sustinut pentru functia de comisar european interimar, a anuntat premierul Viorica Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.

- Fostul europarlamentar Mircea Pascu este sustinut pentru functia de comisar european interimar, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.