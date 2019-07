Ioan Mircea Pascu, refuzat de Juncker pentru Politica Regionala. Va fi comisar fara portofoliu

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit belgienilor de la La Libre Belgique, Jean-Claude Juncker s-a opus numirii unor noi comisari, invocând costurile bugetare suplimentare determinate de instalarea lor în functie. Decizia afecteaza înlocuirea Corinei Cretu, comisarul european care a hotarât sa preia locul…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare in care precizeaza ca Guvernul il propune pe Ioan Mircea Pascu in calitate de comisar european interimar, du...

- Viorica Dancila a transmis presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar si portofoliile vizate de Romania in viitoarea componenta a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate. Premierul Dancila a…

- Premierul Viorica Dancila a transmis președintelui CE, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar și portofoliile vizate de Romania in viitoarea componența a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, spun surse politice,…

- Rareș Bogdan a spus ca a auzit ca pe lista scurta a PSD exista inca trei nume, doua fiind ale unor oameni competenți. Europarlamentarul a laudat acest lucru. ”ROMANI CU CAPUL PLECAT. Nu lasam lucrurile așa, oameni buni! Asaltul mitocanesc la adresa independenței Justiției, tentativele mizerabile…

- Corina Crețu l-a informat pe Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, ca incepand cu data de 1 iulie va demisiona din funcția de comisar european pentru a-și prelua mandatul de europarlamentar, in...

- Liderii europeni, printre care Angela Merkel, Emanuel Macron, Donald Tusk (presedintele Consiliului European), Jean-Claude Juncker (presedintele Comisiei Europene) si Antonio Tajani (presedintele Parlmaentului European), participa joi la Summitul informal al Consiliului European. Gazda evenimentului…

