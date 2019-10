”Doresc sa fac public faptul ca mi-am anunțat candidatura la postul de comisar al Romaniei pe transporturi, inclusiv mobilitate militara. Doamna Prim-Ministru este la curent cu candidatura mea.

In sprijinul acestei candidaturi, aduc cateva argumente:



1. In calitate de Comisar Desemnat in Comisia Juncker, declarația mea de interese a fost evaluata de Comisia JURI, care nu a depistat nicio neregula;



2. Am activat 14 ani in Parlamentul European, ultimii 5 ani, in calitate de Vicepreședinte al acestui for;



3. Experiența mea in domeniul militar, dobandita…