- Comitetul Executiv National al PSD ia in aceste momente decizii majore in privinta organizarii partidului. Potrivit unor surse participante la sedinta, principalele modificari vizeaza zona de comunicare si organizare.CITEȘTE ȘI: Obiceiuri perverse: Credeai ca au un efect pozitiv, dar iți imbolnavesc…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca PSD a pierdut alegerile din cauza actiunilor lui Liviu Dragnea, ca partidul nu trebuie sa cedeze guvernarea pana la alegerile parlamentare din 2020 si ca PSD arata „mai frumos” fara Dragnea,

- Adrian Nastase critica PSD pentru felul in care s-a intocmit lista de candidati pentru europarlamentare. Fostul premier considera ca Ioan Mircea Pascu, actual vicepresedinte al Parlamentului European si fost ministru al Apararii in guvernul pe care l-a condus, trebuia sa se regaseasca pe lista."Nu…

- Ioan Mircea Pascu, vicepresedinte al Parlamentului European, transmite un mesaj dur dupa stabilirea listei PSD pentru alegerile europarlamentare, lista pe care nu a mai fost inclus. Fara sa mentioneze vreun nume, fostul ministru al Apararii din Guvernul Nastase pare sa se refere la Liviu Dragnea."Trebuie…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a venit sustinut de Codrin Stefanescu luni la sedinta PSD in care se valideaza lista de candidati pentru alegerile europarlamentare. Aceasta este prima aparitie publica a sa dupa problemele pe care le-a avut cu coloana si pentru care a fost spitalizat.

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni pentru a valida lista de candidati pentru alegerile europarlamentare, participarea liderului partidului Liviu Dragnea fiind incerta, in conditiile in care, conform secretarului general Codrin Stefanescu, el a fost din nou internat in spital sambata seara, din…

- Victor Ponta a declarat duminica seara la Romania TV, ca nu va candida la alegerile prezidentiale din acest an si va sustine un alt candidat care sa nu fie nici Klaus Iohannis, nici Liviu Dragnea.“Nu voi candida pentru functia de presedinte in aceasta toamna, voi sustine pe altcineva.…