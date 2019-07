Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis președintelui CE, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar și portofoliile vizate de Romania in viitoarea componența a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, spun surse politice,…

- Guvernul nu a retras propunerea ca Ioan Mircea Pascu sa ocupe functia de comisar european interimar, ramasa vacanta dupa demisia Corinei Cretu, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit agerpres.ro."Guvernul nu a retras aceasta propunere. Nu s-a discutat…

- Romania nu va mai avea comisar european pana in toamna, cand se incheie mandatului actualei comisii. Dupa ce Corina Cretu a demisionat din functia de comisar pentru politici regionale pentru a-si pastra functia de europarlamentar, portofoliul sau va fi preluat de un al comisar european. Premierul Viorica…

- Jean Claude Jucker joaca tare și o pune la colt pe Viorica Dancila. Una dintre dorințele premierului Romaniei nu are nicio șansa de reușita. Dancila vrea sa o inlocuiasca pe Coina Crețu din funcția de comisar european cu fostul europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu. Juncker nici nu vrea sa auda de aceastp…

- Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar, iar in 2 iulie are loc prima sedinta a noului legislativ european. Ioan Mircea Pascu a fost europarlamentar si si-a exprimat nemultumirea fata de faptul ca la alegerile…

- Viorica Dancila a precizat ca dupa demisia Corinei Cretu, sunt luate in calcul doua variante - aceea de a nu mai fi numit un inlocuitor sau numirea unui interimar. Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar,…

- Fostul europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu, a fost desemnat in ședința CExN al PSD comisar european interimar din partea Romaniei in locul Corinei Crețu, fost comisar european pe Dezvoltare Regionala aleasa europarlamentar pe lista Pro Romania.Vezi și: Codrin Ștefanescu lovește in plin CEX…

- Ioan Mircea Pascu a fost europarlamentar din partea PSD, insa a fost eliminat de pe lista la ultimele alegeri. "I-am lasat lui Dragnea o nota prin care il anunțam ca doream sa candidez (imi ajunsesera la ureche zvonuri ca, la nivelul conducerii, se știa ca nu mai doream sa candidez!?) și,…