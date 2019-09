Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pascu anunta ca a fost informat de ambasadoarea Romaniei la UE, Luminita Odobescu, ca a primit instructiuni pentru retragerea candidaturii mele la postul de comisar interimar al Romaniei. Pascu spune ca ia nota si se conformeaza deciziei premierului Viorica Dancila.

- Deputatul Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale din noiembrie. Conducerea PSD a decis marti sa sustina candidatura Vioricai Dancila, iar singurul care a votat pentru o candidatura a lui Liviu Plesoianu a fost liderul PSD Vaslui,…

- Viorica Dancila a precizat ca dupa demisia Corinei Cretu, sunt luate in calcul doua variante - aceea de a nu mai fi numit un inlocuitor sau numirea unui interimar. Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar,…

- Fostul europarlamentar Mircea Pascu este sustinut pentru functia de comisar european interimar, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.

- "Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca, multa munca si mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-si putea gasi directia si pentru a-si putea regasi ritmul si locul in politica romaneasca", a scris Gabriel…