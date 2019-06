'Parerea mea este ca ar trebui in aceasta vara (organizat congresul PSD - n.r.). (...) Undeva in iulie - august', a spus el, inainte de CExN al PSD. Intrebat daca ar sustine-o pe Viorica Dancila pentru aceasta functie, el a replicat: 'Categoric, da', explicand ca este de preferat ca presedintele PSD sa detina si functia de prim-ministru. 'Am avut experienta situatiei in care premierul nu este si presedinte si nu a fost de cel mai bun augur, a adaugat Mang.

Pe de alta parte, el a apreciat ca liderul PSD nu ar trebui sa fie persoana care candideaza la presedintia Romaniei. 'La prezidentiale,…