Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral de Circumscripție nr.1 Alba, la Referendumul pentru familia tradiționala 2018 toate cele 439 de secții de votare s-au deschis la ora 7.00. Sunt așteptați la urne peste 300.000 de cetațeni inscriși pe listele electorale. Pe langa aceștia orice persoana aflata in trecere prin…

- Președintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a votat la Referendumul pentru familia tradiționala, sambata, la ora 10.00, impreuna cu soția sa, la secția din incinta Centrului de zi pentru varstnici din Alba Iulia. ”M-am prezentat la vot și am votat pentru normalitate. Am votat ”da” deoarece in spatele acestui…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie are loc sambata si duminica, intrebarea adresata alegatorilor la referendum fiind "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", iar la aceasta alegatorii trebuie sa raspunda cu „Da" sau „Nu".…

- Secțiile de vot pentru referendumul din acest weekend s-au deschis la ora 7.00 și se vor inchide la ora 21.00. Romanii care vor participa la referendumul pentru familia tradiționala vor trebui sa raspunda cu „da” sau „nu” la intrebarea „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce are in vedere un proiect de lege privind parteneriatul civil, insa nu exista o „graba extrema in aceasta privința”. Acesta a precizat ca și PSD dorește sa lucreze la o astfel de inițiativa."Am aflat astazi…

- Romanii care vor participa la referendumul pentru familia tradiționala vor trebui sa raspunda cu „da” sau „nu” la intrebarea „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”, a decis, marți, Guvernul. Suma alocata de Guvern pentru referendum este de 163,7…

- Intrebarea la referendumul care se va desfașura in 6 și 7 octombrie nu face nicio referire concreta la familia formata din barbat și femeie. Romanii care vor participa la scrutin vor trebui sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in…

- Senatul a adoptat cu 107 voturi „pentru“ proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului din Constitutia Romaniei care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. PSD si ALDE nu avea voturile necesare pentru a…