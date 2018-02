Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Holender, presedintele de onoare al Asociatiei Timisoara Capitala Europeana a Culturii a anuntat ca renunta la functie pe fondul scandalului iscant in jurul Asociatiei Timisoara 2021 si care a escaladat in ultima perioada.

- Dupa intalnirea cu scantei de la Primaria Municipiului Timișoara, membrii echipei TM2021 au venit in fața unei sali aproape pline sa prezinte ce rezerva anul 2018 pentru timișoreni din punct de vedere cultural. Mai intai, directorul executiv al asociației, Simona Neumann, a prezentat…

- In aceasta noapte a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 134, Decizia primului ministru Vasilica Viorica Dancila numarul 65 prin care Geronimo Raducu Branescu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale sanitare Veterinare…

- Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer...

Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit in noiembrie anul trecut la Paris, relateaza EFE. Actrita…

- Atacurile la care a fost supusa in ultima perioada directoarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala 2021, Simona Neumann, nu au ramas fara ecou, ba chiar au ajuns pana la urechile membrilor juriului care, in 2016, au decis ca Timisoara merita sa castige titlul de Capitala Culturala Europeana. Agnieszka…

- Zeci de taximetriști sunt adunați, la aceasta ora, in piața Consiliul Europei, din zona Iulius Mall, din Timișoara. Unul dintre reprezentanții taximetriștilor ne-a declarat ca, de la primele ore ale dimineții, agenți ai Poliției Timiș și angajați ai RAR Timiș au imparțit amenzi conducatorilor de taximetre.…

- In legatura cu articolul publicat in data de 5 februarie 2018 in ziarul Bistrițeanul.ro cu titlul „L-au zapacit cu atatea guverne și miniștri! Sighiartau a facut o gafa monumentala” – autor Bianca Sara, va solicit sa publicați urmatorul drept la replica:

- Duminica, 4 februarie 2018, am facut o vizita la unul dintre cei mai varstnici deportati din Scarisoara Noua. Ilie Dobra are 92 de ani si este inca in putere. Sta intr-o casa dinspre marginea satului, la marginea padurii. Zona este de o frumusete aparte. Satul se afla la granita de nord vest a Romaniei,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- Zeci de taximetriști sunt adunați, la aceasta ora, in zona clubului Heaven, intr-o acțiunea de protest nemaiintalnita la Timișoara. Aceasta vine dupa scandalul care s-a desfașurat in aceasta noapte, pe strazile orașului, cand mai mulți șoferi de la Uber au fost urmariți de taximetriști, intr-o cursa…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- Un director de școala din Timiș și-a dat demisia, vineri, dupa ce a distribuit niște postari cu mesaje nepotrivite pe pagina sa de Facebook. Dascalul din Jimbolia a decis sa faca acest gest dupa ce a fost chemat la ISJ Timiș, pentru a da explicații.

- (update 9:40) „Este o onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate. Trebuie sa consolidam sistemul judecatoresc, sa intarim independența. Va mulțumesc pentru in crederea acordata", a declarat Victor Micu dupa ce a fost reales cu 11 voturi, adica unanim. (ora 9:30) In aceste clipe se voteaza pentru…

- Peste 100 de tineri din Timișoara au mers, miercuri seara, la ora 18, sa discute direct cu primarul Nicolae Robu. Edilul-șef nu a mers singur, ci și-a luat cu el și consilierii personali, dar și pe city managerul Robert Kristof. La intalnire au venit și mai mulți tineri din PNL, dar și Andreea…

- UPDATE: 20.43: Marius Pieleanu a venit cu ultimele informații din ședința CEX ca sunt 50 din 67 de semnaturi pentru demisia lui Tudose. Dan Nica, Șerban Nicolae au cerut demisia, se va trece in jumatate de ora la vot. Se va vota doar daca se va da demisia de onoare. Votul va valida de fapt demisia…

- Un accident a avut loc, in urma cu scurt timp, in zona pieței Iozefin din Timișoara. Un scuter a fost lovit de o mașina. Barbatul de pe scuter a fost ranit și a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital. UPDATE Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit ca barbatul care circula pe […]…

- "Procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru reabilitarea Pietei Victoria s-au incheiat la finele anului trecut, iar in acest an dam drumul la lucrarile care vor consta in reinnoirea retelelor de utilitati publice si refacerea…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- La Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara va fi organizat, la acest inceput de an, un concurs pentru funcția de manager. Dosarele pot fi depuse pana pe 22 ianuarie și e sigur ca actualul director vrea sa continue in aceasta calitate.

- GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care masoara angajamentul universitaților in dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima data, Universitatea de Vest din Timisoara. Pentru anul 2017, UVT ocupa pozitia 518 la nivel mondial si pozitia 4 la nivel national.…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața langa Timșoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Acidentul a avut loc pe drumul dintre Timișoara și Utvin. Cel mai probabil, cele doua mașini s-au izbit una de cealalta dupa ce unul dintre șoferi a…

- Zborurile de Cluj catre Germania și Spania, predispuse la intarzieri de sarbatori Peste 100 de zboruri au fost intarziate si 6.800 de pasageri au fost afectati in ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, iar valoarea compensatiilor pe care companiile aeriene ar trebui sa le plateasca…

- Marca si palmaresul FC Farul Constanta au fost castigate la licitatie de Eugen Palcu, cel care trebuie sa achite in termen de o luna suma de 904.450 de lei plus TVA. Semnele identitare au fost vandute la licitatie publica cu strigare de Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanta in faliment, prin lichidator…

- Liderul separatist catalan, aflat în exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este „un rezultat pe care nimeni nu îl poate discuta”. Prim-ministrul spaniol…

- Prim-ministrul spaniol Mariano "Rajoy a pierdut plebiscitul pe care l-a cautat" si faptul ca tabara separatista ramane majoritara este "o palma", a declarat Puigdemont in fata unui grup de militanti separatisti catalani si simpatizanti nationalisti flamanzi adunati intr-o sala din centrul orasului…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Europarlamentarul Cristian Preda scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca George-Ovidiu Doca, membru ALDE Bihor, despre care "a aflat ca e noul director al Institutului Limbii Romane", "are un CV cam subtire. E doctorand in drept penal la un stabiliment privat." Cristian Preda adauga ca "Eu…

- La 28 de ani de la Revolutia din 1989, Timisoara, orasul din care a pornit lupta pentru eliberarea de sub regimul comunist nu are inca un muzeu al Revolutiei. Memoria celor care s-au jertfit pentru libertate este cinstita la Memorialul Revolutiei, amplasat pe strada Oituz, acolo unde principalele momente…

- Nicolae Eugen Crisan a fost numit, in 2001, in pozitia de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In mandatul detinut de Crisan, de prim presedinte al institutiei, s-au pus bazele sistemului de supraveghere si functionare a pietei asigurarilor din Romania, in sens modern. Nicolae…

- (update 11:28) „Declarațiile inaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice. Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului in momentul cand a retras cetațenia a vizat activitatea politica, or lipsirea de cetațenie te…

- UPDATE ora 11:40 – Mașina care transporta sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a plecat spre Castelul Peleș din Sinaia. Pe Aeroportul International „Henri Coanda” s-a desfașurat o scurta slujba religioasa. La ora 14.00, corpul neinsuflețit al Regelui va fi așezat in Holul de Onoare al Castelului…

- Peste o mie de persoane au protestat, duminica seara, in Piața Victoriei din Timișoara, impotriva legilor justiției și a puterii din parlament și guvern. Intre orele 19 și 20, mișcarea s-a amestecat cu muzica de la Targul de Craciun, iar tradiționalul marș in jurul Pieței Victoriei i-a amestecat pe…

- Profesorul, savantul si omul politic Alexandru Mosanu (19 iulie 1932 - 7 decembrie 2017) Vestea trista despre trecerea la cele vesnice a lui Alexandru Mosanu, profesor universitar, doctor habilitat in stiinte istorice, presedinte de onoare al Asociatiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- Premierul Romaniei Mihai Tudose s-a aflat ieri intr-o vizita scurta la Timișoara, unde s-a intalnit cu președintele Consiliului Județean Calin Dobra și prefectul Eva Andreaș. Deși s-au discutat chestiuni de interes public, legate, printre altele de infrastructura Timișului, reprezentanții autoritaților…

- Fostul presedinte al Georgiei, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi din Ucraina, Mihail Saakasvili, are la dispozitie 24 de ore pentru a se prezenta in fata anchetatorilor de la Kiev, a anuntat procurorul general ucrainean, Iuri Lutenko

- Deschis de Ziua Naționala, Targul de Craciun din acest an nu difera prea mult de edițiile precedente, poate doar din punct de vedere al bugetului alocat, care pare ceva mai modest. Iluminatul este feeric, intr-adevar, dar lipsește bolta cu luminițe, care dadea un aspect foarte interesant porțiunii din…

- UPDATE // Microbuzul in care se afla Saakașvili inainteaza cu greu. Simpatizanții sai plaseaza diferite obiecte grele in fața mașinii, iar mascații sunt nevoiți sa le fereasca. UPDATE // Inainte de a fi reținut, Saakașvili a indemnat toți ucrainenii sa iasa in strada și sa protesteze impotriva guvernarii…

- Fortele de securitate din Kiev efectueaza marti dimineata, 5 decembrie, perchezitii la locuinta fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, în prezent lider al Miscarii Fortelor Noi - a anuntat David Sakvarelidze, asociat al lui Sakasvili, conform

- Fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis de rebelii houthi, a confirmat luni, pentru AFP, o reprezentanta a conducerii partidului sau Congresul Popular General (CPG), Faika al-Sayyed. 'El a murit ca un martir, aparând Republica', a declarat aceasta membra a Comitetului…

- Update 17.20 - Inca doi candidați și-au depus dosarele la concursul pentru funcția de director al CNA. Este vorba despre Dogotari Valentin și Sava Maimescu, doctor conferențiar universitar in cadrul USM. 10.30 - In ultima zi inainte de expirarea termenului-limita de depunere a dosarelor in concursul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, la inceputul ședinței de guvern, in legatura cu manifestanții din fața Guvernului, ca un director la APIA din teritoriu are un salariu lunar de 12.498 de lei, cat al unui ministru. "Apropo de salarizare, apropo de niște manifestații…

- CSU Alba Iulia intalneste astazi, de la ora 18.00, in Sala „1 Decembrie 1918” pe SCM Timisoara, meciul contand pentru etapa a sapte a Ligii Nationale de baschet feminin. Formatia din Cetatea Marii Uniri traverseaza o perioada excelenta, cu trei victorii la rand, la Viena, la Cluj-Napoca si acasa Zabiny…

- CSU Alba Iulia a repurtat, astazi, cel de-al doilea succes consecutiv in CEWL, invingand Basket Zabiny Brno, scor 79-60 (24-12, 19-19, 15-8, 21-21), in Sala Universitații „1 Decembrie 1918”, in singurul meci european al anului disputat in Cetatea Marii Uniri. Formația din Cehia a inregistrat al doilea…

- Jamie Dimon, director executiv al JPMorgan Chase & Co (banca americana si una dintre cele mai vechi institutii financiare din lume), a sustinut miercuri ca se asteapta ca SUA sa aiba un nou presedinte in 2021, sfatuindu-i pe democrati "sa propuna un candidat rezonabil sau...Trump va castiga din nou",…