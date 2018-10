Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Alba ii cheama pe locuitorii județului la vot, la Referendumul de saptamana viitoare. Acesta le și explica pentru ce ar trebui, de fapt sa voteze, in condițiile in care intrebarea de pe buletinul de vot poate parea ușor neclara. ”La referendumul din 6-7 octombrie vom avea de raspuns…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce are in vedere un proiect de lege privind parteneriatul civil, insa nu exista o „graba extrema in aceasta privința”. Acesta a precizat ca și PSD dorește sa lucreze la o astfel de inițiativa."Am aflat astazi…

- Europarlamentarul PPU Maria Grapini a declarat, sambata, ca Romania “nu sta bine” din punct de vedere demografic, iar daca familia traditionala nu va fi sustinuta, “nu pot aparea copiii”, potrivit Agerpres. Prezenta la Cluj, Grapini a sustinut ca familia traditionala inseamna casatoria dintre o femeie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, joi, ca va participa la referendumul pentru redefinirea familiei, liberalul neprecizand insa cum va vota. Intrebat daca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei și daca va vota, Ludovic Orban a raspuns : "Da, sigur, da".

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca va participa la referendumul pentru redefinirea noțiunii de familie in Constituție și a precizat ca deși este „un nonconformist”, va vota pentru familia tradiționala. Edilul și-a explicat poziția prin faptul ca iși dorește ca atunci cand spune…

- Romania risca sa isi incalce obligatiile internationale privind drepturile omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, a declarat la RFI reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea spune ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD Alba condusa de deputatul Ioan Dirzu. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sa se organizeze alegeri…