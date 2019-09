Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a subliniat ca tema centrala a editiei de anul acesta a evenimentului, 'Gestionarea durabila a padurilor - contributia activa la protejarea climei', este una generoasa si foarte actuala. 'Este de datoria noastra, a tuturor celor care activam pe diverse paliere in acest domeniu, sa luam…

- "La rugamintea primarului din Miresu Mare, Ioan Maties, am invitat doi ministri ai Guvernului Romaniei in Maramures, respectiv pe ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea si pe ministrul Apelor, Padurilor si Mediului, Ioan Denes, pentru a vedea la fata locului pagubele…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, marti dupa-masa, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de ministri interimari la Energie - ministrul Economiei, Niculae Badalau, la Mediu - ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, si la Relatia cu Parlamentul - ministrul pentru Mediul de afaceri, antreprenoriat…

- Cei 137 de kilometri din judetul Suceava inclusi in Via Transilvanica au fost inaugurati, luni, la Putna, prin montarea unei borne de inceput al traseului de pelerinaj de 1.000 de kilometri care trece și prin Alba Iulia. Inaugurarea a avut loc in prezenta actorului Marcel Iures, a ministrului Apelor…

- Hergheliile trebuie sa dezvolte latura recreativa in folosul publicului larg, in general, si al copiilor, in special, a declarat, joi, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, prezent la Herghelia Jegalia din judetul Calarasi. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort,…

- Consiliul de Mediu, prezidat miercuri de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, impreuna cu vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, s-a finalizat cu un succes notabil prin agrearea abordarii...

- "A fost o onoare, dar in acelasi timp si o mare responsabilitate pentru mine ca sa co-prezidez Consiliul de Mediu, alaturi de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. Presedintia romana a pus un accent sporit pe avansarea obiectivelor agendei Uniunii Europene privind protectia mediului si schimbarile…

- Menirea silvicultorilor este de a proteja si ingriji natura, de a face totul pentru ca ea sa fie lasata intacta generatiilor viitoare, a afirmat ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, care s-a aflat, joi, alaturi de silvicultori din intreaga tara, in orasul-statiune Baile Herculane, cu ocazia Zilei…