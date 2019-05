Stiri pe aceeasi tema

- In Parlament s-au creionat deja primii doi candidați pentru un post de judecator CCR.La Senat va intra in cursa Daniel Fenechiu (PNL), iar la Camera Deputaților - Ioan Cupșa (PNL), cele doua candidaturi fiind deja agreate in conducerea PNL. Termenul limita de depunere a candidaturilor…

- Cei doi membri ai organizației de tineret a liberalilor care au distribuit pliante cu informații false despre USR-PLUS au fost dați afara din partid, anunța Tineretul Național Liberal. „ Aceasta actiune individuala reprobabila nu reflecta spiritul si comportamentul Tineretului National…

- "Tineretul Național Liberal dezaproba initiativa avuta de doi foști membri ai filialei TNL Cluj-Napoca, de a difuza pliante cu citate controversate din declaratiile unor membri ai Aliantei USR-PLUS. Aceasta actiune individuala reprobabila nu reflecta spiritul si comportamentul Tineretului National…

- Consilierii CJD sunt convocați, maine, in ședința extraordinara pentru alegerea unui nou președinte al forului. Funcția s-a vacantat prin incetarea Post-ul Maine, se alege un nou președinte CJD! Care sunt propunerile partidelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Probabil plictisit de viata de pensionar sau poate din cauza ca inca mai duce dorul functiilor, Decebal Arnautu, fostul primar al orasului Targu Neamt, s-a gandit ca nu ar fi rau sa obtina o functie de presedinte. De data aceasta, cea de presedinte a C.A.R Pensionari Targu Neamt (Casa de Ajutor Reciproc),…

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit miercuri intr-o sedinta extraordinara."Am luat mai multe decizii. Prima decizie este aceea de a mandata grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor sa ceara in reuniunea de plen de astazi introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege al PNL…

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit miercuri intr-o sedinta extraordinara. "Am luat mai multe decizii. Prima decizie este aceea de a mandata grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor sa ceara in reuniunea de plen de astazi introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege al PNL privind…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu va primi o funcție de conducere in Camera Deputaților, dupa ce și-a retras candidatura la funcția de ministru al Dezvoltarii, spun surse din PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, Lia Olguța Vasilescu va fi susținuta pentru funcția de…