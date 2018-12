Ioan Burculeţ, PREVIZIUNI NEGRE pentru 2019. "Pământul se va cutremura, iar un ATENTAT va avea loc...." "Focul va porni de la Sud, o sa se propage catre tara noastra. Acesta este semnul inceputului care va trezi spiritul Cocorului, venit dinspre Rasarit si care se va infrati cu doua mari puteri. Marea care imparte cele doua tinuturi, va fi arsa de focurile tirurilor din pasarile de metal. La o tara vecina, dincolo de trei tari de Romania, vor avea loc manifestatii pentru un petec de pamant. Si cu toate acestea un avion cat de curand cu un demnitar la bord important se va prabusi traversand Oceanul si o Mare. Camila cu o cocoasa va fi afectata pentru energia ei, pentru ca acolo… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

