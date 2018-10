Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director FNI, Nicolae Popa, a declarat ca atunci cand a fost inchis in Indonezia in timpul procedurii de extradare, i s-au cerut doua milioane de dolari pentru a fi eliberat. Acesta a mai spus ca extradarea s-a produs la peste un an de la arestare, scrie Mediafax.„Exista un plan legal…

- Se pare ca fuga Elenei Udrea și a Alinei Bica in Costa Rica nu a fost intamplatoare. Presa din Costa Rica arata ca cele doua au fost ajutate ajunga acolo de o adevarata rețea internaționala, care are legaturi cu traficanții de droguri și care ii ajuta pe cei cu probleme legale sa se ascunda in Costa…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus ca arestarea ei si a Alinei Bica le-a expus, iar acum se teme pentru fetita, deoarece presa a relatat ca cele doua sunt bogate si in Costa Rica se vorbeste des despre sechestrari. Alexandrov a mai spus ca Bica a fost in audienta la Interpol.

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR. "In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul...

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader s-a aratat deranjat de intrebarile jurnalistilor referitoare la extradarea Elenei Udrea, retinuta de politia din Costa Rica, in baza unui mandat de urmarire internationala, emis de Interpol.

- Laura Vicol, fosta avocata a lui Alina Bica, a declarat ca este surprinzator modul in care au foste retinute Udrea si Bica. Mai ales in cazul fostului ministru, care isi plimba copilul pe strada. Avocata spune ca este posibil ca justitia din Costa Rica sa fie in posesia unor elemente noi. Laura Vicol,…

- Avocata Laura Vicol a comentat la Antena 3 reținerea Elenei Udrea și Alinei Bica in Costa Rica, afirmand ca „este foarte ciudata și intempestiva reacția autoritaților”.„Mi se pare foarte ciudata și intempestiva reacția autoritaților. Se știa ca cele doua doamne se afla in Costa Rica de atata…

- Avocata Laura Vicol, care a anuntat ca va ataca in instanta protocoalele dintre Parchetul General si SRI, sustine ca daca aceastea vor fi declarate ilegale, sentinta din cazul Alinei Bica ar putea fi revizuita.„In cazul doamnei Bica este o problema extrem de serioasa, zic eu, și este un motiv…