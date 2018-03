Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis, luni, cererea de eliberare conditionata formulata de Ioan Becali. "Admite propunerea de eliberare conditionata formulata de comisia pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Slobozia, judetul Ialomita. Dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Magistratii Judecatoriei Constanta au luat, ieri, prima decizie in cazul barbatului de 45 de ani, din Navodari, judetul Constanta, suspectat de bigamie. Instanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. hellip; privindu l pe inculpat, trimis in judecata pentru art. 376, alin.…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - SE AMANA PRONUNTAREA PANA PE 1 MARTIE 2018. Aparatorii fostului primar Boscodeala au cerut ACHITAREA pentru ca “fapta nu exista!” – spun acestia,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat in transe 220.000 de euro de la fratii Becali si Cristian Borcea pentru a-i achita…

- Prima reacție a lui Ioan Becali dupa decizia de azi in cazul ”Mita pentru judecatoare!”. Ce intenționeaza sa ceara fostul impresar. Ioan Becali a primit 7 ani și 4 luni cu executare in acest dosar. Ioan Becali a participat la mituirea judecatoarei Gianina Terceanu pentru a scapa „basma curata” din „Dosarul…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Magistratii Curtii Supreme au dat marti deciziile finale in dosarul ”Mita la judecatoare ”. Astfel, fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare cu executare, Cristian Borcea a fost achitat, Ioan Becali a primit 7 ani de inchisoare cu executare, iar Victor Becali…

- Gigi Becali este optimist in ceea ce privește destinul verilor sai: "O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata" ”Ce sa zic? O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata. A facut fracția de doua treimi din pedeapsa. Giovani,…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, potrivit Digi 24. Ioan Becali a primit 7 ani si 4 luni de inchisoare, Victor Becali 5 ani si 8 luni, iar Borcea, care primise si el o sentinta cu executare in prima instanta, a…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dat verdictul in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in "Dosarul Transferurilor…

- Decizie definitiva in cazul judecatoarei acuzate ca a luat mita de la fratii Becali pentru a-i achita in prima instanta. Sapte ani va sta dupa gratii Geanina Terceanu. Instanta i-a condamnat si pe Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, dar a decis sa il achite pe Cristi Borcea.

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- NEWS ALERT Inchisoare cu executare pentru fostul presedinte CJ Cluj. Decizie definitiva Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa…

- Fostul sef al CFR Mihai Necolaiciuc, condamnat la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, ramane in penitenciar dupa ce Tribunalul Constanta a admis contestatia DNA la decizia Judecatoriei Medgidia de eliberare conditionata a acestuia, decizia fiind definitiva. Necolaiciuc mai poate formula…

- Cu privire la numele IRIS exista o disputa intre fostul toboșar al formației, Nelu Dumitrescu, pe de o parte, și solistul Cristi Minculescu impreuna cu ceilalți doi membri ai formației, Valter Popa și Doruleț Borobeica, pe de alta parte. Minculescu și colegii sai au obținut o prima victorie in instanța…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 14 februarie dosarul "Pagubitii Vectraldquo; Instanta a mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare sau dizolvare a persoanei juridice, interzicerea operatiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial…

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Cei sapte violatori din Vaslui care au scandalizat opinia publica in 2015 se numara printre beneficiarii recursului comensatoriu, trei dintre ei pregatindu-se de liberarea conditionata. Cei sapte tineri au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre 6 si 10 ani de inchisoare.

- Trei dintre violatorii din Vaslui se pregatesc sa fie eliberati conditionat. Cei sapte tineri care au starnit indignarea intregii tari in 2015 cand au violat in grup o tanara se afla printre beneficiarii recursului compensatoriu.

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Gica Popescu si-a ispasit condamnarea in Dosarul Transferurilor, dar inca nu stie care va fi viitorul sau in fotbalul romanesc. "Baciul", care a afirmat in mai multe randuri ca va reveni in fotbal doar alaturi de Hagi, asteapta o noua provocare profesionala."Toti ma intrebati asta...ce sa…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti, instanta la care s-a judecat procesul in care judecatoarea Ruxandra Popescu a fost trimisa in judecata alaturi de primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea si de secretara orasului, Beatrice Radulescu, au dispus, miercuri, condamnarea magistratului si achitarea celorlalti…

