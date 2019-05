Stiri pe aceeasi tema

- Alba Iulia se mandreste cu cea mai mare cetate din Romania: fortificatia in stil Vauban, construita in sec. XVIII, care a inglobat si castrul Legiunii XIII Gemina ridicat de romani dupa cucerirea Daciei. In timpul lucrarilor de restaurare, in anul 2011, au fost descoperite ruinele unei biserici de secol…

- In perioada 2-4 august 2019, Cetatea Alba Carolina va fi gazda unui eveniment inedit, organizat pentru prima data in Romania: Truck Tuning Art, primul eveniment de acest gen din țara noastra, organizat de pasionații de camioane modificate pentru cei care apreciaza acest fenomen! Se dorește a fi o intalnire…

- Tradiționalele reprezentații ale Garzii Apulum de vineri, de la Poarta a IV-a a cetații Alba Carolina, revin de la ora 19.00. Asta dupa ce in weekend-ul trecut, voluntarii albaiulieni care dau viața Legiunii XIII Gemina, Lupilor Apoulonului și Ludusului Apulensis au promovat patrimoniul antic al orașului…

- Vineri, de la ora 18.00, la Poarta a IV-a a Cetații Alba Carolina continua reprezentațiile Garzii Apulum. Astfel, voluntarii albaiulieni care dau viața Legiunii XIII Gemina, Lupilor Apoulonului și Ludusului Apulensis sunt pregatiți sa ofere publicului prezent același spectacol de calitate. Prezentarile…

- In perioada 09-13 Mai 2019, la Alba Iulia va avea loc cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Teatru de Tineret APOLLO avand ca tema Focul! Teatre institutionalizate, teatre independente, grupuri studentesti si artisti liberi vor transforma Alba Iulia intr-o cetate a artei! Timp de 4 zile,…

- Deputatul Cornel George Comșa a vorbit joi, in cadrul unei conferințe de presa organizate la Alba Iulia despre alegerile europarlamentare in general și situația bizara in care se afla politica romaneasca și Romania in cadrul Uniunii Europene, in sensul in care la nivelul UE, din 1979 de cand se organizeaza…

- Primarul Mircea Hava susține protestul ”Romania vrea autostrazi”: ”Ii doare in 14, ii taxam pe 15. Hai, Romania, hai ca se poate!”, a scris primarul municipiului Alba Iulia, vineri, pe pagina de socializare: ”Este mai mult decat a fi de acord cu o idee. Este felul nostru de a spune lucrurilor pe nume,…

- Scoala Gimnaziala Ciugud, in parteneriat cu Primaria Comunei Ciugud, Inspectoratul Scolar Judetean Alba, Scoala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Alba Iulia, Scoala Gimnaziala ”Horea” din Horea, Scoala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Unirea, Scoala Gimnaziala Petrești, Scoala Gimnaziala Ohaba și Scoala Gimnaziala…