- Marți, 03.04.2018, TLDE Vrancea a desfașurat acțiunea "Nu trebuie sa fii medic pentru a salva o viața", acțiune la care s-au alaturat și seniori, membri ai Biroului Executiv Județean și Municipal ALDE VRANCEA. Conform statisticilor, doar 2% dintre romani au ales sa doneze sange. Campania…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, a spus despre protocolul SRI - Parchetul General ca prevede niste lucruri care nu ar fi trebuit sa existe. "Protocolul l-am citit si eu ca toata lumea, nu neaparat ce scrie acolo este atat de inspaimantator, ci faptul ca el a existat si…

- Jandarmeria ramane o componenta importanta a Ministerului Afacerilor Interne, o institutie pe care Romania se poate baza in situatii dificile, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Ministrul a decorat, in cadrul unei ceremonii, Drapelul de Lupta al Inspectoratului General al Jandarmeriei…

- Constantin Caliman, fostul director al CSM Bucuresti, este noul presedinte al clubului Minaur Baia Mare. Principalele obiective ale noului presedinte: buget stabil, lot competitiv, conditii de pregatire. Minaur Baia Mare si Constantin Caliman au intrat in ”joc”, dar apoi au anuntat ca e doar o gluma…

- De la ridicarea vizelor, romii romani au luat cu asalt orașele canadiene Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este preocupata ca acord ul de ridicare a vizelor pentru Canada sa nu fie afectat de cersetorii romani care sunt tot mai prezenti in aceasta…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu o noua reactie, dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Fostul sef al statului sustine ca din toate legile invocate in document, nu ar exista niciun motiv pentru realizarea unei astfel de echipe intre cele doua institutii. Mai mult…

- Potrivit legii, s-au marit grilele de salarizare pe anumite domenii si au fost stabilite majorari de salarii pentru directori din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajati ai Oficiului pentru Prevenirea Spalarii Banilor, ANI.De asemenea, orele suplimentare efectuate…

- Președintele Klaus Iohannis a fost invitat in Germania, la vara, in lumina evenimentelor politice care au avut loc in Romania. La inceputul lunii iunie, șeful statului va avea o intalnire cu mai-marii statului german, care ii va aduce un plus semnificativ de imagine in statul condus de cancelarul Angela…

- Membru marcant al comunitații de business, o voce limpede și autorizata a societații civile și un suporter dedicat și competent al artelor și artiștilor, ANCA VLAD iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Agenția AMOS NEWS și colaboratorii sai se adauga celor care ii adreseaza tradiționala urare „La…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, premierul Viorica Dancila solicita…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 129.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara si de peste 37.000 treceri mijloace de transport. Reamintim ca accesand aplicatia on-line 'Media timpilor…

- Dent Estet, oepratorul de servicii stomatologice controlat de MedLife, a finalizat anul trecut cu afaceri de 8,5 milioane de euro, in crestere cu 30%, protetica si implantologia dentara avand cele mai mari contributii in evolutia afacerilor. “Numarul pacientilor noi tratati in clinicile…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- El a spus ca va fi judecat de Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Bradișteanu, Mircea Geoana, fostul director SRI Costin Georgescu și generalul Degeratu. [citeste si] "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu și Tudose, sunt chemat in fața…

- Dragnea reinvie legea defaimarii. Presedintele Partidului Social Democrat sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va opri libera…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. “Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Gigi Becali a afirmat ca exista șanse ca Dan Petrescu sa ajunga in viitor pe banca lui FCSB, apoi l-a atacat violent pe antrenorul celor de la CFR Cluj. "Dan Petrescu e posibil sa ajunga antrenorul Stelei. Dar cand va ajunge ii pun clauza in contract: la prima injuratura la adresa unui jucator…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- Gest de aur facut de o romanca stabilita in Marea Britanie! Aceasta a donat suma de 400.000 de euro in Romania. Iar scopul in care au fost folosiți banii ne face sa spunem cu mana pe inima JOS PALARIA!Nu de alta, dar gestul acestei femei ne demonstreaza inca o data ca romanii sunt oameni cu suflet de…

- Liviu Dragnea nu se simte confortabil si nu vrea sa aiba contracandidati la functia de presedinte al PSD, a declarat la RFI eurodeputatul Catalin Ivan, membru al grupului socialistilor si democratilor din Parlamentul European. El spune care sunt, in opinia sa, mizele Congresului extraordinar al PSD…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de Guvern de astazi…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, intr-o conferința, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen și a precizat ca ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. "Acum este momentul oportun ca celelalte state sa recunoasca faptul ca Romania…

- Iohannis: Asistam la incercarea clara de a subordona justitia politicului. DNA, institutie eficienta Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii…

- Asociația Medicala Romana sustine semimaratonul "Run for Life 2018" si lupta Patriarhiei Romane prin voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului impotriva cancerului! De asemenea, AMR propune ca, la Congresul Anual al Asociației Medicale Romane, de la Academia Romana, in cadrul ceremoniei…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atrage atenția autoritaților competente din domeniul sanatații asupra riscului pe care il reprezinta romanii care sufera de forme de hepatite virale și nu au acces la tratament din diferite cauze. Pentru a evita creșterea semnificativa…

- Vizita primului ministru la Bruxelles este primul examen politic al doamnei Dancila. A fost primita ca un novice, cu sfaturi și atenționari discrete. Juncker nu a rezistat sa nu faca un spirit de gluma, menționand ca este al cincilea premier roman pe care il primește și ca spera sa fie și ultimul STOP ținut,…

- Bayern Munchen – Beșiktaș pare o partida la indemana nemților, dar antrenorul Jupp Heynckes și-a avertizat elevii sa nu-și subestimeze adversarii. “Turcii știu fotbal și ne pot pune mari probleme”, a declarat principalul bavarezilor. BAYERN – BEȘIKTAȘ 0-0 Minutul 1: A inceput și acest meci. Echipele…

- Rata natalitații este din ce in ce mai mica, numarul cazurilor de abandon al copiilor este in creștere, iar un numar din ce in ce mai mulți parinți... The post Cum a incercat o instituție a statului sa lase fara indemnizație un copil appeared first on Renasterea banateana .

- In timp ce cei mai multi dintre migrantii ilegali incearca sa treaca granita din Serbia inspre Romania, pentru a ajunge mai apoi in spatiul Schengen, un cetatean din Afganistan a intentionat sa traverseze invers granita dintre cele doua state. Condus la sediul politiei de frontiera, afganul le-a declarat…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.”Cum sa…

- Consiliul de Administrație al SC Cupru Min SA Abrud are un nou președinte. Este vorba despre fostul prezentator TV Radu Coșarca, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Acesta il inlocuiește in aceasta funcție pe Remus Vulpescu, care a demisionat. Ambii au fost numiți membri ai Consiliului…

- Potrivit informarii legate de bilantul IPJ Galati in 2017, infractionalitatea stradala a inregistrat valori negative fata de anul anterior numarul total al infractiunilor sesizate fiind mai mic cu 3%, aceasta continuand sa aiba o pondere redusa in totalul infractionalitatii sesizate. Anul 2017 este…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.

- "Imobilul "Palat Elisabeta" a fost pus la dispoziția Majestații Sale Regelui Mihai I, in calitatea sa de fost șef al statului roman, pe durata vieții Majestații Sale, conform Legii nr. 406/2011 – privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman. Regia…

- O cunoscuta banca ce activeaza pe piata din Romania se reinventeaza. Aceasta a hotarat sa elimine ghiseele pentru operatiunile bancare. ING Bank a decis sa desfiinteze ghiseele bancare unde se procesa cash-ul, depuneri si retrageri de numerar din 33 de sucursale.

- Procter & Gamble și Global Shapers Community ofera burse in valoare de 100 000 de dolari pentru proiecte care care susțin egalitatea de gen Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul in ceea ce privește egalitatea de gen, in…

- "In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Incredintarea acestui eveniment Clujului vine drept recunoastere a unui spatiu clujean al colaborarii interinstitutionale corecte si eficiente si a unui climat care permite atragerea mediului privat in marile proiecte ale educatiei - o prioritate…

- Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri in consiliile de administratie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau in care statul are un pachet generos de actiuni. In multe cazuri mandatele sunt doar de cateva luni, lucru care practic anuleaza asumarea oricarei responsabilitati…

- Acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universitații Babeș-Bolyai a susținut o cuvantare despre importanța culturii și a studierii istoriei in școli, punand accentul pe necesitatea „dimensiunii istorice din studiul moștenirii culturale a umanitații și a națiunii”. In cadrul sesiunii organizate de catre Academia…

- Acad. Ioan Aurel Pop deplange scaderea rolului culturii in societatea romaneasca actuala si afirma ca fara scoala nu se poate face cultura pentru generatiile care se pregatesc sa intre in "hora istoriei". "Nu putem sa nu observam ca rolul culturii scade pe zi ce trece (...) in ciuda propunerii…

- Istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a vorbit la sesiunea organizata de Academia Romana cu ocazia Zilei Culturii Nationale despre sistemul de educatie din Romania zilelor noastre, care produce mii de analfabeti functional, despre rolul culturii in cotidian…

- Misu Negritoiu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), se alatura EY Romania in calitate de senior advisor, se arata intr-un comunicat transmis marti de compania de consultanta financiara.

- "Politistul pedofil" ar avea datorii de zeci de mii de euro, iar, in anul 2016, acesta ar fi avut un venit de 42.000 de lei. De asemenea, Eugen Stan, barbatul care a ingrozit Romania, ar fi facut doua credite: unul ipotecar, altul bancar.

- Imediat dupa ce a fost aleasa, noul președinte al CSM, Simona Marcu, a declarat vineri ca in timpul mandatului sau se va concentra pe stabilirea unui dialog „onest și deschis” cu societatea, fiind in același timp deschiși fața de celelalte puteri ale statului.