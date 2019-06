Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (50 de ani) s-a desparțit de PAOK Salonic, iar anunțul a fost facut oficial și pe site-ul clubului din Grecia. Așa cum GSP.ro anunța aseara, antrenorul roman a luat hotararea de a incheia colaborarea cu PAOK și va pleca la arabi. Vezi AICI detalii despre plecarea lui Razvan Lucescu „PAOK…

- Clubul PAOK Salonic a anuntat, pe site-ul oficial, ca se desparte de tehnicianul Razvan Lucescu, informeaza News.ro. “PAOK anunta încheierea colaborarii cu Razvan Lucescu. Tehnicianul român a activat o clauza cu privire la încheierea anticipata a întelegerii”, se…

- Razvan Lucescu, antrenorul care a caștigat titlul și Cupa in sezonul recent incheiat, se va desparți de PAOK Salonic in aceasta vara, informeaza presa din Grecia potrivit mediafax.Conform gazzetta.gr, antrenorul roman s-a intalnit deja cu patronul Ivan Savvidis, pe care l-a informat ca decizia…

- Razvan Lucescu (50 de ani) a semnat prelungirea contractuala cu PAOK Salonic. Desi mai avea un an din actuala intelegere, presa din Grecia anunta ca patronul Ivan Savvidis a decis sa ii acorde un nou angajament, pentru a-si arata reunostinta pentru perfomantele foarte bune din acest an, scrie Mediafax.Pe…

- Dupa ce a câstigat titlul cu PAOK Salonic, primul dupa 34 de ani, antrenorul român Razvan Lucescu a reușit, sâmbata seara, eventul, cucerind si Cupa Greciei. PAOK a învins-o în finala de la Atena pe AEK, 1-0, dupa golul marcat de Akpom în finalul primei reprize, scrie…

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, s-a impus in penultima etapa a Superligii din Grecia, scor 5-0 și a caștigat titlul dupa o pauza de 34 de ani. Fanii echipei condusa de roman au fost in extaz, facand un show uimitor in tribunele stadionului. Atmosfera la Salonic este incendiara atat pe stadion,…

- Asteptarea fanaticilor suporteri ai lui PAOK a luat sfarsit, Dupa 34 de ani, formatia lor favorita este din nou campiona Greciei, iar antrenorul care a stat la temelia acestui succes este un roman.

- Razvan Lucescu (50 de ani) este, fara indoiala, un antrenor la mare cautare. Aflat la un pas de a caștiga titlul in Grecia, “principalul” lui PAOK Salonic a ajuns in atenția oficialilor clubului Beșiktaș Istanbul. Vestea a starnit discuții aprinse in presa elena, iar tehnicianul roman a ținut sa lamureasca…