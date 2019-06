Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al FC Voluntari, Ioan Andone, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca e sigur ca Mircea Rednic va porni un nou proiect cu alta formatie, dar a lasat sa se inteleaga ca este sceptic in ceea ce priveste viitorul echipei Dinamo.

- Dinamo a remizat cu FC Voluntari, 0-0, iar„cainii" au terminat sezonul pe locul 9 (a treia poziție din play-out), cea mai slaba clasare din istorie. Ilie Dumitrescu a vorbit vineri seara despre strategia pe care antrenorul Mircea Rednic ar trebui s-o implementeze la Dinamo in vara. „Un lucru este cert.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, marti, ca nu are in plan achizitionarea jucatorilor Andrei Marc si Adrian Ropotan, de la Concordia Chiajna, si nici a lui Filipe Teixeira, care va pleca de la FCSB.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa profite de un posibil rezultat favorabil la meciul FC Botosani - Gaz Metan Medias si sa urce pe prima pozitie in clasamentului play-out-ului Ligii I. "Daca s-a dat…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, luni seara, dupa partida cu FC Botosani, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I, ca e normal ca jocul formatiei sa nu fie la un nivel ridicat de vreme ce schimba 3-4 jucatori la fiecare meci. "E normal cand schimbi…

- Dinamo vine dupa trei victorii consecutive in Liga 1 și infrunta maine seara FC Botoșani, care a "ajutat-o" sa retrogradeze in play-out. Mircea Rednic a trecut astazi in revista situații unor fotbaliști importanți pentru echipa și a vorbit și despre negocierile cu Mihai Raduț și cu Florentin Matei.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, dupa ce a vazut primele meciuri din preliminarii si facand o comparatie cu Suedia si Norvegia, contracandidatele Romaniei in preliminariile EURO 2020, prima reprezentativa are sanse la calificare,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul lot pe care il are la dispozitie nu ar putea castiga titlul de campioana sezonul urmator, dar ar intra fara probleme in play-off-ul Ligii I. "Ne mai gandim la faptul ca am ratat…