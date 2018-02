Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi un proiect de lege privind achizitionarea sistemelor HIMARS, precum si o hotarare privind corvetele multifunctionale, premierul Viorica Dancila apreciind ca Romania are obligatia de a-si intensifica eforturile nationale pe dimensiunea de aparare.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, adoptarea unor acte normative privind achizițiile in domeniul apararii și securitații. Primul ministru a mai spus ca saptamana viitoare va merge la Bruxelles, unde se va intalni cu liderii europeni.

- Guvernul ar putea aproba in sedinta de joi proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale. Anunțul a fost facut la inceputul saptamani de catre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, la Antena 3. Guvernul se reunește, incepand…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului, informeaza news.ro.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca in sedinta Guvernului…

- Guvernul ar putea aproba in sedinta de joi proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale. La inceputul acestei saptamani, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a facut o serie de precizari pe tema celor doua acte normative.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici recunoaste ca OUG 03/2018, adoptata în sedinta de guvern de saptamâna trecuta, va fi din nou modificata, cel mai probabil chiar în sedinta de joi a executivului.

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS si Hotararea privind cele patru corvete multifunctionale vor figura pe ordinea de zi a proximei sedinte de Guvern, Executivul urmand sa si adopte aceste acte normative.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in...

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern. "Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de…

- Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time. Sedinta de Guvern va avea loc la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca aceasta OUG care vizeaza…

- Parlamentul și Guvernul se vor convoca in prima ședința comuna din acest an. Ședința va fi prezidata de Președintele Parlamentului Andrian Candu și Prim-ministrul Pavel Filip.La discuții vor participa președinții comisiilor parlamentare și membrii cabinetului de miniștri.

- Guvernul va analiza in ședința de saptamana viitoare proiectul referitor achiziția corvetelor multifunctionale, ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunțand ca iși dorește ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului, iar condiția este ca cele patru corvete sa fie construite intr-un șantier…

- Guvernul actual, cel de-al treilea al PSD-ALDE, nu va finaliza nicio autostrada sau drum expres sau vreo legatura intermodala ori vreo centura ocolitoare: toate prioritatile cuprinse in ultimul program de guvernare au drept termen de finalizare ulterior anului 2020, adica dupa ce se vor fi consumat…

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- "Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Si in sistemul judiciar vom aplica aceleasi principii descrise…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Guvernul faciliteaza accesul la Programul "Prima casa" Foto: Arhiva Guvernul va aloca anul acesta doua miliarde de lei pentru Programul "Prima casa". Ministerul de Finante a pregatit unele masuri prin care sa se obtina mai usor finantarea. Secretarul de stat Daniela Pescaru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Dupa ce anul trecut Guvernul PSD-ALDE a bagat mana in buzunarul tinerilor prin scaderea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL): Guvernul ingroapa programul Prima Casa. Buget cu 25% mai mic, in 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa ce a scazut procentul aferent contributiior la Pilonul II, Guvernul ingroapa treptat programul “Prima Casa”, reducand finantarea cu un sfert, consider senatorul PNL, Iancu Caracota, cerand majorarea plafonului alocat acestui program.

- In ședința de Guvern de astazi au foet adoptate urmatoarele acte normative: Plata obligațiilor fiscale in cont unic la Trezorerie, amanata cu șase luni Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor…

- Guvernul se reuneste astazi in ultima sedinta din acest an. Membrii Cabinetului ar putea discuta despre o serie de masuri care sa sustina statutul fiscal special pentru angajatii din domeniul IT, din cercetare si dezvoltare, astfel incat salariile nete ale ...

- Va fi o sedinta cu scantei astazi in coalitia PSD-ALDE. Sunt disensiuni intre cele doua formatiuni pe o tema extrem de sensibila. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca Romania este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale…

- Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Invest Romania, pentru cresterea accesului la finantare prin acordarea unor garantii de stat, a fost aprobat miercuri de Guvern printr-o ordonanta de urgenta, transmite News.ro.

- Acte normative aprobate in sedinta de Guvern din 20 decembrie 2017 Suplimentare temporara de posturi la MAE, pentru un corp diplomatic și consular adaptat in perspectiva mandatului Romaniei la președinția Consiliului UE Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca, avand in vedere prevederile proiectului de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substantiale. Potrivit unui comunicat al AMR, o cauza a pierderii de venituri este reducerea cotei impozitului…

- Guvernul italian a decis sa suspende un program care viza vanzarea, pana la finele acestui an, a unor pachete de acțiuni la companiile Enav și ENI catre Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dupa ce autoritațile europene au ridicat semne de intrebare cu privire la posibilitatea ca aceste active sa fie…

- Desi nu sunt conditii, Scoala Gimnaziala ”Petru Rares” din Frumusita este inclusa pentru al doilea an consecutiv in Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, asa numitul program ”masa calda”. In sedinta de Guvern din data de 06 decembrie, Executivul a decis ca 50…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un proiect de Ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul sanitar, precum și cadrele didactice.

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu național pentru decesul Regelui Mihai I. Este vorba despre 14, 15 și 16 decembrie. Zilele de doliu național sunt stabilite prin Hotarari de Guvern. In zilele acestea, instituțiile și autoritațile publice centrale…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii doi ani si nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Ministerul Apararii Naționale va demara, in 2018, procedurile de achiziție a patru corvete multifuncționale, a anunțat, joi seara, ministrul Mihai Fifor. Potrivit acestuia, o mare parte din bugetul de investiții de care Ministerul Apararii Naționale va dispune anul viitor va…

- "La buget, saptamana viitoare speram sa intre in ședința de Guvern. (...) Din ce a spus domnul prim-ministru o sa intre saptamana viitoare, o sa fie inaintat", a declarat Ciolacu, la Palatul Victoria.Intrebat de ce nu va discuta Guvernul in aceasta saptamana proiectul de buget, Ciolacu…

- Executivul va aproba in sedinta din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a sustinut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu conform Agerpres.ro. Cu prilejul unor declaratii de presa, ea a fost intrebata daca Guvernul va aproba masura in…

- Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, noteaza Agerpres . Cu prilejul unor declarații de presa, ea a fost intrebata daca Guvernul va aproba masura in ședința…

- Cabinetul condus de Mihai Tudose va aproba, în ședința din aceasta saptamâna, Hotarârea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, citata de Agerpres. Cu prilejul unor declarații de presa, ea…

- Ministrul Muncii vine cu vesti excelente pentru romani! Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.Citeste si: Iohannis a SEMNAT! Doua legi de importanta…

- Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Cu prilejul unor declarații de presa, ea a fost întrebata daca Guvernul va aproba masura…

- Mai mulți directorii de școli, prezenți ieri la o ședința cu șefii Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ), și-au exprimat nemulțumirea in legatura cu programul național ”Laptele și cornul”, in ceea ce privește transportul și furnizarea produselor. Ei spun ca șoferii lasa produsele in fața școlilor,…

- Ieri, in jurul orei 16, s-a anunțat ca guvernul a aprobat alocarea sumei de 27 de milioane de lei pentru achitarea salariilor la DGSPC Vaslui. Avand in vedere necesitațile de ordin birocratic – publicarea hotararii in Monitorul Oficial, intrunirea plenului Consiliului Județean Vaslui șamd. – luni, 27…

- Motiunea de cenzura a fost citita de catre deputatul PNL Dan Vilceanu, cel care in perioada 2006-2009 a fost presedinte al Tineretului Social-Democrat din Gorj. In timpul citirii motiunii, parlamentarii coalitiei au vociferat si au determinat intreruperea lecturii pentru cateva zeci de secunde.…