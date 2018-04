Involutie – Evolutie – Revolutie, tema Festivalului European al Spectacolului din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara organizeaza, intre 5 și 13 mai, o noua ediție a Festivalului European al Spectacolului – Festivalul Dramaturgiei Romanești. Este ediția cu numarul 23 și se afla, in acest an, sub semnul schimbarii. Veți vedea cum se... vede prin ochi de artist triada Involuție – Revoluție…

- La insistențele repetate ale reporterilor Tion.ro, primarul Nicolae Robu ne-a promis ca ii va determina pe angajații primariei sa le arate totuși un dram de respect șoferilor și sa ii anunțe unde se pot intalni cu drumarii pe strazile Timișoarei. „Așa trebuie, sa se anunțe unde se…

- Dinamo joaca in aceasta dupa-amiaza cel mai tare meci din play-out, "cainii" evoluand pe terenul lui FC Botoșani. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Infrangerea și jocul slab din eșecul cu Juventus de vinerea trecuta l-a…

- Muzicianul Adrian Despot a explicat ca a avut o perioada foarte grea la inceputrile carierei sale, dupa ce a devenit cunoscut in toata Romania grație show-ului Școala Vedetelor. Adrian Despot, care este unul dintre cei patru jurați de la emisiunea Vocea Romaniei de la Pro TV , este prezent pe scena…

- Dupa ce reprezentanții Episcopiei s-au declarat deranjați de evenimentul sportiv care le-a perturbat și blocat manifestarile dinaintea Paștelui Catolic, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca situația este regretabila, dar „ar fi trebuit și Episcopia sa ceara aprobare de la Comisia…

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a fost dintotdeauna o fire rebela. Despre perioadele lui de cautare și de rebeliune, Madalin Ionescu facea marturisiri de suflet. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , a realizat și a prezentat numeroase emisiuni de televiziune.…

- A fost anuntul facut la Bruxelles la incheiera Consiliului European: e de asteptat ca multe state membre din UE sa anunte luni, 25 martie, masuri suplimentare ca sanctiune impotriva Rusiei, considerata in unanimitate, in comunicatul final al Summitului, responsabila de incercarea asasinirii lui Serghei…

- A trecut mai bine de un an de la protestele impotriva OUG 13, decretul care a scos in strada cei ai mulți romani de la Revoluție pana in prezent, dar lucruri nu sunt nici pe departe rezolvate. Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, pe motiv ca face abuzeaza de autoritatea…

- Curațarea locului de parcare, in cazul in care acesta este inchiriat de la Primarie, este obligatorie și este prevazuta in obligatiile asumate in contractul de inchiriere, scrie auto-bild.ro. Citeste si Incident grav in fata Primariei Timisoara: Un preot a alunecat pe trotuarul necuratat si…

- O firma din Cehia a reinviat un brand romanesc din Epoca de Aur. Niciunui roman iubitor de munte nu-i lipsea, inainte de Revoluție. Mai exact, este vorba despre doi tineri antreprenori, care incearca sa readuca in memoria consumatorului un produs emblematic din judetul Mures: schiurile Reghin.

- Grupul de teatru Skepsis implinește in aceasta luna 16 ani de existența! Va invitam la evenimentul aniversar “16 Ani cu Skepsis”, care propune publicului doua spectacole inedite care vor ava loc la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Grupul Skepsis este un grup care s-a nascut si a crescut,…

- Festivalul Dramaturgiei Romanești și secțiunea „Timișoara Academica”, adica simpozioane, congrese și dezbateri, vor primi cei mai mulți bani pe Agenda Culturala a Primariei Timișoara. In acest an sunt de imparțit peste 14 milioane de lei și manifestari grupate de 22 de capitole. Vom avea in premiera…

- Ramona Jurubita, Deputy Senior Partner, Head of Tax and Legal KPMG in Romania va prelua in curand functia de Country Manager al grupului KPMG in Romania, care a avut afaceri in 2016, ultimul an financiar pentru care exista date, in valoare de 177 de milioane de lei. Datele sunt aferente…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a sustinut joi necesitatea ca Uniunea Europeana sa-si sporeasca investitiile in inovare tehnologica si formare profesionala si a insistat ca este nevoie de un 'adevarat Plan Marshall' pentru Africa, cu obiectivul de a frana imigratia ilegala, transmite…

- Franța face un pas ambițios spre tineri și ii indreapta spre valorile culturale printr-un proiect considerat revoluționar. Mai exact, este vorba despre un ajutor de 500 de euro, pe care tinerii de 18 ani il vor primi pentru a se familiariza cu patrimoniul cultural francez.

- Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei considera ca este sfidata de autoritațile locale in demersurile pe care le face pentru salvarea cladirilor istorice din orașul de pe Bega. Ilie Sirbu, președintele asociației, se simte mințit de Poliția Locala și de Direcția de Urbanism din cadrul Primariei Timișoara.…

- Floarea de colț este o planta care a fost declarata monument al naturii. Este o planta extrem de rara și protejata prin lege inca din 1931. In Romania, este ocrotita in rezervațiile naturale din Piatra Craiului, Munții Bucegi și Ciucaș. Un simbol național in Austria și Germania, floarea de colț este…

- Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o…

- Actorul Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang”, s-a stins din viata la 81 de ani, dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani de zile cu Alzheimer. Telenovela a fost una dintre primele difuzate in Romania imediat dupa Revolutie. Rogelio a fost iubit de mulți romani pentru…

- ”Sigur, am urmarit si emisiunile de stiri ( de fapt, emisiunile de stiri sunt despre incendii, accidente de masini si date meteo, celelalte se numesc breaking news), in special „scandalul zilei". La un moment dat, doamna Kovesi, evidentiind „pericolele" eventuale ale modificarii legilor justitiei,…

- "Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (...) La un moment dat, fratii Mazare au fost in Brazilia, au fost in Madagascar, mi-au facut propuneri de investitii. Pe unele nu le-am acceptat, pe doua le-am acceptat. Am finantat 30 de hectare de plaja in Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achizitia…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. "Aceasta…

- De cand a devenit cunoscuta, Rona Harter, actualmente participanta la reality-show-ul “Ferma vedetelor”, a avut parte și numeroase situații conflictuale, așa cum se vede și acum, la televizor. De exemplu, in anii ’90, s-a spus despre ea ca a fost amanta președintelui Emil Constantinescu. Iata ce declara,…

- Doua ierni la rand a stat aproape nefolosit patinoarul sintetic al Primariei Timișoara, amplasat in Parcul Copiilor. Acum, el ar putea fi vandut, dat in administrare unei firme private care sa știe ce sa faca cu el și, in orice caz, mutat de acolo. De ce nu s-au preocupat angajații PMT de patinoar este…

- Potrivit reprezentantilor PMB, de la Revolutie pana in prezent, doar 20 de imobile cu risc seismic au fost reabilitate. „Nu se poate face o estimare exacta legata de actiunile de reabilitare a cladirilor, intruct aceste lucrari depind foarte mult de felul in care proprietarii inteleg necesitatea…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat inceputul unor masuri revoluționare in domeniul administrației publice. Una dintre primele masuri va fi analiza tuturor cheltuielilor publice, pentru a vedea ce cheltuieli publice se justifica sau nu se justifica. Dintre cele care se justifica, se…

- Brasovul ramane printre cele mai vizitate si atractive judete din Romania și este lider absolut in Regiunea Centru. Insa, anul trecut, Orașul de sub Tampa a inregistrat o premiera. Pentru prima data in ultimii 29 de ani, Brasovul a depasit Constanta, fiind cel mai vizitat oraș din provincie. In 2017,…

- Arabia Saudita a anunțat, luni, ca renunța la tutela asupra celei mai mari moschei din Bruxelles, pe fondul acuzațiilor ca aceasta a devenit un focar al radicalismului musulman. Gestul este un puternic semnal ca Riadul vrea sa-și schimbe reputația de exportator al Islamului ultraconservator

- Tragedie evitata la Timișoara. Stadionul ”Dan Paltinișanu”, 32.972 locuri, al doilea cel mai mare din tara, dupa Arena Nationala este intr-o avanasata stare de degradare. La meciul ACS Poli Timișoara – FC Voluntari 2-3, disputat vineri, administratorii arenei au izolat cateva sectoare din Peluza Sud…

- Ozana Barabancea Band va urca, in data de 10 martie, de la ora 20.30, pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri de jazz din lume, membru al Europe Jazz Network, Festivalul European de Jazz de la Izmir.

- Insa nicio autoritate nu face controale si nu da sanctiuni. Sesizarile catre primarii raman fara raspuns, pentru ca mai toti edilii considera ca e vina cumparatorilor, nicidecum responsabilitatea autoritatilor. Grav este ca multe dintre aceste blocuri nu sunt nici macar racordate la gaze, electricitate…

- Dupa ce a vandut luni de zile „cresteri salariale”, PSD se confrunta cu primul test real. Fluturasii de salarii vor arata adevarul despre „revolutia” pe care PSD a dorit neaparat sa fie si „fiscala”. In sensul ca a promis concomitent si majorari de salarii, dar si mai multi bani la buget. Si asta fara…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Pe Mihaela Radulescu și Dan Bittman ii cunoaște toata lumea, insa mai puțini știu ca cei doi au avut o relație amoroasa in urma cu peste 20 de ani. Cu toate ca de aproape 25 de ani Dan Bittman iși imparte viața cu Liliana Ștefan, textiera care i-a daruit trei copii, iar Mihaela Radulescu se iubește…

- ”Verde pentru Biciclete” implinește zece ani de existența, care vor fi sarbatoriți prin realizarea unor proiecte importante. Ca in fiecare an, raman in calendarul bicicliștilor deja tradiționalele pedalari de primavara, de toamna, Turele cicliste banațene și acțiunea ”Cochete pe biciclete”. Noutați…

- Pe 5 și 8 februarie, de la 19:30, la Uzina cu Teatru, va avea loc premiera spectacolului „Strigoii” de Henrik Ibsen, lucrare de licența a Alexandrei Vieru, absolventa a Universitații Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Teatru, secția Regie Teatru, clasa profesor universitar Ion Mircioaga.…

- In anii ’90, Mihaela Radulescu era doar o fata simpla din Piatra Neamt care venise la Bucuresti cu valul, imediat dupa Revolutie. Pe atunci visa doar sa fie celebra si cu ambitie a reusit sa avanseze rapid in cariera. Cel care a avut grija sa-i presare drumul cu succese Mihaelei este unul dintre barbatii…

- Neagu Djuvara a fost o voce pregnanta, un spirit democratic, un om atasat romanitatii, a afirmat joi, pentru AGERPRES, acad. Victor Spinei, vicepresedintele Academiei Romane. "Desi la o varsta inaintata, cand roata destinului curge in defavoarea vietii, decesul ilustrului istoric este…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul romanesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, in ultimele luni, acestea au inceput sa se consolideze.

- Angajații RATT au ajuns, luni dimineața, in jurul orei 11, la sediul Primariei Timișoara, doi dintre ei depunand un memoriu oficial. Ei au solicitat apoi o intrevedere cu primarul Nicolae Robu, pentru a-i prezenta situația in care se afla. Vatmanii, controlorii și șoferii Regiei spun ca nu…

- "Tot ce se intampla acum in Romania va duce la o alta Revolutie, la varsare de sange. Cand lumea isi va da seama de ce se intampla, raul va fi deja facut. (...) Fratilor, sa ne intoarcem macar acum, in ultimul ceas, cu fata catre Dumnezeu si catre Maica Domnului si sa ne rugam ca sa nu se ajunga…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- La nivelul Primariei Timișoara se lucreaza intens pentru demararea, cat mai degraba in acest an, a mai multor proiecte de anvergura. „2018 va fi un an in care ne-am propus, de asemenea, sa facem foarte multe. Vor fi tot proiecte mari, dar cu deranj mai mic. Vom face Pasajul Solventul, care se afla intr-o…

- Apare un element nou in discursul PSD. A intrat oarecum fraudulos, lansat cu totul pe neasteptate de premierul Mihai Tudose. Nu a fost discutat intai cu conducerea partidului, cu Liviu Dragnea. Din moment ce s-a convocat de urgenta o sedinta CEx inseamna ca a cazut ca un trasnet. Mihai Tudose propune…

- Tehnologia din industria financiara – fintech – produce o revoluție incontestabila și vine cu provocari reale, dar și cu mari oportunitați pentru cei care o îmbrațișeaza. Proliferarea noilor tehnologii - atât în ​​domeniul hardware, cât și în dezvoltarea…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, vineri, in ședința CSM, modul in care Parlamentul a adoptat legile justiției, la finalul sesiunii de iarna. ”Regret, ca președinte, ca s-a ajuns ca aceste legi sa se discute in proceduri neclare; Au ingrașat porcul in ajun!”, a spus șeful statului aratand…