Stiri pe aceeasi tema

- Etapa finala pe Fortele Navale a Campionatului Militar de Judo s a incheiat, iar castigatorii au fost medaliati si felicitati. Potrivit unui mesaj postat pe contul de Facebook a Fortelor Navale Romane, cei mai buni judocani din Marina Militara vor reprezenta Fortele Navale Romane la Finala pe M.Ap.N.,…

- Blake Lively și Ryan Reynolds, un cuplu ideal. Sunt discreți atunci cand vine vorba de familia lor și avem ocazia sa-i vedem destul de rar impreuna la evenimente. Iata ca o premiera de film de joi seara, in New York, i-a adus pe cei doi in fața camerelor de fotografiat. Imaginea dragostei. Au venit…

- Emoții uriașe pentru fiica președintelui american Donald Trump! In timpul calatoriei spre New York, pilotul elicopterului a fost forțat sa aterizeze de urgența, dupa ce unul dintre motoarele aparatului de zbor a cedat! Unul dintre motoarele elicopterului a cedat in zbor Ivanka Trump (36) și soțul sau,…

- Au cea mai frumoasa relație mama-fiu, iar asta include cate o ieșire in oraș pentru cina. La varsta lui Brookyln Beckham (19), puțini sunt adolescenții care vor sa mai faca lucruri cu parinții lor, cei mai mulți preferand sa iasa in baruri cu prietenii de aceeași varsta. Cu toate acestea, cand ai o…

- Multe lucruri importante pentru noi, pentru țara, se trec sub tacere, dar sa nu se mai vorbeasca aproape deloc de un om de valoarea lui Aristide Demetriade, unul dintre promotorii și inițiatorii filmului romanesc, mi se pare o mare neglijența, ținand cont ca in peisajul culturii romane filmul este cea…

- Dupa finalizarea Catedralei Neamului, mii de pelerini și turiști se vor reculege la noul lacaș de cult. In aceste condiții va crește din nou traficul in zona, fiind blocata intrarea in Ghencea și Rahova dinspre zona centrala. O soluție ar fi daramarea gardului Parlamentului și construirea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, in cadrul Congresului PSD, marele proiect de țara, in viziunea PSD. Acesta se numește ”gROwth” și, conform lui Dragnea, este ca o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean de la naștere și pana la finalul vieții.”Avem…

- Marion Bartoli s-a ingrașat la loc. O boala o facuse sa slabeasca 41 de kilograme. Jucatoarea de tenis care s-a retras la puțin timpul dupa ce a cucerit titlul la Wimbledon 2013, a revenit pe teren, la turneul demonstrativ de la New York (SUA). S-a duelat chiar cu Serena Williams, aflata și ea la ora…

- Andreea Zaleschi este o buzoianca tanara si talentata. Citeste, cocheteaza cu scrisul, cauta frumosul in toate ungherele formelor, gandurilor, culorilor. Dincolo de toate, simte ca si-a gasit menirea in pictura. Este studenta anul doi la Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi, si in…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. UPDATE 6.45 Oscar 2018: "The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- La Iasi, au fost marcati, astazi, 120 de ani de la introducerea transportului electric public de persoane. Cu acest prilej a fost lansat cel de-al 10-lea tramvai personalizat. Acesta este intitulat „Tramvaiul tramvaielor”, deoarece pe caroseria lui este prezentata evolutia transportului electric, la…

- Jesus Lopez-Cobos va fi inmormantat la Toro, un sat medieval cu 9.000 de locuitori din regiunea Castilia si Leon (nord-vest), localitate in care s-a nascut, a precizat agentia Conciertos Vitoria. Primarul din Toro a anuntat trei zile doliu in urma decesului dirijorului. Format…

- Festivalul Primavara Spiritului se va desfasura in acest an intre 18 si 27 martie si ii va avea ca invitati pe Pandit Subramanian Bhaskar (solist vocal si conferentiar universitar) si Shubham Andheryia (tabla) din India. Evenimentele vor avea loc in Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Cluj si vor consta…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- New York. 1939. Maria Tanase canta in fata presedintelui american Franklin Delano Roosevelt, a lui Andre Gide, Yehudi Menuhin, George Enescu si… Constantin Brancusi! Pe uriasul sculptor il cunoscuse cu un an in urma la Paris, scrie Gandul.info. Atunci, Neica ...

- Lidia Buble, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, va lansa luni, 26 februarie 2018, cel mai nou videoclip pentru piesa “Sarut mana, mama“. Melodia este o frumoasa dedicație a artistei pemtru mama ei.

- Vineri, 23 februarie 2018, Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi anunta Recitalul de Pian sustinut de Stanislav Jar, tanar pianist nascut in 1984 la Chisinau, care a studiat in Statele Unite de la 17 ani cu profesorul Mark Zeltser, in 2005 a absolvit Academia de Muzica, Teatru si…

- Marele rabin Aron Teitelbaum a venit special din Brooklyn, New York, pentru a pune bazele unei bai rituale (Mikve) la Sighet, in același loc unde bunicul sau, Rabi Chaim Zvi Teitelbaum a parasit aceasta lume, acesta avand locul de veci la Cimitirul Evreiesc din Sighet. Pe acest pamant, ei construiesc…

- A fost o seara de vis! Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc, la fel ca anul trecut, la Royal Albert Hall din Londra, duminica (18 februarie). Evenimentul a fost prezentat acum de actrita Joanna Lumley, care l-a inlocuit pe Stephen Fry. Lungmetrajul…

- Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite si Agerpres au organizat o expozitie de fotografie intitulata „Romania: Evolutie", deschisa la sediul ONU din New York.

- Cele mai interesante bijuterii prezentate la New York Fashion Week La New York Fashion Week atentia publicului s-a indreptat nu doar spre creatiile vestimentare de pe catwalk ci si asupra accesoriilor purtate de modele. Marele case de moda au completat outfiturile de pe podium cu bijuterii care mai…

- Un iesean este de duminica mai bogat cu cateva milioane de euro. Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 9,325 milioane de lei, respectiv doua milioane de euro, a fost castigat in urma extragerii de duminica de un jucator din Iasi. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 din Iasi si a fost…

- Femei frumoase si voluptuoase, explozie de culoare, sunete de tobe, multe artificii si, cel mai important, samba. Toate acestea fac parte acum din atmosfera orasului Rio de Janeiro, unde a inceput Carnavalul. Punctul de maxima atractie este Sambadromul.

- Astazi, 2 februarie, la initiativa sefului statului, Igor Dodon, a fost lansat Anul lui Stefan cel Mare, noteaza NOI.md. La eveniment au participat personalitati din diferite domenii, care au salutat decizia presedintelui de a organiza o serie de evenimente dedicate pastrarii și consolidarii statalitații…

- Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele câstigator al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu sase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai buna

- Simona Halep - Caroline Wozniacki este finala feminina de vis de la Australian Open 2018, intre primele doua favorite, care, in plus, se vor lupta si pentru bonusul de numarul unu mondial. Si ce greu a fost pentru Simona pasul spre finala: 3-6, 6-4, 9-7 cu Angelique Kerber! Sambata, de la…

- Cantaretul britanic Elton John a anuntat, la New York, ca, inainte de a pune capat concertelor sale prin lume, va efectua un ''ultim'' turneu amplu, de trei ani. Marele artist intentioneaza sa...

- Despre Alexandru Ioan Cuza s-au scris multe, dar istoria l-a consemnat cel mai adesea ca fiind fauritorul Micii Uniri, dar și cel care a pus bazele modernitații in cele doua principate romane. Totuși, in spatele unui domnitor puternic era, de fapt, un barbat macinat de vicii.

- China National Petroleum Company (CNPC), al doilea grup petrolier din lume ca marime, iși deschide o filiala in Romania. Informațiile apar in Monitorul Oficial de marți, cand au fost prezentate detalii despre aceasta. CNPC Sucursala București are ca obiect principal de activitate serviciile de arhitectura,…

- Marele caștigator al razboiului dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose a fost Calin Popescu Tariceanu, potrivit sondajelor de opinie. In timp ce social-democrații au pierdut procente pe fondul discuțiilor tensionate care au culminat cu rasturnarea Guvernului, ALDE a crescut in intenția de vot.

- Este unul dintre cei mai faimoși actori, regizori și producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este și printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani. Robert de Niro (74),…

- Atacul armat s-a soldat cu trei morti si un ranit si a vizat un bloc de locuinte din zona respectiva a statului New York, a informat seful politiei din comitatul Ulster. Potrivit publicatiei Daily Freeman, atacul a fost descris ca fiind un atac de tipul "crima-sinucidere". Mai multe…

- Air France KLM, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa lanseaza astazi o campanie promotionala, reducand pretul biletelor de avion cu pana la 40% pentru mai bine de 100 de destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si din zona Caraibelor si a…

- Dupa spectaculoasa evoluție recenta, la finalul lui 2017, la Opera Royal de Wallonie - Liege, Belgia, in opera Rigoletto de Verdi, George Petean, unul dintre cei mai cunoscuți baritoni romani ai momentului pe scena muzicala internaționala, va interpreta același rol intr-un concert extraordinar la Sala…

- Ionut Lupescu a recunoscut in premiera ca se gandeste sa candideze la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. Daca pana acum era de neclintit, fostul fotbalist din Generatia de Aur, in prezent seful departamentului tehnic de la UEFA, spune ca acum ia in calcul aceasta varianta."Ma…

- Inca de la miezul noptii de joi spre vineri in fata librariilor din Washington, New York si alte mari orase americane se formasera cozi in asteptarea aparitiei cartii care practic monopolizase in ultimele zile discursul public in Statele Unite si nu doar acolo: "Fire and Fury". Asa ceva nu se mai vazuse…

- Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York" din L.A. In prezent, Kira traiește visul american. Recent, ea a fost premiata in Los Angeles, pentru filmul de scurt metraj pe care l-a realizat, "Fragile" și a primit vești cat se…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Cercetatorii de la Universitatea City din New York au obtinut un material la fel de rezistent ca armura, care sa poata opri gloantele. Cel mai rezistent material din lume este extrem de subtire si comod la purtare. Secretul este grafenul, un material foarte subtire, care este format din straturi de…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Așadar, in viziunea publicului DC News, Mihai Gadea este realizatorul TV al anului. Jurnalistul a obținut 43,73% din voturile cititorilor. Pe locul doi s-a clasat Rareș Bogdan, pe locul trei se afla Victor Ciutacu. Pe locul patru s-a clasat Ionuț Cristache, urmat de Cosmin Prelipceanu și Silviu Manastire.…

- Printre victime este si un copil de un an, iar 4 persoane ranite sunt in stare critica, potrivit primarului orasului. Acesta a adaugat ca, prin numarul de victime, incendiul este cel mai grav produs la New York in ultimii 25 de ani.