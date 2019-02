Invitaţii nuntă. Reguli obligatorii. Ce trebuie să conţină o invitaţie la nuntă. 60 de modele de texte Desi pare floare la ureche sa comanzi niste invitatii la nunta si sa le inmanezi apoi rudelor si prietenilor, exista un intreg protocol in ceea ce le priveste. Invitatii nunta – Reguli obligatorii 1. Invitatii nunta: Cine este trecut primul? Scrise sau nescrise, exista cateva reguli de baza in ceea ce priveste invitatiile de nunta. Prima intrebare: cine este trecut primul pe invitatiile de nunta. Raspuns: cine plateste. Daca nunta este organizata si platita de parintii mirelui (socrii mari), acestia sunt trecuti primii pe invitatie, in calitate de "gazde". Daca parintii miresei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La Balea Lac a avut loc, luni, festivitatea anuala de inaugurare a complexului de gheața ce include Hotelul de Gheata, Restaurantul „Ferdinand I al Romaniei”, Biserica de Gheața, satelitul de igluuri și Winter Park-ul Balea Lac. Invitați de onoare la eveniment au fost ES Isabel Rauscher, ambasadorul…

- Claudiu Manda a vorbit, miercuri seara, despre planurile de viitor pe care le are alaturi de Lia Olguta Vasilescu. Senatorul sustine ca au luat decizia de a se casatori in luna decembrie, iar nunta va avea loc in doua etape: cununia civila in luna februarie, iar cea religioasa in martie. Președintele…

- Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu au decis sa isi oficializeze relatia si sa devina o familie traditionala. Cei doi vor face cununia civila in perioada urmatoare, iar in primavara se lasa cu nunta mare. "Nu stiu daca o sa fie cu toate traditiile. Totusi, suntem la a doua casnicie amandoi. Nu am…

- Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu și senatorul PSD, Claudiu Manda, formeaza de mult timp unul dintre cele mai cunoscute cupluri de pe scena politica, iar acum cei doi s-au decis sa iși uneasca destinele in fața legii și a lui Dumnezeu.Citește și: Tariceanu, trei intalniri de taina cu Iohannis:…

- In ultimul deceniu, impozitele bancare s-au raspandit treptat in economiile emergente din Europa, scrie publicația Euromoney . Ungaria a deschis drumul in 2010, cand guvernul Fidesz al lui Viktor Orban a aplicat o taxa pe activele sectorului. Slovacia a urmat exemplul Ungariei doi ani mai tarziu, iar…

- Se spune, se știe, istoria a aratat-o, multele premii la saloanele internaționale de inventica și inovație au confirmat-o: potențialul romanesc lasat liber nu are limite. Și, pe langa istețimea și inteligența pe care poporul roman le-a dovedit de-a lungul istoriei, mai are o calitate… E poet… Așadar,…

- Tanara mireasa a povestit pe Reddit ca a planuit nunta cateva luni și ca atunci cand ziua cea mare a sosit, s-a confruntat cu o situație extrem de neplacuta. Pentru ca organizatorul nunții nu a reușit sa faca fața situației, mireasa a fost nevoita sa intervina atunci cand un cuplu a incalcat una dintre…

- Biserica noastra a randuit zilele in care este permis sau interzis sa se faca anumite lucruri. Postul este o perioada de pocaința și de rugaciune. De aceea, in aceste perioade de timp, nu sunt permise nunțile, deoarece bucuria nunții este in contrast cu starea de pocaința pe care o cautam in timpul…