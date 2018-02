Stiri pe aceeasi tema

- De Valentine’s Day, Ziua Indragostitilor, asa se spune „Te iubesc!” in engleza, franceza, portugheza, germana, italiana, latina, africana, araba, filipineza, feroeza, daneza, hindusa, maghiara, bulgara, coreeana, hawaiiana, rusa, japoneza, chineza, ebraica, finlandeza, bangla, urdu, olandeza si hindusa.…

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu organizeaza pe 14 februarie, de Sfantul Valentin, o campanie de donare de sange. Numele campaniei este „DONEAZA SANGE! De Valentine`s Day, un cadou din inima!“. Medicul si asistentele medicale din cadrul Centrului asteapta ...

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu traverseaza una dintre cele mai accentuate crize de sange din ultimii ani. Ca urmare a numarului tot mai mic de donatori, salile institutiei sunt mai tot timpul pustii. Au fost initiate periodic actiuni ...

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Cartierele din centrul oirasului au ramas fara apa, dupa ce o conducta veche de peste 50 de ani s+a spart, inundand mai multe strazi. Circulatia de pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu este in acest moment deviata pe strada 11 iunie. Articolul HAOS, ACUM, la Targu Jiu: CARTIERE din centrul orasului, LASATE…

- O tanara de 20 de ani a avut parte de o experiența extrem de ciudata, dupa o noapte intr-un club. Anastasia a mers sa se distreze, numai ca petrecerea a degenerat, iar fata a luat bataie de la un individ. Plina de sange, a mers la Urgențe, acolo unde a avut un adevarat șoc. Barbatul…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Persoanele cu dizabilitați de la Centrul de zi ,,Christian" din Targu Jiu demonstreaza inca o data ca pot fi de folos comunitații din care fac parte. Au ieșit sa deszapezeasca in fața instituției, fiind un exemplu și pentru cei care...

- A aparut ediția on-line a nr. 156 (ianuarie 2018) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, a Consiliului Județean Salaj, a Primariei și a Consiliului Local al municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei,…

- Un barbat de 46 de ani, din Targu-Jiu, cioban de meserie, a ajuns, duminica seara, la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu, dupa ce a fost lovit cu parul in cap de un tanar de 37 de ani. Altercația a avut loc in localitatea Barsești, in plina strada. Victima ar fi observat de…

- Realizatorul TV Alex Vasiliu trece prin momente cumplite. Acesta a fost grav ranit in urma unui accident și are nevoie urgența de sange. Cunoscutul realizator TV Alex Vasiliu a fost grav ranit in urma unui accident rutier ingrozitor. Accidentul rutier a avut loc in apropierea localitatii Razboieni si…

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea localitatii Razboieni, fiind implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla Alex Vasiliu, care a fost transportat in coma la spital. Cunoscutii acestuia fac un apel catre ieseni pentru a dona sange. "Este nevoie urgenta de sange…

- Zeci de ieseni fac apel pentru a dona sange si a-l ajuta pe cunoscutul realizator TV Alex Vasiliu, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti dimineata. Accidentul rutier a avut loc in apropierea localitatii Razboieni si au fost implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre…

- Localnicii orasului Tismana, dar si cei din comunele invecinate, nu vor mai trebui sa mearga pana la Targu Jiu pentru mici urgente medicale. Centrul de Permanenta Tismana va fi dotat cu aparatura medicala ce va fi achizitionata la &...

- Celebrul urolog Mihai Lucan, medicul care i-a operat pe Ion Iliescu, Emil Boc sau pe Alexandru Arsinel, suspect intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Transplant Renal si Urologie din Cluj, spunea despre medicii care conditioneaza actul medical ca „doar printr-o minune am putea curata…

- Studentii de la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” l-au ajutat pe Mos Craciun sa duca daruri copiilor de la Centrul de Zi „Astra”, care traiesc in familii defavorizate sau chiar departe de parinți. Cei 40 de studenți le-au oferit celor mici haine, dulciuri, jucarii, dar si un program de colinde.…

- In decursul lunii noiembrie, angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea si ai centrelor din subordine au participat la campania de donare de sange organizata in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea. Din valorificarea bonurilor valorice,…

- „Cadou pentru viața!" Așa incearca reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu sa sensibilizeze gorjenii sa doneze sange. Duminica, vor duce doua autocare mobile unde se va putea dona. La Targu J...

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la acțiunea de donare de sange organizata de Școala Postliceala "Louis Pasteur" din Campina in parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiești. In cea mai mare parte donatori au fost elevii instituției (60), dar alaturi de ei s-au aflat și campineni…

- La data de 12 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu, Biroul de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Gorj, un tanar, de 21 de ani, din comuna Bala, judetul Mehedinți,…

- La data de 12 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu, Biroul de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Gorj, un tanar, de 21 de ani, din comuna Bala, judetul Mehedinți, banuit de savarsirea…

- Bucurestenii sunt asteptati sa doneze sange in perioada urmatoare, mai ales ca, potrivit cifrelor oficiale, ultima luna din an aduce cu 25% mai putini bucuresteni la Centrul de Transfuzie Sanguina. Cu toate acestea, cererea spitalelor ramane la fel de mare.

- Donare de sange la Primaria Capitalei, pe 11 decembrie. Primaria Municipiului București (PMB) Administrația Spitalelor și Centrul de Transfuzie Sanguina București fac un apel catre bucureșteni sa doneze sange, mai ales ca decembrie e luna in care numarul donatorilor scade cu un sfert. „N-avem sange!…

- "In luna cadourilor, alege sa daruiești o șansa la viața", acesta este motto-ul sub care se va desfașura campania de donare de sange organizata de Școala Postliceala "Louis Pasteur" din Campina, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești.

- Președinta organizației de femei a PNL Brașov, Pamela Diaconu, a anunțat ca doamnele liberale vor dona sange la Centrul de Transfuzii din Brașov, iar cu tichetele valorice primite vor cumpara dulciuri, fructe, legume și ce mai au nevoie copiii de la Cantrul de plasament din Harman. Mai mult, au cerut…

- Un numar de 11 cupluri vor sa isi uneasca destinele in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Targu Jiu. Este vorba de indragostiti din localitatile Gorjului, dar si din alte judetele ale tarii. „Cupluri din Tâ...

- Din respect pentru viata, in semn de sustinere a acestei valori fundamentale si din solidaritate, politistii din cadrul Serviciului Actiuni Speciale Maramures s-au dus in aceasta dimineata la Centrul de Transfuzie Sanguina din municipiul Baia Mare, unde au donat sange pentru Ciprian, colegul nostru…

- Doisprezece polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Vaslui au donat sange, miercuri dimineața, la Centrul de Transfuzii Sangvine Barlad pentru colegul lor ranit grav in timpul unei intervenții desfașurate in Suceava. Dupa acțiunea lor voluntara, lucratorii SAS au revenit in activitate,…

- Zeci de persoane au mers miercuri dimineata la Centrul de Transfuzii Sangvine din Iasi ca sa doneze sange pentru politistul atacat cu o sabie si ranit in timpul unei perchezitii domiciliare la Radauti, printre acestea fiind si colegi ai victimei, luptatori de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS).…

- UPDATE – Zeci de persoane au mers miercuri dimineața la Centrul de Transfuzii Sangvine din Iași ca sa doneze sange pentru polițistul atacat cu o sabie și ranit in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, printre acestea fiind și colegi ai victimei, luptatori de la Serviciul de Acțiuni Speciale…

- Zeci de persoane au mers miercuri dimineața la Centrul de Transfuzii Sangvine din Iași ca sa doneze sange pentru polițistul atacat cu o sabie și ranit in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, printre acestea fiind și colegi ai victimei, luptatori de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS).…

- Opt cupluri urmeaza sa se casatoreasca de Revelion la Poarta Sarutului, fiecare dintre acestea urmand sa achite o taxa de 400 de lei. Opt cupluri din judetele Mehedinti, Ilfov, Brasov și din București sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al…

- Opt cupluri din diferite zone ale tarii sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al municipiului Targu-Jiu, a declarat luni, pentru AGERPRES,...

- Un numar de 50 de elevi din anul I din cadrul Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares" Falticeni au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Suceava, in zilele de 28 și 29 noiembrie a.c. Actiunea a fost demarata la initiativa cadrelor și elevilor din institutia de ...

- Federația Romana de Rugby, in colaborare cu Prisum International și cu Centrul de Transfuzie Sanguina București, continua seria acțiunilor de donare de sange cu ultima campanie (a patra) organizata in 2017, informeaza site-ul FRR. Astfel, vineri, 15 decembrie, în sala de conferințe…

- Peste 20 de politisti locali din cadrul Poliției Locale Alba Iulia au donat, marți, 28 noiembrie, sange, in cadrul acțiunii #GivingTuesday, organizata la nivel international. Polițiștii locali, atat barbati, cat si femei, s-au prezentat la ora 7:30 la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba si au decis…

- Fostul șef al Serviciului Rutier Caraș-Severin va ramane la conducerea SPR Gorj. Imputernicirea lui Decebal Davidoiu a fost prelungita in noiembrie cu inca șase luni. Acesta a venit la Targu-Jiu in mai, reușind sa caștige atat aprecierea superiorilor, cat și a subalternilor sai. Pe langa…

- Autoritatile au inceput sa faca deja primele probe la instalatia de iluminat festiv din centrul municipiului Targu Jiu. Au fost montati peste 100 de braduti luminosi, iar in prezent inca se lucreaza la montarea bradului de 100.000 de euro din centrul orașului. Echipamentele sunt pregatite pentru a fi…

- 19 studenti ai Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia au donat sange, vineri dimineața, la ora 8,30, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, ca un exemplu umanitar fața de cei aflați in suferința. „Cu acest gest, doresc sa incurajez lumea sa-și indrepte atenția asupra acelor persoane care…

- Foarte putine persoane doneaza sange la Centrul de Transfuzie Sanguina de la Targu Jiu. Autoritatile lanseaza un apel catre cetateni sa vina sa doneze sange pentru a completa stocurile necesare. In ciuda faptului ca sunt acordate o serie de facilitati, ...

- Cadrele Inspectoratului s-au mobilizat in semn de solidaritate cu cei aflati in suferinta si s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina pentru a dona sange, fiind totodata conștienți de nevoia reala de sange necesara in activitatea medicala. Prin aceasta activitate, jandarmii buzoieni doresc sa…

- Jandarmii buzoieni „au luat cu asalt” in aceasta dimineata Centrul de Transfuzii Sanguine Buzau. Cadrele Inspectoratului s-au mobilizat in semn de solidaritate cu cei aflati in suferinta, si s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina pentru a dona sange, fiind totodata conștienți de nevoia reala…

- Jandarmii buzoieni „au luat cu asalt” in aceasta dimineata Centrul de Transfuzii Sanguine Buzau. Cadrele Inspectoratului s-au mobilizat in semn de solidaritate cu cei aflati in suferinta, si s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina pentru a dona sange,