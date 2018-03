Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre echipele Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Voluntari, programat pe 19 martie in cadrul fazei play-out a Ligii 1 de fotbal, care marcheaza debutul echipei covasnene pe propriul stadion, se va disputa cu casa inchisa. Conducerea clubului din Sfantu Gheorghe a mentionat miercuri, pe o pagina…

- Clubul „Alpin” Sfantu Gheorghe a incheiat sezonul competițional 2017-2018 cu o serie de concursuri locale și naționale, unde sportivii din cadrul sau, de la cei mai mici la cei mai mari, au obținut rezultate incurajatoare, reprezentand cu succes orașul. La sfarșitul lunii februarie, sportivii CS Alpin…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Elevii claselor VII-XII din toate școlile din județul Covasna sunt invitați sa participe la concursul de videoclipuri, intitulat „Apa este viața”, organizat cu ocazia Zilei mondiale a apei de catre operatorul regional Gospodarie Comunala S.A. Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui concurs, fiecare clasa…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- Liceul „Mikes Kelemen”, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda, participa la proiectul ERASMUS „Yourope – You in Europe”, ce va cuprinde activitați prin care se dorește, printre altele, sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale.…

- Bibliotecarii pasionati de ciclism din tara si-au propus ca anul acesta sa exploreze Dobrogea pe doua roti, dupa ce anul trecut participantii la proiect au facut turul mai multor biserici fortificate din Transilvania. Initiatorul proiectului, Kiss Laszlo, bibliotecar la Liceul „Mikes Kelemen” din Sfantu…

- Festivalul „George Sbarcea”- 2018, organizat de Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, debuteaza astazi, 5 martie, cu ateliere corale dedicate elevilor și preșcolarilor din județ. Ajuns la a VII-a ediție, Festivalul coral „George Sbarcea” se va derula intre 5 martie și 14 aprilie, la Sfantu…

- Aproape jumatate dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta „dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe vor beneficia de majorare salariala, incepand cu data de 1 martie, iar pentru asigurarea banilor necesari, fondul de salarii va trebui majorat cu aproximativ doua milioane de lei, precizeaza conducerea…

- Sportivul de performanta Vlad LAȘCU, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatit de antrenorul de judo si arte marțiale Petru Oltean, component al Lotului National de Ju-Jitsu al Romaniei, va reprezenta Romania si judetul Covasna la Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu organizate…

- Din cei 9000 de cititori inscriși la Biblioteca Județeana, aproximativ 6000 sunt activi și realizeaza, intr-un an circa 70.000 de tranzacții de imprumut individuale. Deși accesul extrem de facil la informații online sau televizate creeaza cu ușurința premisele scaderii numarului de cititori de carți…

- Tradiția șezatorilor inflorește in județul Covasna. O noua astfel de manifestare a debutat sambata, 24 februarie, la Sfantu Gheorghe și se va derula periodic, sub genericul „Romancuțele”. Șezatoarea a fost inițiata și condusa de catre Maria Mariș, originara din județul Mureș și stabilita cu mulți ani…

- Incepand de astazi, 23 februarie 2018, la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe se va desfașura, periodic, intalnirea „Romancuțelor”, aceasta fiind de fapt un cerc de creație, pentru toate femeile și tinerele care vor sa invețe sa iși confecționeze propriile costume populare. Activitatea va fi condusa…

- „Avem o agenda bogata pe care (…) o dedicam cu drag MARII UNIRI, la implinirea a 100 de ani ai sai, neuitand ceea ce stramoșii noștri au realizat in acest sens de – a lungul veacurilor!” – președinta Fundației, prof. ing. Maria Peligrad Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a anunțat ca toate…

- Astazi, la hotelul Best Western Park din Sfantu Gheorghe, intre orele 14.00 și 16.00 se desfașoara un seminar gratuit de promovare turistica, la care sunt așteptați toți cei interesați de promovarea turismului covasnean, a afacerilor locale, dar și de planificarea concediului ideal. Activitatea este…

- Manifestari culturale, științifice și civice și nu numai sunt cuprinse in ediția de anul acesta a evenimentului intitulat „Primavara culturala” și organizat la Sfantu Gheorghe. Pregatirile sunt in plina desfașurare. „Primavara culturala” – ediția 2018 se va desfașura la Centrul Ecleziastic de Documentare…

- Simpozionul județean de creativitate pedagogica, dedicat cadrelor didactice de la invațamantul preșcolar covasnean, manifestare educaționala cu tradiție, se va desfașura joi, 22 februarie, la Sfantu Gheorghe. Evenimentul, aflat la a zecea ediție, se va desfașura in organizarea Inspectoratului Școlar…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras, a anunțat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca incepand din data de 14 februarie, portiunea dintre strada Oltului si intrarea spre blocurile de pe strada Podului a devenit cu sens dublu. „La solicitarea unor cetațeni care locuiesc pe…

- Pe doua strazi din municipiul Sfantu Gheorghe se deruleaza o serie de lucrari, in momentul de fața, a anunțat primarul Antal Arpad. „In ciuda anotimpului de iarna, sunt doua strazi in oraș unde se lucreaza. Este vorba despre strada Varadi și pe strada Tineretului, unde se fac lucrari care se pot derula…

- Expoziția organizata de Școala Populara de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe sub genericul „O poveste din inima țarii”, este pregatita de drum și iși așteapta publicul, a anunțat directorul instituției, Gaj Nandor. Expoziția este conceputa ca un proiect itinerant dedicat aniversarii a 50 de ani de…

- Cursanții Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe, inscriși la cursurile de ospatar și bucatar organizate de instituție, la Targu Secuiesc, au susținut in aceasta perioada partea practica sub indrumarea unor specialiști din județ, dar și din Ungaria, din Veszprem. Mușchiuleț mignon, infașurat…

- Astazi, incepand cu orele 10.00, batranii de la Caminul „Zathureczky Berta” participa la un program de educație sanitara, cu tematica „Persoanele cu dizabilitați”. Cei 87 de beneficiari ai serviciilor oferite de caminul pentru batrani „Zathureczky Berta” participa astazi, intre orele 10.00 și 12.00…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la București s-a desfașurat a IV-a ediție a Cupei „SPARTACUS” la Ju-Jitsu, competiție din calendarul Federației Romane de Arte Martiale de valoare naționala. La aceasta competiție au participat peste 250 sportivi din intreaga tara la probele de Ju-Jitsu Fighting și…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe este una din unitațile spitalicești din țara, in care se deruleaza programul național pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Pe pagina web a Ministerului Sanatații (www.ms.ro) se arata ca acesta, cu sprijinul Ministerului…

- Spectacolul documentar intitulat „Chipul din oglinda apei”, realizat de Teatrul Independent „Osono” poate fi vazut duminica, 11 februarie (a.c.), Sfantu Gheorghe. Spectacolul a fost prezentat de mai mult de 500 de ori, pe 3 continente, in 24 de țari și 175 de orașe. Producția a reprezentat Romania…

- „Joia Gurmanzilor”, ce amintește de un obicei legat de perioada de dinaintea Paștelui, cand oamenii iși alegeau o zi in care mancau pe saturate, va fi marcata la Sfantu Gheorghe in data de 15 februarie (a.c.), conform informațiilor oferite de conducerea Asociatiei Unitatilor Hoteliere si Restaurantelor…

- Reprezentantii Avocatului Poporului saluta demolarea „zidului berlinez” din Sfantu Gheorghe, respectiv a unui gard din beton ce delimita, partial, cartierul romilor de restul orasului. „Ma bucur sa aud ca s-a solutionat aceasta situatie ce a avut ca obiect asa zisul ‘zid berlinez’. La data la care noi…

- Incepand cu data de 5 februarie se pot achiziționa abonamentele pentru Final 8 Cupa Romaniei la Baschet Masculin. Evenimentul se va desfașura in in perioada 10-14 februarie. Abonamentele costa 50 de lei și pot fi achiziționate de la Biroul de evenimente de langa Teatrul Tamasi Aron din centrul orașului…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții C.S. „Alpin”, competiția s-a desfașurat in Poiana Brașov și a facut parte din calendarul național de competiții organizate sub egida Federației Romane de Schi Biatlon, avand la start peste 100 de copii de la diferite cluburi din intreaga țara. „Sportivii…

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, vor lansa, astazi, programul „Map make”, prin care vor realiza și promova o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. Lansarea va avea loc in aceasta dimineața, la ora 9.00, la Liceul…

- Gradinița cu program prelungit (GPP) „Pinocchio”, structura a Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, organizeaza saptamana viitoare manifestarea intitulata „Zilele Porților Deschise”. Evenimentul, derulat intre 5 și 7 februarie, in intervalul orar 9,30 – 11,00, este adresat tuturor…

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane a fost marcata la Sfantu Gheorghe, pe parcursul a doua zile. Programul a cuprins un simpozion dedicat evenimentului, dar și un ceremonial militar și religios, alocuțiuni și o Hora a Unirii. Manifestarile dedicate Micii Uniri au debutat marți,…

- Lucrari de Beethoven, Liszt și Rachmaninov vor putea fi ascultate astazi, la Sfantu Gheorghe, in interpretarea pianistului covasnean Szocs Botond. Recitalul acestuia are loc la Biserica Unitariana din municipiu (din strada Kos Karoly, nr.2), incepand cu ora 19.00. Intrarea este libera. Originar din…

- „Ii asteptam alaturi de noi pe toți cei care doresc sa horeasca alaturi de noi in unire, dragoste, frație menținand vie flacara tradiției neamului tomanesc!” Șezatoarea itineranta intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie” va ajunge sambata, la Sfantu Gheorghe, aceasta fiind prima sa „calatorie”…

- Arena Sepsi din municipiul Sfantu Gheorghe va gazdui luna viitoare turneele finale ale Cupei Romaniei la baschet masculin si feminin, iar abonamentele la meciuri vor fi puse in scurt timp in vanzare, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit managerului echipei Sepsi SIC din Sfantu…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Personalitatea poetului național Mihai Eminescu se regasește in izvoarele istorice, edite și inedite, aflate in pastrarea instituțiilor de cultura din județul Covasna, in mod deosebit in arhive și biblioteci publice. Astfel, Biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la o societate comerciala din municipiul Sfantu Gheorghe, profilata pe colectarea deseurilor de fier vechi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul s-a propagat pe o…

- Centrul de recuperare medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe pornește inscrieri pentru un nou curs de terapie japoneza „Yumeiho®”. Cursul va avea loc la sediul Centrului „Prevent” din municipiu (din strada Crangului, nr. 31, bloc 36, scara A, ap. 1, Sfantu Gheorghe), iar cei interesați sa participe,…

- Impozitele locale pe anul 2018, in municipiul Sfantu Gheorghe, raman neschimbate, insa la Targu Secuiesc acestea vor creste cu 10%. Conducerea Primariei Targu Secuiesc a mentionat, pe site-ul institutiei, ca „pana acum, impozitele au fost tinute la un nivel minim, insa politica guvernului actual va…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, intenționeaza sa realizeze o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. „Incercam sa realizam o harta mediului in ceea ce privește orașul Sfantu Gheorghe. In acest scop, in data de 2 februarie…

- Cei mai buni sportivi covasneni au fost premiați joi, 21 decembrie a.c., in cadrul Galei Sportului Covasnean desfașurata la Sala Sporturilor „Szabo Kati” din Sfantu Gheorghe. Cincisprezece sportivi, patru echipe și unsprezece antrenori au fost premiați joia trecuta, in cadrul unei festivitați anuale,…

- Revelionul va fi marcat și de aceasta data, in Piata centrala din Sfantu Gheorghe, unde intrarea in noul an va fi marcata de doua ori – la ora 24.00 si la ora 1.00, prin focuri de artificii. Atmosfera va fi intreținuta de Lohn Jennon, DJ din Sfantu Gheorghe, Nicola și cantarețul maghiar Homonyik Sandor…

- La Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe se desfasoara, in aceasta perioada, un program bogat de manifestari specifice sarbatorilor de iarna. Reprezentanții instituției se pregatesc pentru un Craciun ca intr-o mare familie, primind vizita rudelor, dar și colindatori. „In aceasta perioada,…

- Un grup de elevi de la Liceul „Puskas Tivadar” din Sfantu Gheorghe a inființat, recent, „Consiliul județean pentru protecția mediului”. Elevii studiaza la clase de protecția mediului și și-au propus, astfel, conștientizarea tinerilor de varsta lor și a populației județului, in general, asupra importanței…