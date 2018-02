Stiri pe aceeasi tema

- Un consortiu de firme si asociatii a lansat, marti, la Cluj-Napoca un proiect cu finantare europeana care prevede alocarea a cate 40.000 de euro pentru demararea a 90 de afaceri noi in Regiunea de Dezvoltare de Nord-Vest, transmite corespondentul MEDIAFAX. Managerul de proiect Dorin Luca…

- Am primit de la cativa locuitori din Carei imagini de pe strada Morii, o strada din imediata apropiere a arterei principale de intrare in oras dinspre Satu Mare, strada Mihai Viteazu. Careienii care locuiesc pe aceasta strada se plang de starea drumului in conditiile in care si ei platesc taxe si…

- Nici de aceasta data primarul Kovacs din Carei nu a avut mana buna la ales consilier personal… numai daca nu cumva NU doreste sa aleaga pe cineva care stapaneste bine limba romana si se exprima civilizat. Dupa gafele legate de scrierea gresita a numelor unor persoane reprezentative din Carei, consilierul…

- De luni, 5 februarie 2018, debuteaza la Carei a IV-a editie a Taberei Judetene de matematica, la Liceul Tehnologic Simion Barnutiu. Prima zi va fi una de acomodare, cu activitati mai lejere dintre care mentionam o vizita la Clubul elevilor Carei, sectia Tenis de masa. Urmatoarele zile sunt dedicate…

- Pompierii au intervenit miercuri (31 ianuarie) seara la stingerea unui incendiu la o garsoniera situata la etajul al II-lea al unui bloc de locuințe din municipiul Satu Mare. La momentul sosirii forțelor de intervenție, se degaja o mare cantitate de fum din locuinta și ardeau materialele combustibile,…

- Pana in prezent 28.500 de romani cu venituri din activitati independente, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, au depus Formularul 600, reiese dintr-un comunicat al Guvernului, care anunta amanarea termenului de depunere a acestei declaratii pana pe 15 aprilie. ”Formularul…

- Din ce in ce mai mulți antreprenori pornesc o afacere pe Amazon, insa organizarea intregului business le da mari batai de cap celor care vor sa fie unul de succes. Alexandru Jurca, specialist in business online, ne-a oferit un top al celor mai bune 10 aplicații care te ajuta sa-ți crești afacerea online…

- Ultimele date oficiale ale Casei Naționale de Pensii (CNPP) arata ca numarul pensionarilor din decembrie 2017 era cu 31.971 mai mic decat in decembrie 2016. Daca luam rubrica cu rubrica aceste date, vedem ca numarul varstnicilor cu pensii foarte mici a crescut cu 30% intr-un an, ceea ce este foarte…

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Pe parcursul saptamanii viitoare in municipiul Carei si satele din jur va fi intrerupta furnizarea de energie electrica in anumite perioade ale zilei. Luni-22.01.2018 intre 8-15 Carei, str. C. Coposu bl.4, 6, 8. Marti-23.01.2018 intre 8-15 Carei, str. M. Viteazul bl. 1, 3, 5, 7. Joi-25.01.2018 : intre…

- Fabrica de zahar de la Oradea se inchide, dupa ce compania germana, care o deține, nu a reușit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca și cu marca, așa ca vor produce zahar „Diamant” in Ucraina și in Polonia. Peste 200 de angajați vor fi dați afara prin inchiderea fabricii de zahar din Oradea, informeaza…

- Sase luni frumoase, atat a durat, inainte de a se topi, scaunul de ceara al lui Marinel Petreus, la sefia Scolii Populare de Arta “Liviu Borlan”, din Baia Mare. Insa acesta nu a plecat pe usa din dos inainte de a arunca vorbe urate la adresa angajatilor institutiei, despre care a afirmat ca formeaza…

- Prevazut cu tehnologie laser si sistem de proiectie Ultra Short Throw, Epson EH-LS100 este genul de proiector care nu are nevoie de conditii speciale pentru instalare si poate fi utilizat timp indelungat fara a inlocui consumabile scumpe, cum este lampa de proiectie. Amplasarea se face pe o masa asezata…

- Depozitarul Central a incheiat un contract cu depozitarul central KDD Central Securities Clearing Corporation din Slovenia - "LEI agency agreement"- cu scopul de a facilita, in calitate de intermediar, emiterea de coduri LEI (Legal Entity Identifier) pentru entitatile din Romania. Codurile LEI pot fi…

- „In perioada ianuarie - noiembrie 2017, s-au eliberat 38.879 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016, crestere reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+844 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+716), Centru…

- In luna noiembrie 2017, s-au eliberat 3.383 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 12,4% fata de luna octombrie 2017 si in crestere cu 26,6% fata de luna noiembrie 2016. In perioada 1.01 – 30.11.2017, s-au eliberat 38879 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…

- Potrivit datelor oferite Buletin de Carei de Biroul de Stare Civila din cadrul Primariei Carei, in cursul anului 2017 au existat mai multe nasteri decat decese. Astfel , numarul nasterilor inregistrate a fost de 528 fata de 371 decese consemnate. Au fost incheiate si un numar de 128 de casatorii.…

- Autoritațile publice locale din Marașești au semnat joi, 28 decembrie, cel de-al doilea contract pentru asfaltarea strazilor din oraș. Asfaltarea strazilor se va face prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) al Ministerului Dezvoltarii. Contractul are o valoare totala de…

- Nici la final de an nu avem parte de surprize placute din partea celor care efectueaza lucrari de intretinere a drumurilor din Carei precum si a celor care platesc astfel de …,,lucrari,, din banii nostri. Felicitari careienilor cu spirit civic care ne semnaleaza aceste abateri de la calitate! Peticeala…

- Jurnalistul a afirmat ca nu a mai fost la Antena 3 de șase ani. Despre revnirea sa in televiziune, Marius Tuca a marturisit: ”Ramai cu microbul, dar mi-e bine așa cum sunt acum. Probabil ca intr-o zi sau intr-o alta viața, o sa fac din nou televiziune”. Marius Tuca a precizat ca acum…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Pe amplasamentul sondei de gaz, in cea de-a opta zi de la izbucnirea incendiului, continua operațiunile de pregatire a intervenției. La fața locul incendiului sunt dislocate forțe și mijloace din mai multe județe, dupa cum urmeaza: - ISU Bihor cu 9 subofițeri cu un autocamion, o motopompa de…

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 23,8%, in 2016, in scadere fata de 2013 cu 6 puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES . “Lipsa acuta a resurselor financiare face ca unele persoane sa nu isi poata permite…

- Cea de-a IV-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Craciun organizat de catre Despartamantul ASTRA Carei in data de 17 decembrie va fi transmis in data de 23 decembrie 2017 de la ora 15,00 pe postul Nord Vest TV. La aceasta manifestare au participat 258 de colindatori din judetul Satu…

- Se toarna mixtura asfaltica pe strada Mihai Viteazu din Carei, pe sensul de intrare in Carei dinspre Satu Mare. Pe aceasta portiune stratul de geotextil se aplica pe intreaga suprafata pentru a preveni reparatiile ulterioare asa cum s-a intamplat la lucrarile de pe sensul opus. Imagini ,,neromantate,, …

- Federal Communications Commission (FCC) a votat pe 14 decembrie pentru a elimina regulile care asigurau neutralitatea internetului in SUA. Acesta este un principiu conform caruia toti utilizatorii de internet trebuie tratati in mod egal de furnizorii de servicii de telecomunicatii. Masura deschide calea…

- Romanii care se intorc din Ungaria in Romania pot primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri. Finantarea se acorda prin intermediul proiectului Diaspora Start Up – „40.000 de motive sa devii antreprenor in Romania”. Proiectul este implementat de catre Asociatia…

- Au trecut 2 zile de la lansarea invitatiei catre Primaria Carei dar in loc de postari ale evenimentului se trimit mail uri. La fiecare eveniment organizat de catre Despartamantul ASTRA Carei sunt trimise invitatii catre Primaria Carei si catre Consiliul Local Carei. Cateodata acestea ajung si la…

- In data de 9 decembrie 2017 la Scoala Gimnaziala nr.3 din Carei s-a desfașurat concursul județean transdisciplinar „Matematica si mediul”, ediția a IV-a, etapa locala zona Carei. La concurs au participat 34 elevi clasa a V-a și 48 elevi clasa a VI-a din 10 școli. Dupa etapa zonala desfasurata la Carei,…

- Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante regiuni sau orase din Europa, iar Bucuresti detine pozitia 16 din 20 in clasamentul realizat de Milken Institute pe baza analizei locurilor de munca, a salariilor...

- Columna lui Traian reintra in interesul culturii noastre. O statuie de dac, care a facut parte din forul imparatului roman, adica a fost sculptata in anul 117, a ajuns la Florenta in anul 1810, unde se gaseste si acum. O replica identica a acestei statuii antice, care este in lucru in acest moment in…

- „Reputatia este esentiala in business in general si pentru manageri in special. Si nu numai pentru top manageri. De ce? Pentru ca sansele de a fi ascultat, inteles, urmat scad in momentul in care exista cea mai mica umbra reputationala. De ce as asculta un om care in alte situatii similare nu a dovedit…

- Mos Nicolae a avut azi pentru careieni un dar mai putin obisnuit. Reparatii la drumul proaspat asfaltat , Calea Mihai Viteazu de la intrare in oras dinspre Satu Mare. Va prezentam imagini de la fata locului surprinse in aceasta dimineata. Toata portiunea de drum de la intersectia cu strada Agoston…

- O zona din Romania ocupa locul cinci in topul celor mai performante regiuni din Europa, conform analizei facute de Milken Institute pe baza datelor privind locurile de munca, salariile si calificarea fortei de munca. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante…

- Jucatorii lui Bosz cad pe capete, ținand pasul cu punctele risipite de Borussia in ultimele doua luni. Inca doua au pierdut la Leverkusen, iar remiza (1-1) cu Bayer i-a costat pe "galben-negri" alte doua accidentari grave. Maximilian Philipp și Gonzalo Castro s-au adaugat unei liste care cuprindea deja…

- Potrivit biroului Resurse Umane din Primaria Carei, din data de 3 octombrie 2017 primarul Kovacs l-a angajat pe finul sau Szasz ca si consilier personal. Acesta vine pe locul lasat liber de politicianul careian din Capleni, cu studii medii, Megyeri Tamas Robert. Rocada nu a fost facuta publica…

- „Silvia Radu confunda gestionarea unei instituții publice cu un business privat", a declarat pentru UNIMEDIA directorul Executiv al Asociației Presei Independente, Pentru Macovei. Cel din urma, a facut referire la dispoziția semnata de catre primarul interimar al capitalei, prin care vrea sa le interzica…

- Normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere în școlile MAI au fost publicate în Monitorul Oficial, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care precizeaza ca a fost eliminat criteriul de înalțime.…

- Trei copii de la Șah Club Potaissa Turda au inregistrat rezultate excepționale la Cupa Lions la șah, competiție desfașurata la Liceul Teoretic German ”Johann Ettinger”, la care au participat 124 de copii cu varsta intre 5 și 14 ani, din mai multe județe ale regiunii de Nord-Vest. Read More...

- Poducatorul de tehnologie Bitdefender a transferat din China la o fabrica din Satu Mare productia celei de-a doua generatii a dispozitivului de securitate Bitdefender BOX, a anuntat Florin Talpes, CEO al companiei, transmite Ziarul Financiar . Bitdefender BOX este un dispozitiv care, odata integrat…

- Asta au decis la Cluj, zeci de femei care au participat la intalnirea filialelor județene din Regiunea de Nord-Vest a Partidei Romilor Pro Europa. Printre ele și 14 femei din marile comunitați de romi ale județului Bistrița-Nasaud, multe dintre ele fiind mediatori sanitari.

- Timp de doua zile, municipiul Cluj a gazduit intalnirea filialelor judetene din Regiunea de Nord-Vest a Partidei Romilor Pro Europa. Potrivit presedintelui bistritean al acestei ONG, Emil Neia Lacatus , Partida Romilor Pro - Europa Bistrita-Nasaud a fost reprezentata de o delegatie formata din 23 de…

- Intr-un interviu acordat TVR, Andrew Popper, seful Casei Majestatii Sale Regelui, de altfel si prima persoana care vorbeste public in numele Casei Regale despre starea de sanatate a Regelui Mihai, a declarat ca „Starea Majestații Sale este foarte precara. In acest moment, medicii iși concentreaza eforturile…

- Clipul video care atesta vizita din 12 noiembrie 2017 a lui Andrei Paunescu la Carei are peste 11.600 de vizualizari, peste 200 de distribuiri si peste 205 comentarii . Aprecierile pozitive si felicitarile pentru momentul folk din fata bustului lui Avram Iancu de la Carei nu lasa loc de nici…

- Noutatea acestui eveniment consta in faptul ca vor fi expuse si fotografii ale copiilor din institutiile de plasament din judet. Mentionam faptul ca ca fotogarful Florescu a crescut in orfelinatele din judetul Iasi, copilaria acestuia fiind una dureroasa. „Ne propunem ca in fiecare zi sau cat se poate…

- Alege dintre cele mai stylish modele de genti la preturi numai bune pentru un buget redus. Ai la dispozitie un buget mic si iti doresti o poseta stylish si versatila? Am selectat cinci tipuri de genti pe care le poti integra in outifuri de zi ori de seara, si care au mare potential sa devina accesoriile…