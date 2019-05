Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine presedintia rotativa, nu este prezent pentru a vorbi despre realizarile presedintiei…

- Regina Elizabeth a II-a s-a nascut pe 21 aprilie 1926, la Londra. Duminica, aceasta implineste 93 de ani. Dar regina mai are o aniversare, oficiala, in iunie, traditional marcata printr-o ceremonie, “Trooping the Colour” (Salutul Culorilor). Duminica, pentru a marca aniversarea reginei, vor fi trase…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii care este pe data de 7 aprilie , elevii Colegiului National de Arte "Regina Marialdquo; din Constanta au pregatit, sub indrumarea prof. Cornelia Bujin, un program de gimnastica aerobica, pe care l au prezentat.Din aceasta echipa au facut parte si elevele din formatia…

- In timp denumirea de boem (bohemian) a fost adoptata de catre cei care preferau libertatea, sinceritatea, creativitatea, in defavoarea unui stil de viața liniștit și confortabil, de cei care nu vor sa țina cont de legi in general, de reguli, de sistem, ci iși contureaza propriile principii de viața…

- Petrecere mare astazi pentru Oana Lis. Sotia lui Viorel Lis schimba prefixul si implineste 40 de ani. Blondina a imbratisat noua varsta cu mare bucurie si implinire, find extrem de curiosa de noutatile pe care i le aduce viata.

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii din Seini au dus la solutionarea unui furt din locuinta, comis la inceputul acestei saptamani. Luni, 18 februarie, un barbat a sesizat politia ca persoane necunoscute au profitat de faptul ca a lasat usa de acces in locuinta neasigurata,…