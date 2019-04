Invitatie catre Iohannis: „Du-te dracului!” Cuvintele nu imi apartin. Cand e vorba de Klaus Iohannis caut sa ma abtin, pentru ca nu are rost sa-mi stric repertoriul demn de un Pulitzer al injuraturilor – deca ar exista – pe un dulap sasesc cu obraz de furnir, cum spunea deunazi un mare ziarist. Vorbele apartin celui despre care colegul meu, Razvan […] Invitatie catre Iohannis: „Du-te dracului!” is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

