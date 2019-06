Invitatia la dus – Trimite-ma la dus te rog. – adica? – Pai ar trebui sa ma convingi sa merg la dus. Poate vrei sa vi cu mine. – Trebuie? Si cum sa te conving? -Un singur cuvant trebuie sa imi spui si eu cred ca stii care e. – Puti? – Ce tampit! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

