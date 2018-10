Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in cadrul emisiunii GSP LIVE, moderata de Costin Ștucan, impresarul Bogdan Apostu a vorbit despre 3 dintre jucatorii pe care ii impresariaza, Liviu Antal, Ioan Hora și Vlad Morar. "Doi dintre cei mai buni jucatori care se vor transfera iarna aceasta sunt doi foști golgeteri ai Romaniei, Ioan…

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- Emisiunea GSP Live, moderata de Costin Ștucan, va analiza joi, de la ora 09:01, cele mai tari subiecte ale momentului in sport. Liga Campionilor, Simona Halep, ultimele ținte de la FCSB sau megascandalul in care e implicat Cristiano Ronaldo sunt doar cateva dintre subiectele din agenda zilei. De asemenea,…

- Marius Copil, locul 88 ATP si cap de serie numarul 5, a suferit sambata un esec deloc scontat, scor 4-6, 3-6, in fata lui Egor Gerasimov din Belarus, locul 258 ATP, in primul tur al calificarilor turneului de 500 de puncte de la...

- De la filme de animație, la cele de groaza, comedii și filme de acțiune, Cine Globe aduce in programul saptamanii urmatoare filme pentru toate gusturile și pentru toți membrii familiei.

- Sambata, 8 septembrie, a fost anunțat un nou protest in Piața Victoriei din București, la aproape o luna de la mitingul diasporei, inabușit violent de Jandarmerie. Evenimentul a fost botezat „Gust de libertate/A Taste for...

- CFR Cluj, campioana Romaniei, va juca in play-off-ul Europa League cu F91 Dudelange. Clujenii au trecut in dubla manșa de Alashkert, 2-0 in tur și 5-0- in retur (Detalii aici) Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 in tur, Dudelange a remizat in retur pe…

- CRIZA … Presedintele organizatiei judetene PNL Vaslui, Nelu Tataru, se confrunta in aceasta perioada cu o criza fara precedent in organizatia pe care o conduce. La finele saptamanii trecute, in plina sedinta a Biroului Politic Judetean al PNL, Alexandru Nechifor, presedintele liberalilor huseni si vicepresedinte…