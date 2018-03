Invinsi si de liderul FC Hermannstadt. ASU Politehnica Timisoara pierde cu 1 – 0 meciul cu sibienii

Stiri pe aceeasi tema

- BC Timba Timișoara a ajuns la șase victorii in acest campionat dupa ce a trecut de BC Mureș Targu Mureș, miercuri seara, pe terenul acestora. Scorul final a fost 84 – 74, iar victoria a adus un schimb de locuri in clasament intre cele doua formații. Dupa o repriza terminata la egalitate,…

- Handbalul masculin timisorean va fi reprezentat in finala editiei actuale a Cupei Romaniei, dupa ce, sambata, SCM Politehnica Timisoara a trecut de Minaur Baia Mare. Meciul a fost unul disputat, ca dovada si scorul final care a fost pe masura. Cele doua echipe nu au reusit sa se desprinda,…

- Disputata la Bazinul “Dinamo – Anatolie Grintescu” din Capitala, partida a fost dominata cu autoritate de echipa bucuresteana, care s-a aflat in avantaj, cu o singura exceptie, pe tot parcursul timpului de joc. Dinamo a condus cu 3-0 la pauza mare, iar oradenii au marcat primul…

- Pe locul 2 in sezonul regulat, CSU Oradea se va duela cu Volei Club Deva. Oradencele pornesc cu prima șansa in fața echipei care a incheiat prima parte a campionatului pe locul 7. Partida este programata sambata, de la ora 13:00, la Sala Polivalenta a Universitații Oradea. Intrarea este libera.…

- Meciul tur va fi pe terenul campioanei din județul Hunedoara. La meciurile de baraj, campioanele celor doua județe nu s-au intalnit in ultimii zece ani. In sezonul trecut, campioana județeana Viitorul Caransebeș a intalnit in dubla manșa pe Șurianu Sebeș, campioana județului Alba impunandu-se…

Aradenii s-a impus in fieful Col.„Mircea cel Batran" Rm. Valcea, cu scorul de 3-0 (25-23, 26-24, 25-14), victoria fiind obținuta cu aportul jucatorilor: Dolga, Popovici, Zaza, Sirboiu, Mihalescu, Lovas, Ciubotariu și Creța.

- Diferenta clara de bugete si de valoare a loturilor s-a vazut in bazin, chiar daca clubul de sub Tampa nu a contat pe patru titulari, prezenti sub tricolorul Romaniei in victoria, scor 20-5, cu Cehia, din barajul pentru „Europenele” de la Barcelona. Golurile echipei aradene, pregatita de Cristian…

- Și formația feminina a BC SCM Timisoara a reusit, dupa cea masculina, calificarea in semifinala cupei. In turneul Final 8, desfasurat la Sfantu Gheorghe, jucatoarele banatence au trecut de Olimpia Brasov. Scorul final a fost 71 – 62. Evolutia scorului a fost favorabila Timisoarei,…

- Meciul va avea loc sambata, 24 februarie, la Arena „Antonio Alexe”, cu incepere de la ora 17:00. Echipa maghiara este pregatita de fostul jucator al CSM CSU Oradea, Andelko Mandic. Cele doua formatii s-au mai intalnit de altfel tot intr-o partida amicala, in noembrie 2017, la Szeged, victoria…

- Ultima victima a „grifonilor” este AC Milan, de care au dispus sambata cu 4-1. Un rol important l-a avut si de aceasta data bihoreanul Claudiu Micovschi. Fostul junior al Luceafarului a contribuit cu doua pase de gol la succesul echipei sale. In acest sezon, Claudiu are 11 goluri si…

Gazdele s-au impus cu scorul de 24-13 (11-6), pricinuind handbalistelor aradene a zecea infrangere in cele 11 jocuri susținute pana acum in CN de junioare II. In urmatoarea runda (24.02), Victoria va juca la Timișoara.

Doua dintre ele au fost cedate, 42-48 cu Roth Baia Mare și 47-55 cu CSȘ Brașovia Brașov, victoria venind in confruntarea cu CSȘ „Teodor Neș" Salonta, scor 56-51. Aradencele ocupa locul 3, cu 3 victorii și tot atatea eșecuri.

- Jucatorii timisoreni au avut parte, pentru a doua zi consecutiv, de un meci la limita, in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa ce duminica seara au avut nevoie de trei reprize de prelungire pentru a elimina Sibiul, luni seara a fost un nou meci disputat la maxim, in semifinala, de aceasta…

- Potrivit IPJ Bihor, accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 23:15, cand o tanara de 19 ani, din comuna Sanmartin, aflata la volanul unui autoturism, pe direcția Șuncuiuș – Vadu Crișului, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum. Astfel, intr-o curba deosebit de periculoasa…

- In luna februarie, „Dragostea trece… prin Iulius Mall!”. Și anul acesta, mallul a pregatit numeroase surprize pentru clienți inainte de Valentine’s Day: 1.500 de cadouri instant, 10 cine romantice și o excursie in Verona. Toate acestea așteapta sa ajunga la amorezi. Astfel, in…

- Astfel, Mihai Tomescu a cucerit medalia de aur la categoria 25-30 ani, parcurgand o distanța de 2050 m, fiind desemnat cel mai bun sportiv al concursului. Norbert Rusu a obținut medalia de aur la categoria 45-49 ani, cu o distanța de 1650 m, in timp ce Cristian Mladin și-a adjudecat medalia de aur…

- Finantarea obiectivului se va realiza 100% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. „Pentru Universitatea din Oradea a fost aprobata construirea unui camin studentesc (format din una sau mai multe cladiri) avand o capacitate de pana la…

- „Ipocrizia parlamentarului PSD Caprar nu are limite, se gasește vorbind omul care a votat ca Aradului sa i se fure 16 milioane de euro”, spune consilierul liberal, care enumera: „ Caprar demonstreaza ca nu e informat despre faptul ca Aradul are in derulare, impreuna cu alte trei orașe, un proiect…

- In Timisoara se construieste destul de mult in domeniul rezidential, in acest moment in lucru fiind aproape 200 de proiecte. Peste 1.500 de ansambluri rezidentiale avand autorizația recent obținuta sau aflate in faza de obținere a Planului Urbanistic Zonal sunt in acest moment in constructie…

- Meciul pentru locul doi nu s-a mai disputat din cauza timpului nefavorabil, jucatorii mutandu-se in jurul unui ceaun pentru … repriza a treia. „Multumesc echipelor pentru participare. Imi doresc ca acest triunghiular sa devina unul de traditie” – a spus organizatorul Cristian…

- „Alb-albastrele” le-au luat tare pe brașovence, au condus autoritar ostilitațile, iar scorul pauzei era deja 19-13. Repriza secunda nu a fost la fel de reușita, insa indeajuns de buna pentru un succes (31-29) ce a rasturnat calculele hartiei și a adus multa bucurie și optimism in tabara echipei managerului-jucator…

Marius Vizer și Irina Nicolae s-au casatorit in anul 2015 la Budapesta. Marius Vizer (59 de ani) mai are un baiat, Marius Vizer jr. din prima casatorie.

- In aceste conditii, pe ultima suta de metri a fost gasit un nou adversar ACS Dumbravita (antrenor Sirin Balu), locul 2 in Liga 4 Timis. In echipa banateana, care vizeaza promovarea in Liga 3, se regasesc cativa jucatori experimentati precum Dejan Pecarov, Laurentiu Telescu, Florin Nanu sau…

- „Este o nedrepate fața de orașul Pecica, iar cei afectați de masurile incorecte ale Guvernului sunt cetațenii. Administratia locala va avea de suferit, in conditiile in care cea mai mare parte din impozitul pe venitul salarial constituie bani la bugetul comunitații. Asta ar fi insemnat o suma considerabila…

Mai multe informatii la nr. tel: 0259-405-205

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 52 de ani. Aceasta conducea un autoturism Dacia pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, dinspre strada Cluj. La intersecția cu Aleea F.C. Ripensia femeia a vrut sa vireze la stanga, insa nu a acordat prioritate de dreapta…

- Reprezentanții societații au comunicat, in data de 29 ianuarie, ca inregistreaza o avarie pe reteaua secundara care alimenteaza agentul termic de la punctele termice nr. 104, 100 și 309. Sunt afectați consumatorii situați in zonele Iza, Corneliu Coposu, Dacia, Șelimbarului, Transilvaniei,…

- Conform planului școlar propus de Inspectoratul Școlar Județean pentru anul 2018-2019, in Timiș vor funcționa 306 gradinițe – 220 cu program normal, 83 cu program prelungit și trei cu program saptamanal. In anul școlar viitor vor fi cu trei gradinițe mai puțin decat in acest an școlar, in…

- Pe locul 10, cu 7 puncte, oradenii cauta a treia victorie stagionala in fața vecinei de clasament Inter Gheorgheni, harghitenii fiind pe locul 9, cu cinci puncte in plus. Intariți cu Tibi Szeles și Cristian Cigan, oradenii și-au propus in acest retur sa joace cat mai spectaculos, sa…

- Oradencele sunt pe locul 2 la egalitate cu Politehnica Timișoara, locul I fiind ocupat de FC Arges Pitesti. „Sper sa reusim sa obtinem cele trei puncte. Ma bucura faptul ca la antrenamente se lucreaza intens, iar tinerele de perspectiva de la LPS Bihorul Oradea si ACS Viitorul Bors participa…

- Ultimele acte ale etapei județene au avut loc, in aceasta saptamana, la sala LPS, „Pedagogic” depașind in semifinale pe CN „E. Ghiba-Birta”, scor 43-14, iar in ultimul act pe CN „Moise Nicoara”, scor 61-32 (15-10, 14-5, 15-11, 17-6), marcatoarele fiind: Diana Spinean 25 (1×3), Patricia…

- Intrecerea va avea loc sambata, 27 ianuarie, la Sala Sporturilor „Victoria” și va incepe la ora 8,30. La start se vor prezenta zece echipe de copii nascuti in anul 2008 si mai tineri, impartite in doua grupe: Viitorul Arad, AFC UTA, Șoimii Lipova, Progresul Pecica, Academia Broșovszky (A),…

- „Marchiza O.” este metafora a aservirii totale. Urat, sentimentalist și absurd in același timp. Fiind inconștienta, Marchiza O. este violata de soldatul care cu puțin timp in urma o ajutase sa scape din ghearele unui alt violator. Cateva luni mai tarziu, tanara marchiza iși da seama ca este insarcinata,…

- Tema din acest an a evenimentului este „Dreapta Ta, Doamne, si-a aratat taria”, tema luata din Cartea Exodului, capitolul 15, versetul 6. Reprezentantii Bisericilor Greco-Catolica, Romano-Catolica, Ortodoxa, Reformata, Unitariana, Evanghelica-Luterana, ai Bisericii Penticostale si ai Comunitatii…

- Una dintre cele doua echipe care au incurcat, in toamna, liderul Ligii a 4-a, Crisul Chisineu Cris, ocupa locul 9, cu 20 de puncte. „Vom face o figura și mai frumoasa decat in primavara și asta pentru ca i-am simțit foarte motivați pe baieți. Unii dintre ei chiar puteau pleca la mai bine,…

- Formatia timisoreana, ocupanta locului secund in Liga Nationala, a obtinut victoria cu scorul de 38-23 (21-12). Echipa oradeana a fost lipsita de aportul portarului titular, Cristian Niculai, convocat la lotul national de tineret, in cantonamentul de la Baia Mare. In continuarea programului…

- „Terenurile din Parcurile Clabucet au gardurile rupte și nu le repara nimeni. Suntem o mulțime de copii și tineri care mergem acolo și nu sunt condiții. De fiecare data cand ne jucam ne iese mingea prin gard și riscam sa lovim lumea care mai puțin și ne ia la bataie. Dar noi nu o facem intenționat,…

In urmatoarea runda, programata in 28 ianuarie, nadlacancele vor juca tot pe propriul teren, cu CSȘ Bega Timișoara.

- Consilierul local social-democrat remarca: „In mod cert asistam la triumful normelor democratice si al inca unui cui in sicriul dictaturii de tip Falca. Personal, ma bucur ca eu si colegii mei am reusit sa jucam in mod fericit rolul de mediatori intre ceea ce doresc cetatenii si masina de…

- Piatra prețioasa, extrasa din prolifica mina din Letseng, ar putea valora pana la 33 de milioane de euro, a estimat analistul Ben Davis, de la societatea Liberum Capital. „De cand Gem Diamonds a cumparat mina din Letseng, in 2006, acolo au fost descoperite unele dintre cele mai interesante…

- Facultatea de Litere din Oradea gazduieste marti, 16 ianuarie, de la ora 12:00, lansarea volumului „Literaturile romane postbelice”, semnat de prof. Ion Simut. Alaturi de autor, la lansare vor participa universitarii: Sorin Sipos, Mihai Maci si Marius Mihet. Volumul a fost nominalizat…

- Irina Maria Bara (22 de ani, locul 183 WTA) s-a duelat cu Bernarda Pera (SUA, 126 WTA, 23 de ani). Șteianca a inceput bine și a caștigat primul set cu 6-2, dar americanca s-a revanșat și a egalat situația cu 6-2 in setul doi. In decisiv, Bernarda a pornit ca din pușca, s-a distanțat…

- Acțiunea piesei „Comando catre moarte” are loc in al 3-lea razboi mondial, undeva in Europa. Un grup de soldați sunt trimiși sa staționeze doua luni intr-o cabana in padure, pierduți undeva intre liniile inamice și trupele armatei lor. Toți au comis nelegiuiri; acum sunt pedepsiți și aleși…

- Firma de curatenie, angajam femei, barbati si persoane cu dizabilitati pentru curatenie, program de lucru 8 ore/zi, in doua schimburi de luni pana vineri. Angajam femei pentru curtenie, program de lucru 8 ore/zi, schimbul 2 de luni pana vineri, Calea Buziasului. Oferim salariu net de…

- Daca in noaptea dintre ani au cantat, acum se vor și distra! Mai mulți muzicieni din Timișoara vor participa la Revelionul Artiștilor. Evenimentul va avea loc sambata, 13 ianuarie, incepand cu ora 22, la The Note Pub. Sunt invitate urmatoarele band-uri: Benson Joel, Calin Lupu, Alexandra…

Partida va avea loc la data de 16 ianuarie, la Budva. Lotul national se va reuni la 15 ianuarie, la Bazinul Floreasca – Anatolie Grintescu, din Capitala. Din lot mai fac parte doi poloisti oradeni – Marius Tic (Dinamo) si Serban Abrudan (Corona Sportul Studentesc Brasov).

- Irina Bara (22 de ani, locul 183 WTA) se va confrunta cu vecina ei de clasament bulgaroaica Sesil Karatantcheva (28 de ani, locul 184 WTA), al carei maxim al carierei a fost pozitia 37. Sesil a depasit suma de 1.250.000 dolari castigati pana acum in turnee, in timp de Irina a trecut pragul…

- „Sunt sigura ca toate fetele vor da totul pentru a obtine acest succes. E un sentiment aparte sa iti serbezi ziua de nastere pe teren, dar nu e prima oara. Sper sa le aducem fanilor motive de bucurie si sa facem rocada in clasament cu Timisoara. Avem nevoia de sustinerea suporterilor, pe care ii…

- Conform spuselor directorului demonstrativului pe care Halep l-a castigat in week-end, cele patru participante au impartit premii in valoare totala de 2 milioane de dolari. Fiecare a primit o suma fixa, pentru simpla prezenta, la care s-a adaugat recompensa pentru performanta. Sportiva din Constanta…