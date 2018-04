Învinse pe final de meci Gazdele s-au impus cu scorul de 26-20 (12-11), dar rezultatul final este mult prea sever fata de modul in care a decurs jocul. Echipa oradeana a oferit o replica buna si a jucat de la egal la egal cu adversara mai bine de o repriza si jumatate. Abia in ultimele zece minute, formatia resiteana a izbutit sa se desprinda, pe fondul unor erori ale oaspetelor in faza de atac. Principalele marcatoare ale echipei noastre au fost Rudics, cu cinci goluri inscrise, Petric si Abodi, ambele cu cate trei goluri. Antrenorul secund al CSU Oradea, Cristian Ardelean, a tinut sa sublinieze devotamentul fata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

- Mijlocasul Isac a reusit o dubla, in min. 60 si min. 74, pentru un succes comentat de antrenorul Sandu Gaica: „S-a jucat intr-o singura direcție, am controlat meciul de la inceput pana la final. A batut vantul tare, am reușit sa inscriem tarziu, in minutul 60, dar victoria este cat se poate de clara.…

- Actiunea a fost organizata de DJST Bihor, in cadrul proiectului „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate”, initiat de MTS. Circa 300 de elevi ai scolii au fost prezenti la intalnirea cu multipla campioana oradeana. Larisa Florian, in varsta de 22 de ani, este una din marile sperante…

Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Tanarul de 19 ani a fost tras pe dreapta pe drumul național 68 A. Polițiștii i-au cerut documentele la control și au aflat ca șoferul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, numerele de inmatriculare provizorii montate pe autoturism erau expirate și aparțineau…

- Vicecampioni nationali au devenit Amado Lazea, 66kg si Luca Kunszabo, plus 100kg (ambii CSUAV Arad) si Beata Kabat, plus 78kg (CSM Arad). Aceasta din urma a cucerit și „bronzul” la Open, pe ultima treapta a podiumului urcand și Vlad Luncan, 60kg (CSUAV). Aproape de podium au mai fost: Kinga…

- Tanarul a fost depistat de polițiștii locali, sambata dimineața. Oamenii legii spun ca acesta „se deplasa haotic, ținandu-și cu greu echilibrul, mergand pe calea de rulare a tramvaiului de pe str. Avram Imbroane”. L-au oprit și i-au cerut documentele. Astfel au aflat ca baiatul are domiciliul…

- Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad, impreuna cu Asociația Culturala „Cantarad” Arad, alaturi de Cantus Mundi Romania, Organizația Naționala „Cercetașii Romaniei” – „Phoenix” Arad, Cetatea Voluntarilor Arad și Asociația de Parinți Colegiul…

- „Datorita condițiilor meteo nefavorabile și a solicitarii mai multor echipe jocurile campionatelor din cadrul AJF Bihor programate sambata si duminica se amana. Comisia FRF- AJF se va intruni la Craiova luni 26 martie pentru a discuta și hotari decalarea meciurilor de baraj pentru promovarea…

Reprezentantul CSM Arad si-a asigurat un cec de 25.465 dolari si 25 de puncte ATP in urma acestui succes, iar in turul urmator il va infrunta pe rusul Karen Hacianov (21 de ani, locul 41 ATP), calificat direct in turul secund.

- Publicat pe Twitter, filmulțețul prezinta accidentul din doua unghiuri diferite. Accindetul a avut loc noaptea, iar pe filmare se poate observa ca victima a aparut brusc in fața mașinii, printr-un loc unde traversarea este interzisa. Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating…

- Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, „in timp ce conducea un autoturism pe direcția Oradea – Satu Mare, intr-o curba ușoara la stanga, a parasit partea carosabila, a intrat in șanțul din partea dreapta a direcției sale de deplasare, intrand in coliziune frontala cu un cap de…

- Codul galben de ploi va intra in vigoare, in Timiș, incepand cu sambata dupa-masa. Aria ploilor, spun meteorologii, va cuprinde vestul și nord-vestul țarii, precum și zonele montane. Vantul va avea intensificari in toate regiunile vizate și va sufla cu 55-65 kilometri la ora, iar la munte…

- Diva si superstarul muzicii rap deschid balul in Cardiff, Marea Britanie, pe Principality Stadium, la 6 iunie. In cadrul celor 36 de concerte incluse in acest turneu, Beyonce si Jay-Z vor traversa Europa si vor urca de doua ori pe scena in Franta, la 14 iulie la Saint-Denis, pe Stade de France,…

- Fetele pregatite de Bogdan Bulj au nevoie de doua victorii din cele trei jocuri ale singurului turneu al grupei valorice 6-9 pentru a-si asigura, matematic, locul 6 si implicit un „sfert de finala” cu ocupanta locului 3, cel mai probabil, CSU Olimpia Brasov. Inaintea turneului de pe teren…

- Meciurile vor fi arbitrate de Octavian Șovre și Laurențiu Danșa. Intr-o alta ordine de idei, din data de 15 aprilie va debuta faza a doua a campionatului, cea a play-off-ului, tur-retur, in care vor intra primele șase echipe cu punctele injumatațite. Primele doua clasate se vor califica la…

- In consecinta, „cetatenii care detin locuri de veci in cimitirele de pe raza municipiului Resita si nu au intocmite contractele de concesiune sau nu au anunțat schimbarea adresei de domiciliu la Administrația Cimitirelor, sunt rugați sa se prezinte la sediul nostru de pe strada Gratz, nr.…

- In recenta Adunare Genarala a forului ce patroneaza lumea motosportului autohton, pentru funcția de președinte au candidat Ștefan Victor Ene și Cristian Mureșan. Ultimul a fost reconfirmat pentru urmatorii patru ani, dupa ce a obținut 45 de voturi din cele 60 inregistrate. De remarcat ca, cu…

- Videoclipul contine filmari aeriene realizate pe santierul Disneyland de la Anaheim, California, unde sunt construite inclusiv modele mari de nave spatiale pentru a le crea vizitatorilor experienta autentica Star Wars. Filmul se incheie cu o reprezentare artistica a modului in care produsul…

- Societate angajeaza pentru munca in Germania si in Romania inginer tehnician in retele telecomunicatii Limba germana prezinta un avantaj Contact pentru CV-uri: Perianu Karl Heinz k.perianu@rke-koening.de, 004917618192204 k.perianu@koenigplug.ro, 0040758076321…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați sa intervina, joi dimineața, la Dumbravița, dupa ce o macara s-a rasturnat peste o cladire. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, in urma accidentului șoferul macaralei a fost ranit și transportat cu o ambulanța la spital. „Din cadrul ISU Timiș,…

- Imaginea a fost publicata pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Timiș și a adunat deja o sumedenie de aprecieri. Oamenii se intreaba unde sunt polițiștii locali, așa ca noi, la Tion.ro, ne-am decis sa le dam o mana de ajutor agenților de la Direcția Poliția Locala Timișoara. Haideți…

- Clientii ce isi cumpara un autoturism pana in 23 martie, au posibilitatea de a castiga autoturismul comandat. Programul dedicat in perioada 9-11 martie este urmatorul: Vineri 09.03.2018 : 09:00 – 19:00 Sambata 10.03.2018: 09:00 – 19:00 Duminica 11.03.2018: 09:00 – 15:00…

- CERINȚE: – Acuitate vizuala foarte buna – Persoana responsabila, organizata și orientata pe detalii – Disponibilitate de a lucra in schimburi – Experiența anterioara intr-o companie din industria automotive reprezinta avantaj BENEFICII:…

- Deși, intr-o prima faza, meteorologii ne spuneau ca primavara va da semne de revenire in data de 2 a lunii martie, acum prognoza s-a actualizat și vom mai avea de „suferit”. O informare meteorologica valabila pana in 4 martie, la ora 10, ne dezvaluie ca in Banat vor fi ninsori moderate, polei…

- Sarbatoare bifata de pompierii din cadrul ISU Timiș și voluntarii Salvo. Salvatorii s-au conformat tradiției și, in ciuda gerului de afara și a mormanelor de zapada de pe malul canalului Bega, au ieșit sa iși arate maiestria. Din pacate, nu prea au avut cui, deoarece timișorenii nu s-au inghesuit…

- Vom prezenta in cadrul dezbaterii principalele coordonate ale actualului sistem de termoficare al municipiului, aspecte atat tehnice cat și financiare, necesare pentru formarea unei opinii legate de viitorul sau. In condițiile in care bugetul local a pompat in ultimii ani sume imense catre cei doi…

- SCM Politehnica Timisoara a plecat la Iasi pentru a juca impotriva celor de la Politehnica din localitate, o echipa cu probleme financiare, care s-a aflat in greva inaintea partidei. Chiar si cu aceasta situatie neplacuta, gazdele au pus probleme timisorenilor, duminica seara, conducand chiar…

Betty Ice Timisoara angajeaza manipulant depozit frigorific, agent de vanzari cu permis categ. B, soferi cu permis de conducere categ. B+C. Persoanele interesate pot depune un CV la adresa timisoara@bettyice.ro. Telefon: 0256 21 00 43.

- Azi dimineața orașul a fost taramul fulgilor de nea, care au cazut cu repeziciune peste urbe, spre fericirea celor mici care inca mai spera la o „bulgareala” cu zapada. Speranțele lor s-ar putea sa devina realitate in zilele urmatoare, cand meteorologii anunța temperaturi cu minus și precipitații,…

- La alegerile parlamentare din 2016, PSD a obținut cel mai bun rezultat electoral din istoria partidului. In județul Caraș-Severin, PSD a depașit chiar media naționala, caștigand in premiera trei mandate de deputat și unul de senator. Probabil ca acestea sunt si motivele pentru care organizatia…

- Atacantul oradean a marcat o „dubla” duminica in meciul de campionat Ludogoret Razgrad – Slavia Sofia, scor 4-1, din etapa a 21-a, prima din 2018. Keseru a punctat in minutele 24 si 35. Golgheterul Bulgariei in editia trecuta a campionatului, Claudiu are acum o zestre de 12 goluri cu care…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Direcției de Sanatate Publica, Daniel Botgros, in ultima saptamana au fost raportate sapte cazuri de gripa, confirmate de laborator, la pacienți in varsta de 19, 46, 47, 49 si 66 de ani, dar și la doi copii de 8 ani, o fetița și un baiat. In privința virozelor…

AMA CSSU angajeaza SERVANȚI POMPIERI. Cerințe: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Timișoara, program 12/24 cu 12/48 – salariu motivant, condiții optime de lucru; 021.317.42.76, 0720.133.112 sau CV la office@amaincendii.ro

Gazdele s-au impus cu scorul de 24-13 (11-6), pricinuind handbalistelor aradene a zecea infrangere in cele 11 jocuri susținute pana acum in CN de junioare II. In urmatoarea runda (24.02), Victoria va juca la Timișoara.

- Accidentul s-a petrecut, miercuri seara, la intersecția bulevardului 16 decembrie 1989 cu strada Miron Costin. Vinovat de accident este un șofer incepator, in varsta de 19 ani, care conducea un Renault, dinspre Piața Maria spre catedrala. Pe scaunul din dreapta se afla o tanara de…

- Inca o runda de negocieri s-a purtat astazi, intre impresarul Florin Manea și conducerea clubului UTA, care a avut alaturi și reprezentanți din conducerea Suporter Club UTA. Așa cum anticipam și era de așteptat, nici vorba de garanții bancare, ci doar cateva hartii prin care se spune ca unele…

- In cadrul unei conferințe de presa, prefectul Aradului, Florentina Horgea, alaturi de liderul de sindicat din cadrul CET, au punctat: „Exista o ințelegere semnata intre Primarie și furnizorul C-Gaz prin care municipalitatea și-a asumat responsabilitatea de a plati in avans facturile emise. Acum,…

- Piesa care a riscat sa fie eliminata din concurs pe motiv ca era plagiata, enumera locuri in care au avut loc atentate precum Las Ramblas din Barcelona, Nisa, Paris sau Londra si asigura ca “totul merge mai departe decat stupidele voastre razboaie”. Sursa: Agerpres…

- SC Celuloza si Otel Sa Timisoara, str Paul Morand nr 69, anagajeaza: – 1 conducator auto categoria B,C, E – 1 agent de paza cu atestat – 2 muncitori necalificati Se asigura tichete de masa si salar atractiv Informatii la telefon 0751170208 sau la…

De la obiecte de decor, ladițe pictate sau cosmetice naturale, pana la bijuterii și accesorii, toate lucrate manual de artizani și artiști din județul Arad. Targul de afla la ediția a cincea și se desfașoara intre 8 și 10 februarie, la KF (Piața Avram Iancu). GALERIE FOTO

- „PSD Arad ne-a rezolvat: pentru ca disprețuiește aradenii, Guvernul a taiat patru dintre cele mai importante drumuri județene de la finanțare! Asta dupa ce parlamentarii PSD Arad au votat ca de la județul Arad sa se ia cu japca 45 de milioane de euro! Acesta este bilanțul incompetenței și al disprețului…

- „Aceasta lege era mai mult decat necesara, deoarece statul trebuie sa fie un partener pentru mediul de afaceri, sa incurajeze dezvoltarea și creșterea economica, sa ghideze acolo unde este nevoie. Ma bucur ca am avut ocazia sa votez acest act normativ in plenul Camerei Deputaților“, ne-a…

- La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Dambovița. Dupa ce polițiștii de frontiera au descoperit ca mijlocul de transport figureaza ca „bun pentru confiscare”, șoferul a declarat ca nu avea cunostinta despre faptul ca autovehiculul este cautat de autoritatile…

Eliza Samara va juca in semifinale cu principala favorita, olandeza Jie Li, in timp ce in cealalta confruntare din „careul de asi", surpriza placuta a competitiei, Bernadette Szocs va incerca sa mai dea o „lovitura" in disputa cu suedeza Matilda Ekhoim, a 5-a favorita.

- Cu noua victorii din 11 meciuri, CSU Oradea imparte locul 2 in Divizia A cu Politehnica Timișoara. Un meci in care s-a consemnat debutul jucatoarei Bianca Suciu, dubla legitimare cu LPS Bihorul Oradea (antrenor Rodian Achimescu). In celelalte meciuri ale etapei s-au consemnat rezultatele:…

- Sezonul competitional 2018 a debutat in forta cu o etapa europeana de Snowmobile care a avut loc la Stana de Vale intre 26 si 28 ianuarie 2018. Cupa EMFEXTREM a fost organizata de Vik Power si Bihor Apuseni sub egida Federatiei Romane de Motociclism. Participantii au concurat la doua…

Sportivii de la CS Municipal Arad, pregatiți de Mircea Budurișan și Gheorghe Pop, au caștigat, in week-end, o etapa din cadrul CN de aer comprimat in probele de simplu și dublu mixt, in concursul juniorilor I.

- In urma testelor sustinute la Buftea, mijlocasul ofensiv al UTA-ei a intrat in programul de pregatire pentru pentru Turul de Elita, ultima faza inaintea Campionatului European. „Tricolorii” Under 17 vor juca intr-o grupa alaturi de Israel, Ungaria și Slovenia (22-28 martie, Ungaria). La EURO 2018,…

- Vineri, 19 ianuarie, de la ora 22, fanii muzicii blues și funk sunt așteptați de Adi Barar, Cristi Rațiu și Kombel Cramba, care alcatuiesc trupa Adi Barar Band, la un concert spectaculos. Cei trei vor incanta publicul cu piesele de pe albumul ”Hold On!”, album lansat in vara anului 2017. Adi…

- O filmare spectaculoasa a reusit sa surprinda interactiunea dintre un urs si o vulpe, intr-o padure din Caras Severin, scriu cei de la realitatea.net. (sursa video: www.facebook.com/wildcarasseverin) ”Una dintre cele mai frumoase laturi ale muncii noaste este observarea interacțiunii…