- Papa Francisc, in mesajul "Urbi et Obri" de Pastele catolic, a lansat un apel la reconciliere in Tara Sfanta, afirmand ca "cei lipsiti de aparare" nu sunt crutati de conflictul de acolo, la doua zile dupa ce 16 protestatari palestinieni au murit in confruntarile cu fortele de securitate israeliene.

- Presedintele Klaus Iohannis a ales sa transimita doua mesaje intr-unul singur, pe pagina sa de Facebook: si pentru Florii, si pentru Pastele Catolic. „Tuturor celor care sarbatoresc astazi Paștele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie și liniște sufleteasca. Cristos a Inviat! Un gand…

- Siria, Tara Sfanta, Peninsula Coreeana si Venezuela au fost mentionate de papa Francisc duminica mesajul sau traditional de Paste, inainte de binecuvantarea traditionala Urbi et Orbi. Vorbind din loggia bazilicii Sf. Petru, Suveranul Pontif a evocat "roadele pacii pentru intreaga lume, incepand…

- Anul acesta, pe 1 aprilie, catolicii și protestanții sarbatoresc Invierea Domnului, iar crestinii ortodocși, Floriile sau Duminica Stalparilor, a intrarii Domnului in Ierusalim. Astazi, milioane de credincioși catolici și protestanți sarbatoresc Invierea Domnului. Papa Francisc a oficiat Slujba de…

- Papa Francisc a botezat, sâmbata, la slujba de Înviere, opt adulti, între care si un migrant nigerian devenit erou în Italia dupa ce a prins un hot care jefuise un magazin la Roma, anul trecut, relateaza Reuters. John Ogah, 31 de ani, a fost declarat un erou…

- Credinciosii catolici sarbatoresc astazi Pastele. Potrivit recensamantului din 2011, 870.774 de cetateni romani s au declarat romano catolici, fata de 1.028.401 in anul 2002. In 2011, conform Institutului National de Statistica, din cei 684.082 de locuitori ai judetului Constanta, au declarat apartenenta…

- Primarul municipiului Dej, Morar Costan transmite prin intermediul publicației noastre un mesaj adresat credincioșilor romano-catolici și reformați. ”Zi de mare sarbatoare pentru credinciosii romano – catolici si reformati care sarbatoresc Invierea Domnului, moment al intaririi credintei si al renasterii. …

- Catolicii din intreaga lume sabatoresc astazi Invierea Domnului. La Vatican aseara a fost oficiat o slujba divina speciala. In timpul serviciului divin, Suveranul Pontif a botezat opt adulti din Albania, Nigeria, Peru si Statele Unite.

- Dragi Frati si Surori in Cristos aflati in sarbatoare! Marea durere a inimii noastre este aceea ca nimeni nu a fost prezent la invierea lui Isus. Au ramas doar semne, cum ar fi piatra rostogolita, mormantul gol, giulgiul mototolit uitat acolo, din care a disparut trupul pe care il acoperea. Noaptea…

- "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate: Pastele catolic si Duminica Floriilor pentru crestinii ortodocsi. Tuturor romanilor care celebreaza aceste sarbatori le urez sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile!", a scris…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc Invierea Domnului Foto: facebook.com/Catedrala-Sfantul-Iosif-Bucuresti. În timp ce ortodocsii si greco-catolicii se pregatesc de Florii, romano-catolicii si reformatii au sarbatorit noaptea trecuta Învierea Domnului. …

- Administratorul parohial al Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail”, Stelian Veres, a declarat, duminica, ca, în ziua de Pasti, credinciosii aduc la biserica bucate care sunt binecuvântate la Liturghie dupa care acestea sunt duse la familii pentru a putea fi mâncate dupa…

- Catolicii si protestantii sarbatoresc, duminica, Invierea Domnului, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Pastele a fost sarbatorit inca din epoca apostolica.Cuvantul „Paste” vine din ebraicul pesah - trecere. Pastele evreilor marcheaza trecerea „poporului ales” prin Marea Rosie, din robia Egiptului…

- Astazi este Sambata Mare, iar catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. La noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. La Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare...

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Astazi este Sambata Mare pentru catolicii din intreaga lume. Noaptea trecuta, la Vatican, slujba religioasa a fost prezidata de Papa Francisc. Capul Bisericii Catolice a fost prezent in Bazilica Sfantul Petru.

- Papa Francisc si-a exprimat ''rusinea'' de a lasa tinerilor generatii ''o lume dezbinata de conflicte si razboaie'', în cadrul rugaciunii rostite vineri seara cu ocazia procesiunii traditionale Via Crucis (Drumul Crucii), în fata Colosseumului din Roma,

- Credinciosii romano-catolici prezenti la Domul din Piata Unirii au asistat joi dimineata, in Joia Mare, la Liturghia Crismei, in contextul careia... The post Romano-catolicii celebreaza Vinerea Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Papa Francisc s-a deplasat la Regina Coeli, inchisoarea din Roma unde a spalat picioarele detinutilor spunandu-le: Astazi eu sunt ambasadorul lui Iisus printre voi pentru a face ceea ce ne-a invațat.

- Crestinii romano-catolici marcheaza Vinerea Mare – ziua in care a fost rastignit Hristos. In aceasta zi de doliu si de post negru, credinciosii retraiesc patimile Mantuitorului. Multi dintre credinciosii greco- si romano-catolici au refacut, miercuri seara, Drumul Crucii. Cativa tineri au interpretat…

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gavriil i-ar fi vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului Hristos. In popor, Buna Vestire este cunoscuta ca ziua cucului. Este si prima dezlegare la peste din Postul…

- Ce conteaza cu adevarat in viata? Acest mesaj atat de frumos care s-a viralizat pe internet i-a fost atribuit Papei Francisc, dar nu exista dovezi in acest sens caci pe paginile sociale ale Papei Francisc sau pe site-urile oficiale ale Vaticanului acesta nu este confirmat ca fiind scris de Papa insusi.…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- MOSII DE IARNA 2018. Pentru praznicul Mosilor de Iarna se pregatesc toti crestinii, saraci sau bogati, fiecare dupa posibilitatile sale materiale. In ziua Mosilor de Iarna, dar si in toate sambetele dedicate pomenirii mortilor pana la Sfintele Pasti, crestinii pastreaza legatura cu cei dragi, plecati…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii.Timp de o ora, cei doi au discutat despre Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Calatoria lui Erodgan la Vatican este prima vizita a unui presedinte turc in ultimii 59 de ani. Aproximativ 3.500 de membri ai fortelor de ordine au fost mobilizati pentru a asigura securitatea in timpul vizitei liderului de la Ankara.Totusi, un protest organizat de o asociatie kurda din…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Catolicii din Iordania si din tarile invecinate au sarbatorit Botezul Domnului, ca in fiecare an, la raul Iordan. La ceremonie au fost prezenti si crestini refugiati din Irak si Siria.Slujba religioasa a fost oficiata de administratorul apostolic al Ierusalimului.

- In mesajul de Anul Nou, Papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, conform Agerpres.