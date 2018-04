Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei șapte elevi din județ calificați la olimpiada naționala de neogreaca s-a intors de la București cu o mențiune. In acest an, județul Vaslui a fost reprezentat la faza naționala a olimpiadei de neogreaca (greaca moderna), desfașurata intre 29-31 martie, la București, de șapte elevi din…

- Duminica, 1 aprilie 2018, Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Panciu a gazduit Concertul de Florii - In memoriam Marin Constantin, susținut de Corul de Camera „Pastorala” din Focsani, dirijat de prof. dr. Dumitru Sandulachi. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primariei…

- Astazi este Sambata Mare, iar catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. La noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. La Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare...

- FELICITARI In perioada 2-6 aprilie, la Iasi, se va desfasura editia 2018 a Olimpiadei Nationale de Stiinte Socio-Umane. La disciplina cultura-civica, judetul Vaslui va fi reprezentat de doua eleve din Barlad, de la Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu”. Elevele Miruna-Luana Bicher si Diana Lunca, pregatite…

- 985 de lucrari cu teme ecologice (desen, pictura, grafica, fotografie și grafica computerizata) au fost inscrise la cea de-a IX-a ediție a Concursului Național "Umbrela verde", eveniment organizat de Școala Gimnaziala "Ion Campineanu" din municipiul Campina. O noua ediție de succes, cu o participare…

- Marcarea a 140 de ani de la nașterea poetei Elena Farago a stat sub semnul emoției și a constat in organizarea unui amplu eveniment la Biblioteca Județeana “Nicolae Milescu Spatarul”. Publicul numeros s-a bucurat de un adevarat spectacol, la care au contribuit invitați de la Iași, precum și elevi vasluieni.…

- In perioada 23-25 martie 2018, la Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania” Cluj-Napoca s-a desfașurat Concursul interjudetean de lucrari experimentale de laborator si inventica: ”Pasi pe urmele lui Edison”, ediția a XI-a.

- Miercuri, la G.P.P. Nr. 13 Alba Iulia a avut loc un eveniment incarcat de emoție și bucurie: Concursul interjudețean ”Lumina Sf. a Invierii prin ochi de copil” in cadrul caruia gradinițele: GPN Galda de Jos; G.P.N nr. 10 Alba Iulia si GPP nr.13 Alba Iulia au participat la o ”confruntare” emoționanta…

- Odata cu acest nou inceput de primavara, vineri, 23 martie 2018 a avut loc vernisajul expozitiei ”Primavara ca o poveste”, organizat de Gradinița cu program prelungit Nr. 2 Aiud. Aflat la cea de a treia editie, concursul a avut ca scop cultivarea sentimentelor de dragoste fata de natura, mai cu seama…

- organizeaza concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: -ingrijitor curațenie, 1 post contractual, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 Concursul se va desfașura astfel: -Proba scrisa in data de 20 aprilie 2018, orele 10,00 -Proba practica in data de 23 aprilie 2018, orele 10,00 -Proba interviu…

- In deschidere vor participa, conducatorii institutiilor partenere: Prof. Univ. Dr. Mihaela Onofrei, ordonator credite Universitatea „Alexandru Ioan" Cuza, Iasi, Prof. Dr. Genoveva Aurelia Farcas, Inspector Scolar General, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, prof. Mihai Crauciuc, directorul Scolii Gimnaziale…

- Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a organizat joi, 22 martie, „Cupa Presei la Tir”, pentru jurnaliști. Concursul a avut loc la poligonul Budeasa. Evenimentul s-a inscris in seria manifestarilor ocazionate de sarbatorirea aniversarii celor 196 de ani de la atestarea documentara a Poliției Romane…

- Ca in fiecare an, odata cu marcarea echinoctiului de primavara (20 martie), in lumea intreaga se sarbatoreste limba franceza, se aduce un omagiu acestei frumoase si expresive limbi, alaturi de limba engleza fiind limba oficiala a Uniunii Europene. Daca in acest an copiii de la Scoala Gimaziala Singidava…

- Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui și Școala Gimnaziala nr. 1 Zorleni se vor lupta pentru titlul județean la Olimpiada Gimnaziilor la handbal baieți. Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui (prof. Cristi Enache) a caștigat faza județeana a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal urban, trecand de Școala ”George Tutoveanu”…

- Data de 20 martie a fost declarata in 2012 de catre ONU drept Ziua Internaționala a Fericirii, o zi in care in toate statele membre se organizeaza manifestații care sa marcheze bucuria generala și parțile bune ale vieții noastre. Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita la nivel mondial in fiecare…

- Singurul candidat care a participat sambata la concursul organizat de IPJ Gorj pentru ocuparea funcției de agent II- administrarea patrimoniului imobiliar, in cadrul Serviciul Logistic, prin incadrare directa, a fost declarat respins. Ionuț Viorel Hareu a obținut 6.25, iar pentru a fi admis…

- Consiliul Județean Prahova si Centrul Județean de Cultura Prahova organizeaza in perioada 21-31 martie 2018 a 13-a editie a Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOCTIU. Ca si la editiile precedente, Centrul Dramatic Mythos propune un program consistent, onorat de prezența unor personalitați ale culturii…

- Bianca Fodor Costel Enea Elevii Bianca Fodor și Costel Enea, de la Școala Gimnaziala “Vasile Alecsandri” Vaslui, s-au calificat la etapa naționala a Olimpiadei de Muzica Instrumentala. S-a incheiat etapa interjudețeana (zonala) a Olimpiadei de Interpretare Instrumentala, clasele III-VIII, desfașurata…

- Doi elevi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de chimie, ce se va desfașura la Craiova. La faza naționala a olimpiadei de chimie, județul Vaslui va fi reprezentat de șase elevi, dintre care doi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși.…

- BRAVO… Concursul “Mate Plus”, initiat de invatatoarea Maria Mihailescu, de la Scoala “M. Sadoveanu” din Husi si sustinut de conducerea scolii, dar si a ISJ Vaslui, a inregistrat un succes formidabil, la care poate nici organizatorii nu sperau, chiar daca reusise ca, din 2018, sa ii dea o dimensiune…

- Ce s-a intamplat azi, 14 martie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 14 martie, de-a lungul anilor, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Pe 14 martie 1879 se naștea marele Albert Einstein, cel care avea sa revoluționeze fizica cu teoria relativitații.…

- Proiectul interjudețean “Meseria, brațara de aur” se afla la cea de-a III-a ediție, in timp ce proiectul regional “Lumina sfanta prin ochii mei”, dedicat anul acesta memoriei profesoarei Valerica Galan, este la cea de-a IV-a. Școala Profesionala Speciala “Sf. Ecaterina” din Huși organizeaza cea de-a…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018. Concursul s-a desfașurat la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia, in data de 3 martie 2018. Rezultatele pot fi gasite in tabelul de mai jos: De asemenea instituția a transmis și tabelul cu…

- El a reusit sa stranga si in dulcele targ o mana de oameni alaturi de care protesteaza in fata sediului de pe bulevardul "Stefan cel Mare". Malin Bot a devenit cunoscut, mai ales in mediul online, prin metodele sale mai putin deontologice prin care ii "trage de limba" pe politicieni.

- EVENIMENT…Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad organizeaza un eveniment deosebit: vernisajul expozitiei „Calatorie in lumea armelor”. Manifestarea este organizata de muzeul barladean in colaborare cu Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui, Complexul Muzeal Piatra Neamt, Muzeul Judetean Botosani, Complexul…

- Liliecii s-au adapostit in caminul studentesc dupa daramarea unei cladiri din apropierea campusului. Vietatile au ajuns pe holurile caminului, una dintre ele fiind „imobilizata” cu un prosop.

- 15 elevi talentați la vioara, pian, chitara, flaut, trompeta și clarinet, de la școli din Barlad și Vaslui, s-au calificat la zonala de interpretare muzicala. La finele saptamanii trecute, s-au desfașurat fazele locale ale olimpiadei de interpretare muzicala. La nivelul județului Vaslui, au participat…

- In perioada 22-25 februarie 2018 va avea loc la Targu Mureș, Hotel Imperial Inn, cea de-a IV-a Ediție a Conferinței Naționale a Asociației Romane pentru Educație Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF): „Tradiție și Modernism in Practica Medicala”

- La Liceul ”Emil Racovița” Vaslui s-a desfașurat, joi, vernisajul expoziției intitulate ”Biodiversitate – umanitate: viețile nostre sunt legate”. Manifestarea a avut loc in cadrul Caravanei Francofone, formata din profesori și studenți ai Universitații “Al.I. Cuza” Iași. Expoziția a fost organizata de…

- Environmental Partnership Association organizeaza concursul Arborele European al Anului, organizatorii cautand sa premieze copacul cu cea mai frapanta poveste. Printre cei 13 arbori inscrisi in concurs se afla si stejarul de la Cajvana, judetul Suceava, care ar avea o varsta de 750 de ani si la umbra…

- Ca in fiecare an, prin grija lui Michael Lutsch(gazda și organizator) și a parintelui Dahinten din Petrești, la Hanul Lutsch, de la Vințul de Jos a avut loc Carnavalul ,,Carnelegi” ediția 2018. Evenimentul devenit tradiție, marcheaza, intrarea in Postul Paștelui a comunitații sasești, fiind practic…

- Barladeni, capi ai unui grup criminal organizat TRAFIC DE PERSOANE… Cei doi frati Sandulache, care au speriat Spania, sunt originari din judetul Vaslui, mai exact din Barlad. Capi ai unui grup criminal organizat ce se ocupa cu prostitutia, Sebastian si Cristian Alin au terorizat, umilit si batut mai…

- In perioada 9-11 februarie, ARDOR - Asociația Romana de Dezbateri, Oratorie și Retorica, și Clubul de Dezbateri "CNPR Debate Club", in colaborare cu Colegiul Național "Petru Rareș","Interact Suceava – Bucovina" și "Rotary Club ...

- In localitatea Lunca Banului, din județul Vaslui, un tanar a inființat in 2015 o firma de exploatari forestiere cu numele GeiPrest SRL, sperand ca mai tarziu sa-și extinda activitatea in domeniu. Aceasta poate fi apreciata ca o idee de afaceri profitabila pentru cei care dispun de venit, dar nu știu…

- Sambata, 3 februarie, incepand cu ora 11.00, Scoala Gimnaziala „Ioan Ciurea" Falticeni organizeaza, in parteneriat cu Primaria municipiului Falticeni si cu Muzeul de Arta „Ion Irimescu" Falticeni, Concursul interjudetean cultural-artistic „Numai poetul...". ...

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului International al Copiilor, informeaza un comunicat al Institutului Cultural Roman (ICR) Venetia transmis,…

- Cei mai buni carnați din Banat, preparați in casa, au fost degustați, iar apoi premiați, astazi, in cadrul unui eveniment organizat de peste 40 de ani in regiune, la inceput doar pentru comunitatea germana. 20 de feluri de carnați preparați de gospodari din Banat au fost inscriși in cadrul concursului…

- Motto: „Șahul este jocul jocurilor pentru educarea tinerilor”. (Marin ȘTEFAN) S-au implinit 159 de ani de la „Mica Unire” (cea din 24 ianuarie 1859). Din nou, cu prilejul sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, Moldova și Țara Romaneasca, Primaria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei, in parteneriat…

- UPDATE 2: Oficial, au fost confirmate doua cazuri de scarlatina, alți trei copii fiind cu simptome asemanatoare. Inițial, cinci parinți au anunțat conducerea școlii ca au copiii bolnavi, de aici și informațiile contradictorii vehiculate pe parcursul zilei de ieri. Știrea inițiala: Trei cazuri de scarlatina…

- Trei cazuri de scarlatina s-au inregistrat in ultimele zile la Școala nr. 9 din Focșani, la clasa a 3-a B, doi copii bolnavi fiind internați la Spitalul Județean iar al 3-lea la domiciliu. Directoarea Școlii nr. 9, Maria Patrașcu, a confirmat ca a fost informata de invațatoarea de la clasa despre primul…

- Concursul pentru postul de manager de la Spitalul Județean de Urgența din Targu-Jiu va fi organizat la jumatatea lunii martie. Anunțul a fost facut astazi de Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj care a precizat ca regulamentul va fi publicat in aceste zile. In prezent Spitalul Județean…

- Pentru cateva ore, medicii salajeni au pus in cui stetoscoapele, au renuntat la halatele albe si au uitat de grijile cotidiene, pentru a petrece alaturi de colegii lor in cadrul unei noi editii a Balului Medicilor.

- Peste 750 de elevi ai unei școli din județul Vaslui au reluat, luni, cursurile in frig, dupa ce unul dintre cazanele centralei pe lemne a unitații de invațamant s-a stricat din cauza vechimii. Deși problema este inca din decembrie anul trecut, aceasta nu a fost rezolvata pe motiv ca firma la care s-a…

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- Socialistul Grigore Novac, a adaugat pe pagina sa de facebook cateva poze in care acesta impreuna cu alți colegi de ai sai au participat la comemorarea legendarei lupte a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui, Romania.

- Miercuri, 10 ianuarie 2018, ora 17, la Muzeul de Istorie - Sala de spectacole, in cadrul serilor muzeale va rula filmul istoric romanesc Stefan cel Mare - Vaslui 1475, regia Mircea Dragan. Batalia de la Vaslui, mentionata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a avut loc in data de 10 ianuarie 1475…